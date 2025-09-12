Новини
Домашен арест за едно от момчетата, обвинени за побоя над МВР-шефа в Русе

12 Септември, 2025 15:29 1 073 19

Става дума за Жулиен Кязимов. Днес тричленният състав на Апелативния съд ще гледа и другите три дела за останалите обвиняеми – Кирил Гочев, Виктор Иванов и непълнолетния Станислав А.

Домашен арест за едно от момчетата, обвинени за побоя над МВР-шефа в Русе - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Апелативният съд във Велико Търново определи мярка за неотклонение "домашен арест" за Жулиен Кязимов. Той е един от четиримата обвинени младежи за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров, предават от БТА.

В началото на заседанието прокурорът от Апелативна прокуратура Велико Търново Димитър Лещаков каза, че подкрепя определението „задържане под стража“ на Окръжния съд в Русе и пледира то да не се променя. Според него решението на съда в Русе е в съответствие със събраните материали и изводи на досъдебното производство. Той припомни, че обвиненията срещу Жулиен са две и има опасност той да се укрие от правосъдието. Защитата на Кязимов и самият обвиняем поискаха по-лека мярка за неотклонение – домашен арест или подписка, за да може Кязимов да продължи своето образование, тъй като е студент в първи курс.

Според адвоката на младежа от 11 свидетели, разпитани при досъдебното производство, осем са полицейски служители, което означава, че при по-лека мярка той няма как да повлияе на свидетелите. Съдът разгледа нови материали и доказателства по делото.

Днес тричленният състав на Апелативния съд с председател Корнелия Колева ще гледа и другите три дела за останалите обвиняеми – Кирил Гочев, Виктор Иванов и непълнолетния Станислав А. Двама от обвиняемите няма да присъстват в съдебната зала, те ще бъдат представлявани от своите адвокати. По всяка от мерките за всеки един от четиримата има образувано отделно дело, за които са обявени отделни заседания. Мерките „Задържане под стража“, наложени от Окръжния съд в Русе, се обжалват от защитата на обвиняемите в Апелативния съд във Велико Търново.


Велико Търново / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Намерили

    13 4 Отговор
    съд къде да им гледат делото ? Дали в Русе или Велико Търново - същата работа ! А Бою де се покри ?

    15:32 12.09.2025

  • 2 гологлави

    9 7 Отговор
    черни анцузи.отврат.Тея с голите плужешки тикви профилактично се пипонират да не ги хващат паразити в затвора.

    15:33 12.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    При домашен арест не може да ходи на училище.

    15:35 12.09.2025

  • 4 Сталин

    19 8 Отговор
    Абе стига ревахте за това гнусно ченге ,тези са най опасните криминали в България, шефовете на полицията,шефовете на НАП и съд и прокуратура това са най опасните бандити в България,шефовете на полицията пазят и подпомагат трафика и търговията с наркотици и контрабандата на цигари ,значи всички знаят откъде да си купят наркотици,само ченгетата не са чували,шефовете на НАП никога не преследват западните мародери и западни фирми да плащат данъци,да сте чули някога колко данък са платили Кауфланд Лидл и канадските крадци на злато ,а в същото време преследват бабичките дето продават една торба с домати на пазара да плащат данъци ,и защото западните мародери не плащат данъци то българската овца я дерат по три кожи,и съд и прокуратура пазят криминалната дейност на тези негодници които в повечето случаи са от племето с малките шапки

    15:36 12.09.2025

  • 5 Сталин

    12 4 Отговор
    Време е да бъдат пребити съдии и прокурори,тези са най гнусните корумпирани негодници,децата трябва да бъдат освободени ,ако са били виновни защо не са арестувани на място ,а после пияното ченге е падал и се е наранил и тези негодници сега обвиняват децата

    Коментиран от #9, #17

    15:36 12.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    Това момченце с ръце като клечки може ли да нанесе сериозен удар на 100 килограмов полицай?

    15:39 12.09.2025

  • 7 Извод

    9 5 Отговор
    Няма никаква полза че на МВР им увеличиха заплатите . срам за МВР . Уволнения от министър , началник и всички който са се опитали да манипулират истината.
    Представители си че ако не беше излезнал публично този видимо клип тези момчетата щяха да лежат в затвора заради лъжата на полицаии от МВР заради един ПИЯН полицейски началник който е решил да изпълнява полицейските си задължения в пияно състояние с превишаване и полицейските си права и злоупотреба с тях.

    Коментиран от #10, #13

    15:43 12.09.2025

  • 8 Фейк на часа

    8 5 Отговор
    Нали "нищо лошо" не били направили момчетата, а просто отвърнали защото били провокирани. Аз пък прозовавам всеки, който срещне политик от ПП-ДБ да им направи "същото нищо" като тези момчета, като се започне от болния Методи Лалов. Да не говорим за вечно пияния Манол Пейков. Ако ще поощряват "правенето на нищо лошо", нека да ги сполети същото.

    15:43 12.09.2025

  • 9 Аман

    6 7 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Все някой не е разбрал.Повдигнато е обвинение,чак когато се е влошило състоянието на полицая.Аз лично,се стресирах от злобата с която тези младежи ритаха падналия на земята човек.Трябва да има назидание,иначе одобрението на агресията,само влошава нещата.

    15:44 12.09.2025

  • 10 Нищо не ти се разбира

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Извод":

    Ти си неграмотно, бе момче. Кой ти даде димплома?

    15:45 12.09.2025

  • 11 Срам за мвр

    8 1 Отговор
    Срам за МВР .
    Срам за големите заплати срещу който се подписват.

    15:46 12.09.2025

  • 12 Голям

    5 2 Отговор
    грях се пише на състава , оставил децата в ареста , и тежка карма ще тегне и на поколенията дълго време . И всичко заради един алкохолик и мутромилиционер , под Боюв чадър и негов избор да директорства в Русе . С любезното съдействие на СИК .

    Коментиран от #16

    15:47 12.09.2025

  • 13 Виж сега

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Извод":

    Няма да има оставка на МВР шеф,само защото не е от ППДБ.Те говорят пълни глупости и разчитат,че една лъжа повторена сто пъти,ще стане истина.Факт е,че тези момчета са ритуали човека почти до смърт.Самозабравили се млади хора.След 2020 г,някои решиха,че им е позволено да правят каквото си искат и последствия няма да има.Егати промяната! Не ми харесва

    15:52 12.09.2025

  • 14 Да,бе

    3 0 Отговор
    И кВо правим сега,всички шефове ще трябва да ходят с охрана в Русе,особено нощем и пияни...Най-несправедлив е търновският съд Начи...

    15:55 12.09.2025

  • 15 харвар

    0 4 Отговор
    драги ми съдии прокурори и адвокати пускаите ги а сега ги пратете на спа център затова сме на това дередже още ще се ваикате но след година две ще бъде много мнжго късно

    15:55 12.09.2025

  • 16 Каква карма

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Голям":

    Страх нямаш ли?Или мислиш,че си застрахован?Ако теб, или твой близък ритат до пукане на ребро и разкъсване на бъбрек,каква песен ще пееш? За жълти стотинки и родната си майка ще прокълнати.

    15:56 12.09.2025

  • 17 Време е аз теб лично

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    да те намеря и да ти причиня същото като тези престъпници. Корумпираните съдии, прокурори и полицаи мястото им е в затвора за корупция, а раздаване на юмручно право няма никой. Такива елементарни хора като теб ще доведат държавата до анархия като в САЩ, където оня чернокожия закла украинското момиче защото се чуства неприкосновен. Спрете да пишете абсурди!

    Коментиран от #18

    15:58 12.09.2025

  • 18 абе

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Време е аз теб лично":

    къде тръгна да сравняваш американските полицаи с българските бе льольо

    Коментиран от #19

    16:06 12.09.2025

  • 19 Млък бе

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "абе":

    Искаш да отидеш в реанимацията? Или в гробищата? Аз уча задочно и нищо няма да ми направят защото съм пълен отличник.

    16:09 12.09.2025