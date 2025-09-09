Защитата на Бургазлиев с АТВ-то: Иска само да се върне в училище

Днес или утре ще бъде променено обвинението за катастрофата с АТВ в „Слънчев бряг“. 18-годишният Николай Бургазлиев ще получи по-тежко обвинение за причиняване на смърт и нанасяне на телесна повреда с евентуален умисъл.
За целта той ще бъде изведен от ареста, където остава с постоянна мярка „задържане под стража“.
Важно е да кажем аргументите за това по-тежко обвинение. Това са на първо място смъртта на Христина, младата жена, която почина в болницата в Бургас. На второ място, резултатите от кръвната проба на Бургазлиев, които показаха следи от марихуана.
Адв. Галина Колева каза пред бТВ, че той бил изключително афектиран от това да разбере за смъртта на младата жена и е всичко за него било като лош сън, който иска да свърши и отново да ходи на училище.
Що се отнася до близките на Христина – днес, около 09:00 ч. сутринта, тялото ѝ беше освободено от съдебна медицина и цялото семейство потегли към родното село на Христина в Пловдивско, където утре ще бъде погребението на младата жена.
„Това е атентат, това не е просто убийство. Какво трябваше да се случи, за да му сменят обвинението? Това ми е въпросът. Цялата система трябва да се промени. От издаването на документите за тези колички до самия край. Всичко трябва да се промени, цялата верига, тя стана много дълга. Ние не виждаме нещо да се е променило, някой да е освободен от работа. Всичко си е постарому. Можем да сме благодарни само на бащата на Сияна, че той поне направи нещо да се премести Марти от Бургас до София. На най-тежкото наказание, на това се надяваме“, каза Юлиян Здравков - роднина на пострадалите.
До коментар #4 от "Край":"Той вече научи физическите закони... Сега ще научи и човешките"
нищо писано от дьржава е човешко и по скоро е писано за добитьк
13 още иска да избиваа дааа
иска разбира се нали тате има пари от глобите
голяма работа че убила някаква майка на деца, пука му на келеша
А абитуриентския си бал ще празнува заедно със съучениците си по случай 20 години от завършването на випуска.
Ако когато това стане надявам се, първите му думи ще бъдат къде е Мама, Ааааааа?
Щом може да гази хора по тротоарите, може да учи дистанционно от затвора.
