Новини
Крими »
Служителят от ЦГМ е посегнал пръв, остава зад решетките

9 Септември, 2025 13:50 1 630 29

  • цгм-
  • бой-
  • служител-
  • градски транспорт

Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест

Служителят от ЦГМ е посегнал пръв, остава зад решетките - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд потвърди мярката "задържане под стража" спрямо Иван А. от ЦГМ, обвинен, че е нанесъл лека телесна повреда на повече от 1 лице, съобщи бТВ.

От събраните доказателства може да се направи извод, че именно той е извършител и пръв е посегнал. Налице са и останалите предпоставки за определяне на най-тежката мярка за неотклонение, деянието е извършено по време на изпълнение на служебни задължения и е по хулигански подбуди, бяха сред мотивите на съда.

Инцидентът стана на 27-ми август в района на кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“. За него стана ясно от разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се виждат удари с глава и ръце.

На видеокадри се вижда как двамата мъже се опитват сами да премахнат скобата от колата. В този момент към тях се присъединяват двама служители от Центъра за градска мобилност, с които си разменят няколко реплики и започва саморазправа на улицата.

Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.


България
  • 1 честен ционист

    1 28 Отговор
    С тези китайски камери е елементарно да се изфабрикуват кадри и да идеш у кафеза за нищо.

    Коментиран от #28

    13:51 09.09.2025

  • 2 ГЕРБмафи

    26 3 Отговор
    Мутрите на Бойо!

    Коментиран от #6

    13:52 09.09.2025

  • 3 Само да питам

    34 0 Отговор
    А комшията на шефчето от Русе кога?

    Коментиран от #5

    13:54 09.09.2025

  • 4 То за нищо

    4 0 Отговор
    нещо не става.

    13:59 09.09.2025

  • 5 Дани мага

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Само да питам":

    Заедно с шефчето барабар!

    Коментиран от #7

    13:59 09.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мдаа

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дани мага":

    24 часа публикуваха снимка на Георги Димитров (36 годишният комшия), син на Илия Димитров - бивш началник на общинското предприятие "Паркстрой"

    14:05 09.09.2025

  • 8 Фен

    5 5 Отговор
    Знаете ли, защо не му пишат фамилията на Иван? Защото е украинска. Не е удобно, някак си...

    14:10 09.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ООрана държава

    23 0 Отговор
    Сега да приберете зад решетките и на русенския милиционер началник аверчето, който посяга пръв, и митоф да стяга багажа от министерството че се оля от лъжи и театър и драма

    14:12 09.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Два десни

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мунчо":

    Нямам два лева, а два 9мм.

    Коментиран от #15

    14:23 09.09.2025

  • 13 Територията

    3 9 Отговор
    Значи според нашите "закони", ако някой ме псува на майка, при положение, че той е в нарушение и го ошамаря, аз съм виновен! Боклуци!

    14:24 09.09.2025

  • 14 Нагъл и налита да го плюя ли

    1 1 Отговор
    По добре да те водят двама прав отколкото да те носят четирима с краката напред

    14:27 09.09.2025

  • 15 Мунчо

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Два десни":

    А защо си мислиш, че само ти имаш 9мм....абе големи тарикати сте всички подобни типове....все той знае, все той нарушава правилата, все се перчи и налита, а накрая все с разбити муцуни реват пред репортери и медии.....бай Ганьо в съвременен вариант.... 🤣🤣🤣

    14:32 09.09.2025

  • 16 Мунчо

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Рамбо първа кръв":

    Може да се пробваш.....и има голяма вероятност след няколко месеца да оставиш сламката, която ще ти служи за основен прибор за хранене и пиене на течности....

    14:35 09.09.2025

  • 17 Даниел

    3 0 Отговор
    Поредния пример за “умрялото” ни законодателство,защо е с мярка за неотклонение наместо да е осъден???
    Иска ли съда да издава присъди за пример пред обществото??
    Какво още освен записи и свидетелски показания трябват на съда ,за да стигне до решение???

    14:36 09.09.2025

  • 18 Ъъъ

    0 2 Отговор
    И от кога прокуратурата се занимава с леки телесни повреди?

    14:39 09.09.2025

  • 19 Въпрос

    0 4 Отговор
    Питам...По принцип ако някой те обижда псува и наглее и на всичко това и виновен...Колко време трябва ли да му говориш на Вие, Моля, Извинете и Ако обичате? Трябва ли да търпиш всякакви обиди от някакъв простак, защото си по-възпитан и за да не ескалираш напрежение защото си на работа (или не си на работа). Или с няколко шамара да го приземиш, за да му покажеш. че освен, че си възпитан можеш да биеш?

    14:44 09.09.2025

  • 20 Механик

    6 0 Отговор
    Значи така. Който не става за нищо, става шофьор. Който не става за шофьор, става военен. Който и за военен не става, става милиционер. А който и за това не става отива в "градска мобилност" за да си избива комплексите.
    Тоя не е исключение. Имам наблюдение над 8 човека които работят това в разлини градове и мога с чиста съвест да заявя горното.

    14:45 09.09.2025

  • 21 Лошото е

    0 0 Отговор
    Че ще става по лошо, не знаеш кога да стреляш.

    14:46 09.09.2025

  • 22 Тома

    2 0 Отговор
    Точно това обича българина малоумници да се бият за 50 лв които ще отидат в някое чекмедже

    14:47 09.09.2025

  • 23 лъжци

    2 1 Отговор
    а това че оня докато е вътре в колата седнал му посягаше какво е?

    Коментиран от #25

    14:53 09.09.2025

  • 24 Темида е сляпа

    5 0 Отговор
    На камерата ясно се вижда, че голият селяндур пръв проявява агресия като удря стъклото на колата докато служителя още не е слязъл.

    14:58 09.09.2025

  • 25 Ти си платен насилник

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "лъжци":

    Видяхме, че тия платени Софийски общински рекетьори адресирана и на вержалното недоволство отвърнаха с физическо

    14:58 09.09.2025

  • 26 9689

    1 3 Отговор
    Браво на служителя,срещу наглеци-бой.Държавата защитава престъпници.

    Коментиран от #29

    15:00 09.09.2025

  • 27 Иван Алексенко

    1 0 Отговор
    се казва побойникът. Да се знае.

    15:03 09.09.2025

  • 28 Асд

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Нали имаш издадено медицинско, нали имаш свидетели, нали има следи по ръцете на бияча, има разпити. Запис от камера сам по себе си не се приема като доказателство, кух си та дрънкаш

    15:05 09.09.2025

  • 29 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "9689":

    Дух+i веее , такива като теб тряба зелките им да трудни за рисуване

    15:08 09.09.2025