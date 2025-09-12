Кирил убил Салина с жестоки удари, влачил тялото ѝ 500 метра

Убитата в Крайници Салина Пламенова е майка на три деца, от които най-голямото е на 10 години. Живеела на семейни начала с Кирил и заедно с него работела в Гърция. Преди три дни се прибрала в Крайници и споделила с близки, че иска да напусне приятеля си, защото я тормозел.

Изненадващо в четвъртък преди изгрев Кирил се появил в Крайници с личния си автомобил. Влязъл в къщата на Салина и започнал да я налага зверски. Жената се опитала да избяга, но насилникът я настигнал и я доубил с жестоки удари. Тялото ѝ било влачено и захвърлено на около 500 метра от къщата, която се намира в ромската махала на селото.

Веднага след зверството мъжът е избягал с автомобила си в неизвестна посока. Понеже от дълги години работи в Гърция, местните предполагат, че е заминал натам, за да се укрие. Хора от махалата са подали сигнал в 4.20 часа, пише Телеграф.

Предприети са незабавни издирвателни действия, уведомени са съседни дирекции на МВР. Случаят е поет от Окръжната прокуратура в Кюстендил.

„Киро и Салинка живеят заедно от много време. Изглеждаше добър, но нещо се е случило, докато са работели в Гърция. Тя се прибра преди няколко дни. Салинка е сирак, няма баща, а майка ѝ също работи по Гърция и не си е идвала от много години“, обясни жител на махалата.

„Първо помислихме, че полицията е тук заради пумата, защото казаха, че пумата била в Крайници“, коментира друг местен.