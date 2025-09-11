Мъж закла жена си в Дупнишко, издирват го

Мъж от дупнишкото село Крайници уби по особено жесток начин жена си, съобщи бТВ.

По първоначална информация, мъжът е заклал съпругата си в им семейния дом и е избягал.

Полицията го издирва. В селото е пълно с полиция, потвърди кметът на Крайници Десислав Начев.