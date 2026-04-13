13 април 1906 г.: Роден е Самюъл Бекет - гласът на абсурда, който променя театъра

Днес отбелязваме годишнина от рождението на Самюъл Бекет — един от най-влиятелните писатели на XX век, чието творчество преобръща представите за театър, език и човешко съществуване.
Между Дъблин и Париж
Самюъл Бекет е роден на 13 април 1906 г. в Дъблин, Ирландия. Израства в протестантско семейство от средната класа и получава отлично образование в Тринити колидж Дъблин, където изучава френски и италиански.
Любопитен факт е, че в ранните си години Бекет работи като асистент на легендарния модернист Джеймс Джойс в Париж. Въпреки влиянието на Джойс, Бекет постепенно поема в напълно различна посока — към минимализъм и екзистенциална празнота.
По време на Втората световна война той се включва във Френската съпротива, за което по-късно получава признание от френското правителство.
През 1969 г. печели Нобелова награда за литература за „новаторското си писане, което в нови форми за романа и драмата придобива възвишение в нищетата на съвременния човек“.
Театърът на абсурда и големите произведения
Бекет е водеща фигура в т.нар. Театър на абсурда — течение, което изразява безсмислието и цикличността на човешкото съществуване. Сред най-значимите му произведения са:
В очакване на Годо (1953)
Двама герои чакат някого, който никога не идва — метафора за надеждата и безсмислието.
Краят на играта (1957)
Постапокалиптичен свят, в който героите са заключени в цикъл на повторение.
Последната лента на Крап (1958)
Самотен човек слуша записи от младостта си — болезнено отражение на времето.
Щастливи дни (1961)
Жена, затънала в земята, продължава да говори — абсурд и устойчивост.
Любопитни факти
- Бекет пише на френски, въпреки че английският е родният му език — според него така се изразявал „по-бедно и по-точно“.
- Известен е с крайния си минимализъм — понякога сценичните му указания са по-важни от самия текст.
- Отказва да присъства на церемонията за Нобеловата награда — избягва публичността.
- Творчеството му оказва влияние върху философи като Жан-Пол Сартр и Албер Камю, макар и да не принадлежи пряко към екзистенциализма.
Цитати, които остават:
„Опитай отново. Провали се отново. Провали се по-добре.“
„Нищо не е по-смешно от нещастието.“
„Навикът е голямата умъртвителна сила.“
„Сълзите на света са неизменни. За всеки, който започва да плаче, някъде друг спира.“
Самюъл Бекет остава автор, който не предлага утеха, а огледало. В свят на хаос и безсмислие той намира странна форма на истина — в паузите, в тишината, в чакането. Неговите произведения продължават да се поставят по сцените по целия свят и да провокират нови поколения читатели и зрители.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #2
10:01 13.04.2026
2 Джо
До коментар #1 от "Сила":Годо ... който никога не идва ...
Тъжно.
10:09 13.04.2026