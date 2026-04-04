Създават регистър на културните дейци

Създават регистър на културните дейци

4 Април, 2026 08:27 1 035 15

  • министерство на културата-
  • регистър-
  • културни дейци

Целта е да се улесни създаването на конкретни политики в областта на културата

Създават регистър на културните дейци - 1
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Регистър на професионалните писатели, артисти, кинотворци и преводачи ще бъде създаден за първи път в Министерството на културата. Това става ясно от проекта, публикуван за обществено обсъждане в портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Целта е да се улесни създаването на конкретни политики в областта на културата. В момента е невъзможно да бъдат установени артистите на свободна практика, припомня БНР.

След създаването на публичния електронен регистър бързо и ефективно ще се идентифицират всички практикуващите в сферата на изкуствата и културата лица, пише в в мотивите към проектонаредбата.

Заетите в сферата на културата ще трябва да се регистрират в специално създадена база данни. Основните дейности, които ще се посочват от заявителите, за да бъдат вписани в регистъра, са сценични изкуства (театър, музика, танц, цирк), литература (включително художествен превод), визуални и изобразителни изкуства (включително занаяти и дизайн), аудио-визуални изкуства, културно наследство, управление на културен продукт.

Според министерството н акултурата без електронния регистър, който се предлага, голяма част от артистите са на практика непроследими, с изключение на малкото, които са самосигуряващи се.

Създаването на регистъра ще допринесе за идентификация на сектора, като в бъдеще ще е основа за формулиране на реални политики в областта на изкуствата и културата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    7 2 Отговор
    а регистър на петроханците и будистите (радикална секта) що нема ?

    Коментиран от #5

    08:29 04.04.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    То пък едни културни дейци... Пиеници. Чудят се как да крадат пари.

    08:33 04.04.2026

  • 3 Гуньо Простиа

    9 1 Отговор
    Регистър на търтейте

    08:34 04.04.2026

  • 4 хехе

    4 1 Отговор
    Да пишат тиквата на първо място. Няма по-културен от него даже е прочел Винету до половината.

    08:35 04.04.2026

  • 5 хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    трябва една трета от държавата да влезе в него...

    08:38 04.04.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Културен деец и деец на културата ,
    СА РАЗЛИЧНИ НЕЩА ❗
    Също както Културен министър и
    Министър на културата❗

    09:01 04.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 SDEЧЕВ

    1 0 Отговор
    Всички са артисти,но никой не се самоосигурява,т.е. Безработни

    09:17 04.04.2026

  • 9 ужас

    4 0 Отговор
    Те пък едни дейци на културата-хвани единия , удари другия. Всеки , който се закичи със значката "Антикомунист" ,го обявяват за гений. Къде са Станислав Стратиев, Йордан Радичков, Тончо Жечев, Гец, Калоянчев, Апостол Карамитев, Бомбата, Николай Гяуров, Златю Бояджиев, Пиронков, Майстора, Райнов, Джагаров, Караангов, къде са? Днес имаме Георги Господинов, Рачков, Геро, Азис, Графа, Дара, и тем подобни

    Коментиран от #10

    09:35 04.04.2026

  • 10 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ужас":

    Римска Баня, Сако от велур, Балонът, Преброяване на дивите зайци, Баш майстора, ... Всичко насочено срещу системата

    09:38 04.04.2026

  • 11 редник

    2 0 Отговор
    /...създаването на конкретни политики./
    /,,,формулиране на реални политики .../

    Дали, когато пишете за култура и образование, можете да пишете по-внимателно - думата "политика" има само единствено число.

    Коментиран от #12

    09:40 04.04.2026

  • 12 122

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "редник":

    Не е задължително да разбираш от граматика, за да бъдеш Културтрегер.

    Коментиран от #13

    10:13 04.04.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "122":

    Ама без граматика и култура си само ТРЕГЕР❗
    Елементарен и весел пример:
    Жена мие засмяна!
    Жена ми е засмяна!
    Жена ми е за смяна!

    10:47 04.04.2026

  • 14 Халтура за култура

    2 0 Отговор
    Който не е в регистъра е некултурен, нищо че културниците са тройкаджиите от училище, но са правилните хора за взимане на пари.

    12:05 04.04.2026

  • 15 За критерия

    2 0 Отговор
    Професионален писател значи автор, който се издържа от продажбата на кигите си.
    Държавата вчера, днес, а явно и утре неможе да го спаси от кражбите на труда му от интернет сайтовете.
    Професионалният артист днес е принуден да гастролира от един телевизионен формат в друг само и само да осигури хляба на семеството си, тъй като ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ му не може да го осигури чрез сцената и киното.
    Може ли професионалният художник да живее само чрез продажбата на карнините си?
    Явно става дума за „проект“, който да симулира дейност и да докара пари на поредните тарикати.
    И т.н.

    15:22 04.04.2026