Новини
Крими »
Защитата на Бургазлиев с АТВ-то: Иска само да се върне в училище

Защитата на Бургазлиев с АТВ-то: Иска само да се върне в училище

9 Септември, 2025 13:14 891 32

  • николай бургазлиев-
  • атв-
  • слънчев бряг

За него всичко е като лош сън, каза адв. Колева

Защитата на Бургазлиев с АТВ-то: Иска само да се върне в училище - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес или утре ще бъде променено обвинението за катастрофата с АТВ в „Слънчев бряг“. 18-годишният Николай Бургазлиев ще получи по-тежко обвинение за причиняване на смърт и нанасяне на телесна повреда с евентуален умисъл.

За целта той ще бъде изведен от ареста, където остава с постоянна мярка „задържане под стража“.

Важно е да кажем аргументите за това по-тежко обвинение. Това са на първо място смъртта на Христина, младата жена, която почина в болницата в Бургас. На второ място, резултатите от кръвната проба на Бургазлиев, които показаха следи от марихуана.

Адв. Галина Колева каза пред бТВ, че той бил изключително афектиран от това да разбере за смъртта на младата жена и е всичко за него било като лош сън, който иска да свърши и отново да ходи на училище.

Що се отнася до близките на Христина – днес, около 09:00 ч. сутринта, тялото ѝ беше освободено от съдебна медицина и цялото семейство потегли към родното село на Христина в Пловдивско, където утре ще бъде погребението на младата жена.

„Това е атентат, това не е просто убийство. Какво трябваше да се случи, за да му сменят обвинението? Това ми е въпросът. Цялата система трябва да се промени. От издаването на документите за тези колички до самия край. Всичко трябва да се промени, цялата верига, тя стана много дълга. Ние не виждаме нещо да се е променило, някой да е освободен от работа. Всичко си е постарому. Можем да сме благодарни само на бащата на Сияна, че той поне направи нещо да се премести Марти от Бургас до София. На най-тежкото наказание, на това се надяваме“, каза Юлиян Здравков - роднина на пострадалите.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Да гази децата в училище.

    13:15 09.09.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    15 0 Отговор
    Лош сън защото е бил дрогиран.

    13:15 09.09.2025

  • 3 Американско правосъдие

    12 0 Отговор
    И в затвора има училище. Ако е непълнолетен, ще излежава присъдата за убийство като навърши пълнолетие!

    13:17 09.09.2025

  • 4 Край

    12 0 Отговор
    Той вече научи физическите закони... Сега ще научи и човешките. По-добро училище от това което му се случва няма да намери.

    Коментиран от #8

    13:18 09.09.2025

  • 5 Може

    9 0 Отговор
    от ареста и затвора да учи и завърши като частен ученик хубостника ! Очаквах , че 15.Септември ще се използва за опит за излизане на убиеца !

    13:18 09.09.2025

  • 6 Фактъ

    10 0 Отговор
    И затвора е училище .

    13:18 09.09.2025

  • 7 Да се върне там

    4 0 Отговор
    Откъдето е излезнал!!! Скапан УБИЕЦ!!!

    13:19 09.09.2025

  • 8 1488

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Край":

    "Той вече научи физическите закони... Сега ще научи и човешките"

    нищо писано от дьржава е човешко и по скоро е писано за добитьк

    13:19 09.09.2025

  • 9 Бай Ставри

    8 1 Отговор
    В затвора попадна на хора и стана човек

    13:20 09.09.2025

  • 10 665

    9 0 Отговор
    Такова му се таковата. За 1 секунда да ти се обърне живота не пожелавам никому. Разбира се това важи с много по голяма степен за жертвите и близките им.

    13:20 09.09.2025

  • 11 Ааааа , не

    16 0 Отговор
    Без тези номера ! Малкият Мартин , който е в много тежко състояние и загуби майчицата си , може би никога няма да може да бъде ученик..... Заради тоя , научил се да гази хора .

    13:21 09.09.2025

  • 12 Нормален

    10 0 Отговор
    Тя и майката изка да излезе от гроба, ама нейсе, няма да може

    13:22 09.09.2025

  • 13 още иска да избиваа дааа

    4 0 Отговор
    а иска ли да убивва още хора във слунчка милиционерското синче?

    иска разбира се нали тате има пари от глобите

    голяма работа че убила някаква майка на деца, пука му на келеша

    13:22 09.09.2025

  • 14 ПРИЯТЕЛИ, МАЦКИ, ДРОГА, АТВ, КЕФ

    5 0 Отговор
    И АЗ ИСКАМ ДА ЦИЦАМ ОТ МЛАДА ДОЙКА НИЩО, ЧЕ СЪМ НА 70. СЪНЯ МУ Е БИЛ ПРИКАЗЕН ДОКАТО НЕ БУТНА 5 ЧОВЕКА. СЛЕДВАТ САМО КОШМАРИ.

    13:22 09.09.2025

  • 15 Бай Ставри

    5 0 Отговор
    В затвора има учлилище.

    13:26 09.09.2025

  • 16 Българин

    9 0 Отговор
    Починалата жена никога вече няма да се върне при семейството си,а този искал да се върне в училище.Мястото му е в затвора.Като си понесе наказанието,което му се полага,да се връща където иска.Трябва възмездие.

    13:28 09.09.2025

  • 17 Обаче

    5 0 Отговор
    И Христина иска само да прегърне сина си Марти.

    13:29 09.09.2025

  • 18 МП4

    2 0 Отговор
    А при тати да душка полицейскя слип не иска ли ??

    13:29 09.09.2025

  • 19 Стивън

    6 0 Отговор
    Нагла до безкрайност адвокатка, която лакомията за пари превръща в нищожество. А, няма ли да поиска да отиде до Дубай да си почине, а? Вероятно е претърпял трапанация на черепа и му е извършена манипулация на мозъка та няма чувство за срам и за вина. Мястото му е в затвора!

    13:30 09.09.2025

  • 20 ТИМурчо

    2 0 Отговор
    Ех, да си беше взело Балканчето, не би чудо видело

    13:30 09.09.2025

  • 21 Мдаа

    4 0 Отговор
    Лошият му сън тепърва предстои. Затворниците много харесват полицейски синчета.

    13:31 09.09.2025

  • 22 Опорка

    2 0 Отговор
    Както става обикновено с цигaнcките етноси, ревете чак когато ви засегне лично. Иначе бдите над целостта на евроатлантическата демокрация и недопускането на полицейщина и фашизъм.

    13:31 09.09.2025

  • 23 Кит

    4 0 Отговор
    Убиецът, страдащ от проблеми със съня, ще може да завърши своето образование докато изтърпява наказанието си в затвора.
    А абитуриентския си бал ще празнува заедно със съучениците си по случай 20 години от завършването на випуска.

    13:31 09.09.2025

  • 24 Чочо

    4 0 Отговор
    Той пак може да ходи на училище......но в едно друго училище(на живота)!

    13:31 09.09.2025

  • 25 ШОФЬОР

    1 3 Отговор
    ВСИЧКИ ЖИВЕЕМ МЕЖДУ ЗАТВОРА И ГРОБА. НИКОЙ НЕ Е ЗАСТРАХОВАН. НА КОЙ КАКВОТО Е ПИСАНО.

    13:32 09.09.2025

  • 26 Виновно е МВР

    4 0 Отговор
    Защото е издал разрешението за движение на МПС в случая АТБ в курортно селище бащата ако е полицай той трябва да е обвинен че не е инструктирал сина си да не ползва АТБ в Слънчев бряг

    13:33 09.09.2025

  • 27 Пацу

    2 0 Отговор
    Провали живота на едно детенце, което още не се е събудило
    Ако когато това стане надявам се, първите му думи ще бъдат къде е Мама, Ааааааа?

    13:34 09.09.2025

  • 28 Някой

    3 0 Отговор
    Да трябва да си завърши средното оброзование, но може да учи дистанционно от затвора. И накрая на годината да държи изпити и матури.
    Щом може да гази хора по тротоарите, може да учи дистанционно от затвора.

    13:34 09.09.2025

  • 29 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    Убитите и осакатените на гробището, а нашият примерен и ученолюбив боклук искал да ходи на училище. Ще завърши след 15 години задочно, кат излезе от затвора.

    13:35 09.09.2025

  • 30 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор
    Аз пък си мисля че иска отново да се качи на АТВто....тази глава на раменете е да мислиш,тя не е да пазиш равновесие....

    13:38 09.09.2025

  • 31 Знае

    2 0 Отговор
    В затвора също има училище. А , ако беше толкова ученолюбив , нямаше да пафка марихуана и да ходи по купони , а да посещава частни уроци и да се самообразова в Интернет.

    13:38 09.09.2025

  • 32 Културен Антрополог

    1 0 Отговор
    В Затвора ИМА училище а след СЪНЯ полицейското сунпецдерибей ще се събуди редом до Али и Сали

    13:39 09.09.2025