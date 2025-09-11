Новини
Крими »
Убийството в Дупнишко е станало пред очите на трите деца на жертвата

Убийството в Дупнишко е станало пред очите на трите деца на жертвата

11 Септември, 2025 15:27 2 393 18

  • крайници-
  • дупнишко-
  • убийство-
  • три деца

Полицията издирва извършителя

Убийството в Дупнишко е станало пред очите на трите деца на жертвата - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Децата на жертвата са станали свидетели на жестокото убийство в дупнишкото село Крайници, където мъж умъртви по особено жесток начин 25-годишната жена, с която е живял на семейни начала, съобщи бТВ.

Става дума за майка на три деца, според кмета на селото, Десислав Начев.

Полицията издирва извършителя, който е избягал веднага след убийството.

„Доколкото ми е известно, да, това е бащата на трите деца. Там, в къщата, те са били преки свидетели на всичко, което се е случило. Най-малкото е на 5, най-голямото на 10. Доколкото знам, те са живели от години заедно, те не живеят тук в селото, имат къща, в която идват за уикенд, или лятото, по-скоро, защото, доколкото разбрах от съседи, те са работили в Гърция“, каза още Десислав Начев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 3 Отговор
    Не е нацелил гърбината с цинковата кофа и е станало белята. А иначе голямото дете си е почти вече на възрастта, когато го е раждала майка му.

    15:31 11.09.2025

  • 2 Мдаа

    26 0 Отговор
    На такива индивиди (издирващи се) не е лошо да слагате по една снимка към статиите.

    15:34 11.09.2025

  • 3 От 14 годишна

    17 0 Отговор
    зараждала .

    Коментиран от #5

    15:42 11.09.2025

  • 4 Пак ли

    13 1 Отговор
    цигански истории

    15:46 11.09.2025

  • 5 Лалугер

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "От 14 годишна":

    Не прочетох никъде че са от инди
    йския етнос.

    Коментиран от #6, #7

    15:48 11.09.2025

  • 6 честен ционист

    20 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лалугер":

    Българите престъпници ги изписват с пълни имена, турците с инициали, щом нищо не пише, значи 100% са цигани.

    15:50 11.09.2025

  • 7 Е, неудобно е

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лалугер":

    Някакси - не е по атлантически!

    15:50 11.09.2025

  • 8 Боруна Лом

    10 1 Отговор
    А РИМЛЯНИ? ПЪРВОТО Е РОДЕНО НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ!

    15:52 11.09.2025

  • 9 Ивелин Михайлов

    10 0 Отговор
    каква поредна ромлянска драма

    15:55 11.09.2025

  • 10 Проста сметка

    13 1 Отговор
    Убитата майка на 25 години...най-голямото дете на...10...т.е. забременяла на...14...и още две чаавета заченала ,като ,,Дева Мария" ,като ,,САМОТНА МАЙКА"...
    ДУМИ НЯМАМ!
    Една такава я има 18 я не излизайки от един Супер с Банкомат ме помоли да и помогна да се справи с Банкомата...държейки в ръце ТРИ ДЕБИТНИ карти с залепени кодове на тях и едно чааове залепено до полата и,друго седнало в количка,а третото в ръцете и...бебе...
    И ми вика:,,чичо виж тука пари има ли"
    Аз и отвръщам...ами виж тука кодовете са написани...вкарваш,набираш и проверяваш..
    А тя...,,аз съм НЕГРАМОТНА бе чичо"
    БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ!
    УВИ!

    Коментиран от #11

    15:55 11.09.2025

  • 11 честен ционист

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Проста сметка":

    Чичак, укропам и те имат подобни дебитни карти.

    Коментиран от #12, #15

    15:58 11.09.2025

  • 12 Украинка на 18г. с три деца

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    не съм виждал, нито пък някоя да ме пита има ли пари в картата.

    Коментиран от #13

    16:10 11.09.2025

  • 13 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Украинка на 18г. с три деца":

    Ахахаха, украинката ще те пита в твойта дали има нещо. То е ясно, че от нейната всичко е заминало за сумки, макияж и водочка.

    16:14 11.09.2025

  • 14 665

    5 1 Отговор
    Сигански неволи. Мешерето да се оправя.

    16:15 11.09.2025

  • 15 Да ама

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    Те са барем грамотни...а и доста от тях...работят...

    Коментиран от #16

    16:15 11.09.2025

  • 16 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Да ама":

    Работят все най-древните професии.

    Коментиран от #17

    16:19 11.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 171717

    1 0 Отговор
    Що ми изтри репликата към ,,ЦИОНИСТА" ма?
    Признание,че е от вашата коччина ли?
    КОЛЕГА...
    Пълна трагедия СТЕ...
    ФАКТИТЕ са такива...
    УВИ!

    16:34 11.09.2025