Създават регистър на културните дейци

Регистър на професионалните писатели, артисти, кинотворци и преводачи ще бъде създаден за първи път в Министерството на културата. Това става ясно от проекта, публикуван за обществено обсъждане в портала за обществени консултации на Министерския съвет.
Целта е да се улесни създаването на конкретни политики в областта на културата. В момента е невъзможно да бъдат установени артистите на свободна практика, припомня БНР.
След създаването на публичния електронен регистър бързо и ефективно ще се идентифицират всички практикуващите в сферата на изкуствата и културата лица, пише в в мотивите към проектонаредбата.
Заетите в сферата на културата ще трябва да се регистрират в специално създадена база данни. Основните дейности, които ще се посочват от заявителите, за да бъдат вписани в регистъра, са сценични изкуства (театър, музика, танц, цирк), литература (включително художествен превод), визуални и изобразителни изкуства (включително занаяти и дизайн), аудио-визуални изкуства, културно наследство, управление на културен продукт.
Според министерството н акултурата без електронния регистър, който се предлага, голяма част от артистите са на практика непроследими, с изключение на малкото, които са самосигуряващи се.
Създаването на регистъра ще допринесе за идентификация на сектора, като в бъдеще ще е основа за формулиране на реални политики в областта на изкуствата и културата.
1 кой мy дpeмe
Коментиран от #5
08:29 04.04.2026
2 Данко Харсъзина
08:33 04.04.2026
3 Гуньо Простиа
08:34 04.04.2026
4 хехе
08:35 04.04.2026
5 хахаха
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":трябва една трета от държавата да влезе в него...
08:38 04.04.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
СА РАЗЛИЧНИ НЕЩА ❗
Също както Културен министър и
Министър на културата❗
09:01 04.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 SDEЧЕВ
09:17 04.04.2026
9 ужас
Коментиран от #10
09:35 04.04.2026
10 1234
До коментар #9 от "ужас":Римска Баня, Сако от велур, Балонът, Преброяване на дивите зайци, Баш майстора, ... Всичко насочено срещу системата
09:38 04.04.2026
11 редник
/,,,формулиране на реални политики .../
Дали, когато пишете за култура и образование, можете да пишете по-внимателно - думата "политика" има само единствено число.
Коментиран от #12
09:40 04.04.2026
12 122
До коментар #11 от "редник":Не е задължително да разбираш от граматика, за да бъдеш Културтрегер.
Коментиран от #13
10:13 04.04.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "122":Ама без граматика и култура си само ТРЕГЕР❗
Елементарен и весел пример:
Жена мие засмяна!
Жена ми е засмяна!
Жена ми е за смяна!
10:47 04.04.2026
14 Халтура за култура
12:05 04.04.2026
15 За критерия
Държавата вчера, днес, а явно и утре неможе да го спаси от кражбите на труда му от интернет сайтовете.
Професионалният артист днес е принуден да гастролира от един телевизионен формат в друг само и само да осигури хляба на семеството си, тъй като ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ му не може да го осигури чрез сцената и киното.
Може ли професионалният художник да живее само чрез продажбата на карнините си?
Явно става дума за „проект“, който да симулира дейност и да докара пари на поредните тарикати.
И т.н.
15:22 04.04.2026