Новини
Крими »
Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над шефа на полицията в Русе

Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над шефа на полицията в Русе

6 Септември, 2025 13:45 1 488 36

  • задържане под стража-
  • побой-
  • полицейски шеф-
  • русе-
  • съд

Оказва се, че освен детето на полицейския началник на побоя е станало свидетел още едно дете и то е на съседа на старши комисар Кожухаров

Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над шефа на полицията в Русе - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Русе задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров, съобщават от bTV. Става дума за 18-годишният студент Жулиен Кязимов.

Според съда има опасност той да се укрие и да извърши престъпление.

Оказва се, че освен детето на полицейския началник на побоя е станало свидетел още едно дете и то е на съседа на старши комисар Кожухаров.

По думите на адвокатката на Жулиен Кязимов Кожухаров се е легитимирал едва накрая на скандала.

Освен това инцидентът е бил предизвикан от съседа на полицейския началник Георги Димитров, който според адвокатката, е застанал пред колата на четиримата младежи и не дал тя да потегли.

Заседанията продължават.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    8 0 Отговор
    под стража да се чете под охрана

    13:48 06.09.2025

  • 2 Хмм

    12 4 Отговор
    хайде, още едно дете по нощите по улиците и не какво да е, а на друг полицейски началник и задържан е този без родители, който работи и учи

    13:48 06.09.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 4 Отговор
    то да си полицейски началник означава и да имаш нещо в главата си , да избегнеш такива ситуации..пиянски истории според мен

    13:50 06.09.2025

  • 4 МНОГО

    14 5 Отговор
    ВОНИ ТАЗИ ИСТОРИЯ...5 И ПОЛОВИНА...ДВЕ ДЕЦА, .ШЕФА НА ПОЛИЦИЯТА, ПРЕБИТ ДО СМЪРТ...ТУКА ИМА НЕЩО ГНИЛО....

    Коментиран от #13

    13:52 06.09.2025

  • 5 Лост

    14 2 Отговор
    А някоя майка с пеленаче в количка няма ли да намерите?

    13:52 06.09.2025

  • 6 Сега

    14 3 Отговор
    към всевъзможните версии , се появи и детето на комшията , застанал моля ти се , пред колата на хлапетата !

    13:52 06.09.2025

  • 7 12340

    14 0 Отговор
    15 годишния бияч са го пуснали да гледа "Сънчо" в личното си пространство.....

    Коментиран от #11

    13:52 06.09.2025

  • 8 Лост

    14 3 Отговор
    Сега началника ще го уредят и с ТЕЛК.

    13:53 06.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Когато ромите бият старци по селата няма проблеми а сега реват за човека на Шиши.

    13:53 06.09.2025

  • 10 РУСИТУ

    11 3 Отговор
    МАЛКО СА ГО БИЛИ ТОЯ СМЕШКО

    Коментиран от #19, #23

    13:54 06.09.2025

  • 11 Хмм

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "12340":

    и за това версията се промени, в началото го беше казал Кирил, после най-малкият, а задържат този, който е беззащитен, лишават го от работа, с която се издържа и учи, няма родители

    13:55 06.09.2025

  • 12 Комшията ,

    12 2 Отговор
    който застанал "умно" пред колата , и той ли е милиционер ?

    13:55 06.09.2025

  • 13 Стенли

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "МНОГО":

    Много точно казано и какво е правил този съсед посред нощ с лапето си навън

    Коментиран от #34

    13:56 06.09.2025

  • 14 ХиХи

    16 1 Отговор
    А шефа на милицията какво и къде е дирил в 0:40, взеха ли му кръвна проба?

    Коментиран от #16

    13:56 06.09.2025

  • 15 Факт

    13 1 Отговор
    Нещо проби за алкохол и наркотици

    14:02 06.09.2025

  • 16 Коня Солтуклиева

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "ХиХи":

    Ами, взели са му--щом са му прелели 1,5 литра кръв...

    14:02 06.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 А задържане под стража на

    9 1 Отговор
    шефа на полицията в Русе кога? А?

    14:05 06.09.2025

  • 19 Хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "РУСИТУ":

    Следващият който ще бият си ти !!

    14:08 06.09.2025

  • 20 Ъхъъъъъ....

    10 0 Отговор
    И детето на съседа на старши комисар Кожухаров, и то ли посред нощ се е разхождало ? И кой е съседа а? И впрочем законна ли им е кооперацията и защо граничи с уличното платно и няма тротоар а? Кой я узакони? А МВР и КАТ да не са спаси? Или отново за корупция трябва да си говорим май

    14:09 06.09.2025

  • 21 Съд за полицаят

    8 0 Отговор
    Подофил ...Съд

    14:11 06.09.2025

  • 22 виктория

    12 0 Отговор
    пак питам!! тестван ли е за наркотици полицая!!!

    14:11 06.09.2025

  • 23 виктория

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "РУСИТУ":

    и е бил нашмъркан,ама тишина от гъзолизците!!!

    14:13 06.09.2025

  • 24 Има свидетели че полицаят извратеняк

    3 1 Отговор
    На висок тон е искал секс със майките на децата и анален секс с тях да прави. Те са се уплашили и са се самоотбранявали

    14:16 06.09.2025

  • 25 мръсниченг есари

    2 0 Отговор
    Жената на пи ян дурника от МВР е замярала децата с домати - СМЯТАЙТЕ ЗА КАКВИ ДОЛНИ УТРЕ ПКИ СЕЛ ЯН ДУРИ И ПИ ЯНИЦИ СТАВА ВЪПРОС ! ПРИЗОВАВАМ ВСИЧКИ БУДНИ ГРАЖДАНИ В БГ КЪДЕТО ВИДЯТ ЧЕНГ Е ДА ГО ПРЕБ ИВАТ КАТО КУЧЕ ! ! !
    Т.НАР ПОЛИЦАИ, ЧЕН ГЕТА, ЧЕ НГ ЕСАРИ В БГ СА ВСЪЩОНС ПРЕСТЪПНИЦИ НА ДЪРЖАВНА ХРАНИЛКА, ПОД ЛОГИ И СЛУГИ ЗАЩИТАВАЩИ МАФИОТИТЕ И ПРЕДАТЕЛИТЕ НАТИКАНИ В ПОЛИТИКАТА !

    14:17 06.09.2025

  • 26 хаха пред закона всички са равни

    2 0 Отговор
    независимо дали пострадалите са заптиета или граждани

    щом не бръснат за слива и тез дето им докарват в съда престъпниците
    е ясно колко са могъщи

    ще е интеересно когато от тез гребави политици станат жертва
    дали пак ще пуснат айдуците

    сега ако заптиетата не протестират за своето шефче
    ясно що за стока са освен за увеличение на заплати

    14:19 06.09.2025

  • 27 Никой

    2 0 Отговор
    Полицаят е с татуировки - но това стана нормално. Както и да е - някого това ще свърши - но - при предвид - ниската ни раждаемост - ще има все по странни случаи.

    Момчетата е трябвало да си отидат спокойно. Не си струва за един меко казано - особняк - да си правят филмиране. Този има и някакви психо-профили - дето ще се прави сега на мъж.

    Дано да го кротнат - ама едва ли.

    Полицейски началник - такова детинско поведение.

    14:20 06.09.2025

  • 28 Ако ги накажат по тежко от

    3 0 Отговор
    Тези многото които пребиват по селата обикновени български граждани , трябва всички да отидем и да ги питаме каква е разликата между пребит старец от някое село и пребит полицай в Русе , като полицая предизвиква боя , а старците освен че ги пребиват в дома им и ги ограбват

    14:20 06.09.2025

  • 29 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 30 Даа...

    2 0 Отговор
    Снимка от мястото на инцидента с полицейския шеф Николай Кожухаров в Русе. Вижда се колата на младежите, две полицейски патрулки и няколко от действащите лица. Тримата младежи очевидно не са в отлична бойна форма и ако умеят да се бият са в категория "Муха". Четвъртият снима. Полицаите говорят с Кожухаров, жена му и съседа му. Жената на Кожухаров преди това е хвърляла домати, които явно е носела със себе си. Детето (което сме заличили) гледа отстрани.
    Отново поставяме въпроса защо в сводката на МВР няма нито дума за инцидента, посетен от две патрулки. Няма и задържани. Кожухаров е приет в болница няколко часа по-късно, а младежите са задържани на следващия ден. По информация на BIRD BG те са били сериозно малтретирани в ареста снощи, а мярката им за неотклонение е забързана от прокуратурата да се гледа днес в празничен ден, макар че 72 часа изтичат в понеделник. Властта е омазана до уши в лъжи, крие записите от камерите и обвинява обществото, че нямало вяра на институциите. Медиите, които трябва да проверят фактите, тиражират като папагали версията на властимащите.

    14:23 06.09.2025

  • 31 Помияри

    1 0 Отговор
    Нали се сещате, че 18 годишен студент няма, те завършват на 18 или 19 години. Учебната година не е почнала, а родителите му са платили да бъде студент, но още не е. И смятай къв боклук е.

    14:24 06.09.2025

  • 32 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 33 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Сега пък не бил милиционера, а бил комшията. Боже, слез и си прибери вересиите. Отърви ни поне от Къдравата Сю.

    14:27 06.09.2025

  • 34 00014

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Стенли":

    Ами излезли са да видят, кои са еедиотите, вдигащи гюрултия. Защото им е писнало. И не само от тях, а и от тези, които през деня тролят, а вечер дрифтят. А в момента на мен ми иде да сляза долу и да счупя главата на един еедиот, който от половин час думка на тъпан на бул."Рожен".

    14:27 06.09.2025

  • 35 искаме

    0 0 Отговор
    да видим видеозаписите от охранителните камери на сградите на мястото на инцидента. На снимка в Дунав мост се вижда, че момчетата са доста слабички и никак не приличат на нацепени биячи. Там пише, че жената на полицейския шеф ги замеряла с домати, които носила в торба. Пише също, че има данни момчетата да са малтретирани в районното управление. Искаме да чуем адвокатът на задържаното момче и какво е му е разказал той. Не става ясно и защо в бюлетина на полицията инцидентът не е намерил място. Хлапетата са бедни, едното без родители, били със стара кола, нямат пари за добри адвокати, и май ще го отнесат без да има кой да ги защити и чуе от тях какво точно се е случило.

    14:27 06.09.2025

  • 36 1356

    0 0 Отговор
    Стига с тая кука бе

    14:28 06.09.2025