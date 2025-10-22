Заклинанието 4 “ – зловещият финал на култовата хорър поредица вече във Видеотеката на А1 ТВ

„Заклинанието 4 “– зловещ, емоционален и напрегнат финал на една от най-емблематичните хорър поредици на десетилетието – вече достъпен във Видеотеката на А1 ТВ.

Новото премиум заглавие пренася зрителите в свят, в който свръхестественото и човешката драма се преплитат в борба срещу злото. Под режисурата на Майкъл Чавес („Заклинанието: Дяволът ме накара да го направя“, „Монахинята II“) и с участието на Патрик Уилсън и Вера Фармига като Ед и Лорейн Уорън, филмът се превръща в едно от най-очакваните събития за феновете на жанра.

В ролите участват още Миа Томлинсън, Бен Харди, Ребека Калдър и Елиът Коуън, които придават дълбочина и реализъм на страховитата история. Филмът е вдъхновен от реален случай – преживяванията на семейство Смърл от Пенсилвания през 80-те години, чиито свидетелства за паранормални явления се превръщат в едни от най-загадъчните в хрониките на Уоръните. Филмът разгръща едновременно мистерия и човешка драма, вплитайки темите за страха, вярата и цената на духовната борба.

„Заклинанието 4“ вече е сред най-коментираните заглавия на сезона. Критиците го определят като емоционален и достоен завършек на поредицата, отличаващ се със силна атмосфера и запомнящи се изпълнения на Уилсън и Фармига.

Видеотеката на А1 ТВ предлага разнообразие от български и чуждестранни заглавия във всички жанрове. Всеки месец се добавят нови предложения, които могат да се наемат за 48 часа и да се гледат неограничен брой пъти. Благодарение на вграден изкуствен интелект, платформата предлага персонализирани препоръки според вкуса на зрителя.