Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над шефа на полицията в Русе

Окръжният съд в Русе задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров, съобщават от bTV. Става дума за 18-годишният студент Жулиен Кязимов.

Според съда има опасност той да се укрие и да извърши престъпление.

Оказва се, че освен детето на полицейския началник на побоя е станало свидетел още едно дете и то е на съседа на старши комисар Кожухаров.

По думите на адвокатката на Жулиен Кязимов Кожухаров се е легитимирал едва накрая на скандала.

Освен това инцидентът е бил предизвикан от съседа на полицейския началник Георги Димитров, който според адвокатката, е застанал пред колата на четиримата младежи и не дал тя да потегли.

Заседанията продължават.