Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над шефа на полицията в Русе

Окръжният съд в Русе задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров, съобщават от bTV. Става дума за 18-годишният студент Жулиен Кязимов.
Според съда има опасност той да се укрие и да извърши престъпление.
Оказва се, че освен детето на полицейския началник на побоя е станало свидетел още едно дете и то е на съседа на старши комисар Кожухаров.
По думите на адвокатката на Жулиен Кязимов Кожухаров се е легитимирал едва накрая на скандала.
Освен това инцидентът е бил предизвикан от съседа на полицейския началник Георги Димитров, който според адвокатката, е застанал пред колата на четиримата младежи и не дал тя да потегли.
Заседанията продължават.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
13:48 06.09.2025
2 Хмм
13:48 06.09.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:50 06.09.2025
4 МНОГО
Коментиран от #13
13:52 06.09.2025
5 Лост
13:52 06.09.2025
6 Сега
13:52 06.09.2025
7 12340
Коментиран от #11
13:52 06.09.2025
8 Лост
13:53 06.09.2025
9 Последния Софиянец
13:53 06.09.2025
10 РУСИТУ
Коментиран от #19, #23
13:54 06.09.2025
11 Хмм
До коментар #7 от "12340":и за това версията се промени, в началото го беше казал Кирил, после най-малкият, а задържат този, който е беззащитен, лишават го от работа, с която се издържа и учи, няма родители
13:55 06.09.2025
12 Комшията ,
13:55 06.09.2025
13 Стенли
До коментар #4 от "МНОГО":Много точно казано и какво е правил този съсед посред нощ с лапето си навън
Коментиран от #34
13:56 06.09.2025
14 ХиХи
Коментиран от #16
13:56 06.09.2025
15 Факт
14:02 06.09.2025
16 Коня Солтуклиева
До коментар #14 от "ХиХи":Ами, взели са му--щом са му прелели 1,5 литра кръв...
14:02 06.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 А задържане под стража на
14:05 06.09.2025
19 Хи хи
До коментар #10 от "РУСИТУ":Следващият който ще бият си ти !!
14:08 06.09.2025
20 Ъхъъъъъ....
14:09 06.09.2025
21 Съд за полицаят
14:11 06.09.2025
22 виктория
14:11 06.09.2025
23 виктория
До коментар #10 от "РУСИТУ":и е бил нашмъркан,ама тишина от гъзолизците!!!
14:13 06.09.2025
24 Има свидетели че полицаят извратеняк
14:16 06.09.2025
25 мръсниченг есари
Т.НАР ПОЛИЦАИ, ЧЕН ГЕТА, ЧЕ НГ ЕСАРИ В БГ СА ВСЪЩОНС ПРЕСТЪПНИЦИ НА ДЪРЖАВНА ХРАНИЛКА, ПОД ЛОГИ И СЛУГИ ЗАЩИТАВАЩИ МАФИОТИТЕ И ПРЕДАТЕЛИТЕ НАТИКАНИ В ПОЛИТИКАТА !
14:17 06.09.2025
26 хаха пред закона всички са равни
щом не бръснат за слива и тез дето им докарват в съда престъпниците
е ясно колко са могъщи
ще е интеересно когато от тез гребави политици станат жертва
дали пак ще пуснат айдуците
сега ако заптиетата не протестират за своето шефче
ясно що за стока са освен за увеличение на заплати
14:19 06.09.2025
27 Никой
Момчетата е трябвало да си отидат спокойно. Не си струва за един меко казано - особняк - да си правят филмиране. Този има и някакви психо-профили - дето ще се прави сега на мъж.
Дано да го кротнат - ама едва ли.
Полицейски началник - такова детинско поведение.
14:20 06.09.2025
28 Ако ги накажат по тежко от
14:20 06.09.2025
29 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
30 Даа...
Отново поставяме въпроса защо в сводката на МВР няма нито дума за инцидента, посетен от две патрулки. Няма и задържани. Кожухаров е приет в болница няколко часа по-късно, а младежите са задържани на следващия ден. По информация на BIRD BG те са били сериозно малтретирани в ареста снощи, а мярката им за неотклонение е забързана от прокуратурата да се гледа днес в празничен ден, макар че 72 часа изтичат в понеделник. Властта е омазана до уши в лъжи, крие записите от камерите и обвинява обществото, че нямало вяра на институциите. Медиите, които трябва да проверят фактите, тиражират като папагали версията на властимащите.
14:23 06.09.2025
31 Помияри
14:24 06.09.2025
32 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
33 Данко Харсъзина
14:27 06.09.2025
34 00014
До коментар #13 от "Стенли":Ами излезли са да видят, кои са еедиотите, вдигащи гюрултия. Защото им е писнало. И не само от тях, а и от тези, които през деня тролят, а вечер дрифтят. А в момента на мен ми иде да сляза долу и да счупя главата на един еедиот, който от половин час думка на тъпан на бул."Рожен".
14:27 06.09.2025
35 искаме
14:27 06.09.2025
36 1356
14:28 06.09.2025