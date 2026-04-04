Създават регистър на културните дейци

Регистър на професионалните писатели, артисти, кинотворци и преводачи ще бъде създаден за първи път в Министерството на културата. Това става ясно от проекта, публикуван за обществено обсъждане в портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Целта е да се улесни създаването на конкретни политики в областта на културата. В момента е невъзможно да бъдат установени артистите на свободна практика, припомня БНР.

След създаването на публичния електронен регистър бързо и ефективно ще се идентифицират всички практикуващите в сферата на изкуствата и културата лица, пише в в мотивите към проектонаредбата.

Заетите в сферата на културата ще трябва да се регистрират в специално създадена база данни. Основните дейности, които ще се посочват от заявителите, за да бъдат вписани в регистъра, са сценични изкуства (театър, музика, танц, цирк), литература (включително художествен превод), визуални и изобразителни изкуства (включително занаяти и дизайн), аудио-визуални изкуства, културно наследство, управление на културен продукт.

Според министерството н акултурата без електронния регистър, който се предлага, голяма част от артистите са на практика непроследими, с изключение на малкото, които са самосигуряващи се.

Създаването на регистъра ще допринесе за идентификация на сектора, като в бъдеще ще е основа за формулиране на реални политики в областта на изкуствата и културата.