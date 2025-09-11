Новини
Мъж закла жена си в Дупнишко, издирват го

11 Септември, 2025 10:10 1 360 10

В селото е пълно с полиция

Мъж закла жена си в Дупнишко, издирват го - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж от дупнишкото село Крайници уби по особено жесток начин жена си, съобщи бТВ.

По първоначална информация, мъжът е заклал съпругата си в им семейния дом и е избягал.

Полицията го издирва. В селото е пълно с полиция, потвърди кметът на Крайници Десислав Начев.


  • 1 Роден в НРБ

    18 4 Отговор
    Пак ли някой индианец от племето Чероки?

    10:14 11.09.2025

  • 2 Помощ 112

    13 1 Отговор
    Когато мирогледа ти не стига по далеч от барчето и чашката с мастика!

    10:16 11.09.2025

  • 3 Дедо

    12 3 Отговор
    Някой лилав ще е.

    10:16 11.09.2025

  • 4 Бял Вълк

    2 0 Отговор
    Ужаст психопатсадист псилолг

    10:30 11.09.2025

  • 6 Мдаа!🤔

    4 2 Отговор
    В Дупнишко това са дреболии, на никой не му прави впечатление! Оставете човекът на мира.

    10:48 11.09.2025

  • 7 Гане Пиперков

    5 1 Отговор
    дребни са семейните проблеми в БГ-то ако знаете в Лондон как се размахват ножове по улиците

    10:59 11.09.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 3 Отговор
    Жена му е налитала на чужди крайници?🦧💋👩💋🦧

    11:01 11.09.2025

  • 9 По-добре сам, отколкото зле придружен

    0 0 Отговор
    Кре-тен!

    11:03 11.09.2025

  • 10 Фон дер Миндер

    7 1 Отговор
    Нещо за черния рецидивист -расист/ пуснат на свобода от либерален съдия дори без гаранция!/ , който закла бялото момиче само защото е бяло ??? Или тази тема е забранена "отгоре" ???

    11:10 11.09.2025