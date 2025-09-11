Убийството в Дупнишко е станало пред очите на трите деца на жертвата

Децата на жертвата са станали свидетели на жестокото убийство в дупнишкото село Крайници, където мъж умъртви по особено жесток начин 25-годишната жена, с която е живял на семейни начала, съобщи бТВ.
Става дума за майка на три деца, според кмета на селото, Десислав Начев.
Полицията издирва извършителя, който е избягал веднага след убийството.
„Доколкото ми е известно, да, това е бащата на трите деца. Там, в къщата, те са били преки свидетели на всичко, което се е случило. Най-малкото е на 5, най-голямото на 10. Доколкото знам, те са живели от години заедно, те не живеят тук в селото, имат къща, в която идват за уикенд, или лятото, по-скоро, защото, доколкото разбрах от съседи, те са работили в Гърция“, каза още Десислав Начев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:31 11.09.2025
2 Мдаа
15:34 11.09.2025
3 От 14 годишна
Коментиран от #5
15:42 11.09.2025
4 Пак ли
15:46 11.09.2025
5 Лалугер
До коментар #3 от "От 14 годишна":Не прочетох никъде че са от инди
йския етнос.
Коментиран от #6, #7
15:48 11.09.2025
6 честен ционист
До коментар #5 от "Лалугер":Българите престъпници ги изписват с пълни имена, турците с инициали, щом нищо не пише, значи 100% са цигани.
15:50 11.09.2025
7 Е, неудобно е
До коментар #5 от "Лалугер":Някакси - не е по атлантически!
15:50 11.09.2025
8 Боруна Лом
15:52 11.09.2025
9 Ивелин Михайлов
15:55 11.09.2025
10 Проста сметка
ДУМИ НЯМАМ!
Една такава я има 18 я не излизайки от един Супер с Банкомат ме помоли да и помогна да се справи с Банкомата...държейки в ръце ТРИ ДЕБИТНИ карти с залепени кодове на тях и едно чааове залепено до полата и,друго седнало в количка,а третото в ръцете и...бебе...
И ми вика:,,чичо виж тука пари има ли"
Аз и отвръщам...ами виж тука кодовете са написани...вкарваш,набираш и проверяваш..
А тя...,,аз съм НЕГРАМОТНА бе чичо"
БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ!
УВИ!
Коментиран от #11
15:55 11.09.2025
11 честен ционист
До коментар #10 от "Проста сметка":Чичак, укропам и те имат подобни дебитни карти.
Коментиран от #12, #15
15:58 11.09.2025
12 Украинка на 18г. с три деца
До коментар #11 от "честен ционист":не съм виждал, нито пък някоя да ме пита има ли пари в картата.
Коментиран от #13
16:10 11.09.2025
13 честен ционист
До коментар #12 от "Украинка на 18г. с три деца":Ахахаха, украинката ще те пита в твойта дали има нещо. То е ясно, че от нейната всичко е заминало за сумки, макияж и водочка.
16:14 11.09.2025
14 665
16:15 11.09.2025
15 Да ама
До коментар #11 от "честен ционист":Те са барем грамотни...а и доста от тях...работят...
Коментиран от #16
16:15 11.09.2025
16 честен ционист
До коментар #15 от "Да ама":Работят все най-древните професии.
Коментиран от #17
16:19 11.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 171717
Признание,че е от вашата коччина ли?
КОЛЕГА...
Пълна трагедия СТЕ...
ФАКТИТЕ са такива...
УВИ!
16:34 11.09.2025