Кирил убил Салина с жестоки удари, влачил тялото ѝ 500 метра

12 Септември, 2025 15:22

Веднага след зверството мъжът е избягал с автомобила си в неизвестна посока. Понеже от дълги години работи в Гърция, местните предполагат, че е заминал натам, за да се укрие

Мария Атанасова

Убитата в Крайници Салина Пламенова е майка на три деца, от които най-голямото е на 10 години. Живеела на семейни начала с Кирил и заедно с него работела в Гърция. Преди три дни се прибрала в Крайници и споделила с близки, че иска да напусне приятеля си, защото я тормозел.

Изненадващо в четвъртък преди изгрев Кирил се появил в Крайници с личния си автомобил. Влязъл в къщата на Салина и започнал да я налага зверски. Жената се опитала да избяга, но насилникът я настигнал и я доубил с жестоки удари. Тялото ѝ било влачено и захвърлено на около 500 метра от къщата, която се намира в ромската махала на селото.

Веднага след зверството мъжът е избягал с автомобила си в неизвестна посока. Понеже от дълги години работи в Гърция, местните предполагат, че е заминал натам, за да се укрие. Хора от махалата са подали сигнал в 4.20 часа, пише Телеграф.

Предприети са незабавни издирвателни действия, уведомени са съседни дирекции на МВР. Случаят е поет от Окръжната прокуратура в Кюстендил.

„Киро и Салинка живеят заедно от много време. Изглеждаше добър, но нещо се е случило, докато са работели в Гърция. Тя се прибра преди няколко дни. Салинка е сирак, няма баща, а майка ѝ също работи по Гърция и не си е идвала от много години“, обясни жител на махалата.

„Първо помислихме, че полицията е тук заради пумата, защото казаха, че пумата била в Крайници“, коментира друг местен.


  • 1 таксиджия 🚖

    21 0 Отговор
    Гаден ццганин! Какви последствия ше има за него!? Никакви, те затова си позволяват да убиват наред!

    15:25 12.09.2025

  • 2 Снимки

    10 1 Отговор
    няма ли от извършилия това зверство ?

    Коментиран от #7

    15:33 12.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кметът на селото

    14 0 Отговор
    Аман от тези шведи!

    15:36 12.09.2025

  • 5 Опааа

    7 0 Отговор
    😆 Команчи! 😆

    15:41 12.09.2025

  • 6 Механик

    13 0 Отговор
    Моля всички да обърнат внимание на факта, че вече не се съобщава възрастта на убитата. Скриха инфото от почти всички сайтове.
    Знаете ли защо? Защото въпросната жена е била на 25 години и има дете на 10. Което ще рече, че трябва да се потърси отговорност на ОТГОВОРНИТЕ инстанции, защо не е възбудено дело срещу тоя който е направил бебе на 15-годишна.

    Коментиран от #11

    15:44 12.09.2025

  • 7 Ти пък...?!

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Снимки":

    Какво си приритал за снимка на един убиец...?!
    И гледай ся ,да не пометнеш по тази причина...!

    15:45 12.09.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    8 1 Отговор
    Каква поредна ромлянска драма, драги зрители!

    15:46 12.09.2025

  • 9 1488

    1 0 Отговор
    просто киро си е просто кильр

    15:55 12.09.2025

  • 10 Не го арестувайте

    3 0 Отговор
    Два теглича, въжета през глезените и ...
    А в народното кочина прасетата се правят на улави. Все едно не виждат, че се подменя етническия състав на държавата. Че и поощряват самотните майки и пияници ромеи.

    15:57 12.09.2025

  • 11 Фактите

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Родила е на 15 г. Забременили са я,когато е била на 14 г. При тях това се счита нормално. Жалко за погубения млад живот. Да им берат греха безбройните НПО-та, които защитават правото на всеки неандерталец да живее според племенните си традиции. Ние само плащаме масрафа по развъждането им.

    16:04 12.09.2025