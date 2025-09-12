Домашен арест за едно от момчетата, обвинени за побоя над МВР-шефа в Русе

Апелативният съд във Велико Търново определи мярка за неотклонение "домашен арест" за Жулиен Кязимов. Той е един от четиримата обвинени младежи за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров, предават от БТА.
В началото на заседанието прокурорът от Апелативна прокуратура Велико Търново Димитър Лещаков каза, че подкрепя определението „задържане под стража“ на Окръжния съд в Русе и пледира то да не се променя. Според него решението на съда в Русе е в съответствие със събраните материали и изводи на досъдебното производство. Той припомни, че обвиненията срещу Жулиен са две и има опасност той да се укрие от правосъдието. Защитата на Кязимов и самият обвиняем поискаха по-лека мярка за неотклонение – домашен арест или подписка, за да може Кязимов да продължи своето образование, тъй като е студент в първи курс.
Според адвоката на младежа от 11 свидетели, разпитани при досъдебното производство, осем са полицейски служители, което означава, че при по-лека мярка той няма как да повлияе на свидетелите. Съдът разгледа нови материали и доказателства по делото.
Днес тричленният състав на Апелативния съд с председател Корнелия Колева ще гледа и другите три дела за останалите обвиняеми – Кирил Гочев, Виктор Иванов и непълнолетния Станислав А. Двама от обвиняемите няма да присъстват в съдебната зала, те ще бъдат представлявани от своите адвокати. По всяка от мерките за всеки един от четиримата има образувано отделно дело, за които са обявени отделни заседания. Мерките „Задържане под стража“, наложени от Окръжния съд в Русе, се обжалват от защитата на обвиняемите в Апелативния съд във Велико Търново.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Представители си че ако не беше излезнал публично този видимо клип тези момчетата щяха да лежат в затвора заради лъжата на полицаии от МВР заради един ПИЯН полицейски началник който е решил да изпълнява полицейските си задължения в пияно състояние с превишаване и полицейските си права и злоупотреба с тях.
До коментар #5 от "Сталин":Все някой не е разбрал.Повдигнато е обвинение,чак когато се е влошило състоянието на полицая.Аз лично,се стресирах от злобата с която тези младежи ритаха падналия на земята човек.Трябва да има назидание,иначе одобрението на агресията,само влошава нещата.
До коментар #7 от "Извод":Ти си неграмотно, бе момче. Кой ти даде димплома?
Срам за големите заплати срещу който се подписват.
До коментар #7 от "Извод":Няма да има оставка на МВР шеф,само защото не е от ППДБ.Те говорят пълни глупости и разчитат,че една лъжа повторена сто пъти,ще стане истина.Факт е,че тези момчета са ритуали човека почти до смърт.Самозабравили се млади хора.След 2020 г,някои решиха,че им е позволено да правят каквото си искат и последствия няма да има.Егати промяната! Не ми харесва
До коментар #12 от "Голям":Страх нямаш ли?Или мислиш,че си застрахован?Ако теб, или твой близък ритат до пукане на ребро и разкъсване на бъбрек,каква песен ще пееш? За жълти стотинки и родната си майка ще прокълнати.
До коментар #5 от "Сталин":да те намеря и да ти причиня същото като тези престъпници. Корумпираните съдии, прокурори и полицаи мястото им е в затвора за корупция, а раздаване на юмручно право няма никой. Такива елементарни хора като теб ще доведат държавата до анархия като в САЩ, където оня чернокожия закла украинското момиче защото се чуства неприкосновен. Спрете да пишете абсурди!
До коментар #17 от "Време е аз теб лично":къде тръгна да сравняваш американските полицаи с българските бе льольо
До коментар #18 от "абе":Искаш да отидеш в реанимацията? Или в гробищата? Аз уча задочно и нищо няма да ми направят защото съм пълен отличник.
