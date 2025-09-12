Кирил убил Салина с жестоки удари, влачил тялото ѝ 500 метра

Убитата в Крайници Салина Пламенова е майка на три деца, от които най-голямото е на 10 години. Живеела на семейни начала с Кирил и заедно с него работела в Гърция. Преди три дни се прибрала в Крайници и споделила с близки, че иска да напусне приятеля си, защото я тормозел.
Изненадващо в четвъртък преди изгрев Кирил се появил в Крайници с личния си автомобил. Влязъл в къщата на Салина и започнал да я налага зверски. Жената се опитала да избяга, но насилникът я настигнал и я доубил с жестоки удари. Тялото ѝ било влачено и захвърлено на около 500 метра от къщата, която се намира в ромската махала на селото.
Веднага след зверството мъжът е избягал с автомобила си в неизвестна посока. Понеже от дълги години работи в Гърция, местните предполагат, че е заминал натам, за да се укрие. Хора от махалата са подали сигнал в 4.20 часа, пише Телеграф.
Предприети са незабавни издирвателни действия, уведомени са съседни дирекции на МВР. Случаят е поет от Окръжната прокуратура в Кюстендил.
„Киро и Салинка живеят заедно от много време. Изглеждаше добър, но нещо се е случило, докато са работели в Гърция. Тя се прибра преди няколко дни. Салинка е сирак, няма баща, а майка ѝ също работи по Гърция и не си е идвала от много години“, обясни жител на махалата.
„Първо помислихме, че полицията е тук заради пумата, защото казаха, че пумата била в Крайници“, коментира друг местен.
1 таксиджия 🚖
15:25 12.09.2025
2 Снимки
Коментиран от #7
15:33 12.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кметът на селото
15:36 12.09.2025
5 Опааа
15:41 12.09.2025
6 Механик
Знаете ли защо? Защото въпросната жена е била на 25 години и има дете на 10. Което ще рече, че трябва да се потърси отговорност на ОТГОВОРНИТЕ инстанции, защо не е възбудено дело срещу тоя който е направил бебе на 15-годишна.
Коментиран от #11
15:44 12.09.2025
7 Ти пък...?!
До коментар #2 от "Снимки":Какво си приритал за снимка на един убиец...?!
И гледай ся ,да не пометнеш по тази причина...!
15:45 12.09.2025
8 Ивелин Михайлов
15:46 12.09.2025
9 1488
15:55 12.09.2025
10 Не го арестувайте
А в народното кочина прасетата се правят на улави. Все едно не виждат, че се подменя етническия състав на държавата. Че и поощряват самотните майки и пияници ромеи.
15:57 12.09.2025
11 Фактите
До коментар #6 от "Механик":Родила е на 15 г. Забременили са я,когато е била на 14 г. При тях това се счита нормално. Жалко за погубения млад живот. Да им берат греха безбройните НПО-та, които защитават правото на всеки неандерталец да живее според племенните си традиции. Ние само плащаме масрафа по развъждането им.
16:04 12.09.2025