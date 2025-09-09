Служителят от ЦГМ е посегнал пръв, остава зад решетките

Софийският градски съд потвърди мярката "задържане под стража" спрямо Иван А. от ЦГМ, обвинен, че е нанесъл лека телесна повреда на повече от 1 лице, съобщи бТВ.
От събраните доказателства може да се направи извод, че именно той е извършител и пръв е посегнал. Налице са и останалите предпоставки за определяне на най-тежката мярка за неотклонение, деянието е извършено по време на изпълнение на служебни задължения и е по хулигански подбуди, бяха сред мотивите на съда.
Инцидентът стана на 27-ми август в района на кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“. За него стана ясно от разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се виждат удари с глава и ръце.
На видеокадри се вижда как двамата мъже се опитват сами да премахнат скобата от колата. В този момент към тях се присъединяват двама служители от Центъра за градска мобилност, с които си разменят няколко реплики и започва саморазправа на улицата.
Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #28
13:51 09.09.2025
2 ГЕРБмафи
Коментиран от #6
13:52 09.09.2025
3 Само да питам
Коментиран от #5
13:54 09.09.2025
4 То за нищо
13:59 09.09.2025
5 Дани мага
До коментар #3 от "Само да питам":Заедно с шефчето барабар!
Коментиран от #7
13:59 09.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мдаа
До коментар #5 от "Дани мага":24 часа публикуваха снимка на Георги Димитров (36 годишният комшия), син на Илия Димитров - бивш началник на общинското предприятие "Паркстрой"
14:05 09.09.2025
8 Фен
14:10 09.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ООрана държава
14:12 09.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Два десни
До коментар #11 от "Мунчо":Нямам два лева, а два 9мм.
Коментиран от #15
14:23 09.09.2025
13 Територията
14:24 09.09.2025
14 Нагъл и налита да го плюя ли
14:27 09.09.2025
15 Мунчо
До коментар #12 от "Два десни":А защо си мислиш, че само ти имаш 9мм....абе големи тарикати сте всички подобни типове....все той знае, все той нарушава правилата, все се перчи и налита, а накрая все с разбити муцуни реват пред репортери и медии.....бай Ганьо в съвременен вариант.... 🤣🤣🤣
14:32 09.09.2025
16 Мунчо
До коментар #9 от "Рамбо първа кръв":Може да се пробваш.....и има голяма вероятност след няколко месеца да оставиш сламката, която ще ти служи за основен прибор за хранене и пиене на течности....
14:35 09.09.2025
17 Даниел
Иска ли съда да издава присъди за пример пред обществото??
Какво още освен записи и свидетелски показания трябват на съда ,за да стигне до решение???
14:36 09.09.2025
18 Ъъъ
14:39 09.09.2025
19 Въпрос
14:44 09.09.2025
20 Механик
Тоя не е исключение. Имам наблюдение над 8 човека които работят това в разлини градове и мога с чиста съвест да заявя горното.
14:45 09.09.2025
21 Лошото е
14:46 09.09.2025
22 Тома
14:47 09.09.2025
23 лъжци
Коментиран от #25
14:53 09.09.2025
24 Темида е сляпа
14:58 09.09.2025
25 Ти си платен насилник
До коментар #23 от "лъжци":Видяхме, че тия платени Софийски общински рекетьори адресирана и на вержалното недоволство отвърнаха с физическо
14:58 09.09.2025
26 9689
Коментиран от #29
15:00 09.09.2025
27 Иван Алексенко
15:03 09.09.2025
28 Асд
До коментар #1 от "честен ционист":Нали имаш издадено медицинско, нали имаш свидетели, нали има следи по ръцете на бияча, има разпити. Запис от камера сам по себе си не се приема като доказателство, кух си та дрънкаш
15:05 09.09.2025
29 Гошо
До коментар #26 от "9689":Дух+i веее , такива като теб тряба зелките им да трудни за рисуване
15:08 09.09.2025