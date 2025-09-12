Новини
Крими »
Двама братя са арестувани в София за наркотици и боен арсенал

Двама братя са арестувани в София за наркотици и боен арсенал

12 Септември, 2025 13:35 858 0

  • братя-
  • наркотици-
  • акция

Полицаите са намерени множество наркотични вещества, вакуум машини и бойни оръжия със заличени номера, както и боеприпаси

Двама братя са арестувани в София за наркотици и боен арсенал - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Голям брой оръжия, наркотични вещества и оранжерия за отглеждането им са заловили при акция Столичната дирекция на вътрешните работи, съобщи бТВ.

Двама братя с множество криминални прояви са задържани по време на полицейската операция в София и Перник, която се е състояла на 10 септември.

Полицаите са намерили множество наркотични вещества, вакуум машини и бойни оръжия със заличени номера, както и боеприпаси и специални заглушители.

Изследва се дали с тези оръжия са извършени престъпления в миналото.

Освен в столицата, в село в района на Перник е направено претърсване на адрес, където е открита обособена наркооранжерия за канабис. Открити са растения и суха тревиста маса с тегло над килограм и 300 грама.

Иззето е всичко, включително препрати за подпомагане на растежа на растенията.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ