Двама братя са арестувани в София за наркотици и боен арсенал

Голям брой оръжия, наркотични вещества и оранжерия за отглеждането им са заловили при акция Столичната дирекция на вътрешните работи, съобщи бТВ.

Двама братя с множество криминални прояви са задържани по време на полицейската операция в София и Перник, която се е състояла на 10 септември.

Полицаите са намерили множество наркотични вещества, вакуум машини и бойни оръжия със заличени номера, както и боеприпаси и специални заглушители.

Изследва се дали с тези оръжия са извършени престъпления в миналото.

Освен в столицата, в село в района на Перник е направено претърсване на адрес, където е открита обособена наркооранжерия за канабис. Открити са растения и суха тревиста маса с тегло над килограм и 300 грама.

Иззето е всичко, включително препрати за подпомагане на растежа на растенията.