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33 години без Уилям Голдинг - създателят на „Повелителят на мухите“

33 години без Уилям Голдинг - създателят на „Повелителят на мухите“

19 Юни, 2026 09:32 496 2

  • уилям голдинг-
  • годишнина от смъртта

Вижте любопитни факти от биографията на писателя

33 години без Уилям Голдинг - създателят на „Повелителят на мухите“ - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 19 юни се навършва годишнина от смъртта на английския писател и нобелов лауреат Уилям Голдинг – авторът, който остави трайна следа в световната литература с безпощадния си поглед към човешката природа. Най-известното му произведение „Повелителят на мухите“ продължава да се изучава в училища и университети по целия свят повече от седем десетилетия след публикуването си.

Уилям Джералд Голдинг е роден на 19 септември 1911 г. в Корнуол, Англия. Първоначално изучава природни науки в Оксфорд, но по-късно се насочва към английската литература. Работи като учител, а по време на Втората световна война служи в Кралския военноморски флот. Именно военните преживявания оказват силно влияние върху възгледите му за човека и обществото, които по-късно намират отражение в творчеството му.

През 1954 г. излиза романът „Повелителят на мухите“, който първоначално е отхвърлен от редица издателства. Книгата разказва историята на група момчета, озовали се на необитаем остров, където постепенно цивилизацията отстъпва място на насилието и първичните инстинкти. Романът се превръща в литературна класика и до днес е сред най-четените произведения на XX век.

Сред останалите му значими творби са „Наследниците“, „Пинчър Мартин“, „Свободно падане“, „Шпилът“, „Видима тъмнина“ и „Ритуали на плаването“. Последният роман му носи престижната награда „Букър“ през 1980 г.

През 1983 г. Голдинг получава Нобеловата награда за литература. Шведската академия отличава творчеството му „за романите му, които чрез реалистичното повествование и универсалността на мита осветяват човешкото състояние в съвременния свят“.

Любопитен факт е, че „Повелителят на мухите“ е публикуван едва след повече от 20 отказа от издатели. Днес книгата е продадена в милиони екземпляри и е екранизирана неколкократно.

През 1988 г. писателят е удостоен с рицарско звание от кралица Елизабет II за приноса си към британската литература.

Уилям Голдинг умира на 19 юни 1993 г. на 81-годишна възраст в дома си в Корнуол. Причината за смъртта е сърдечен удар.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    2 0 Отговор
    Повелителят на мухите на Уилям Голдинг е много добра книга и всеки трябва да я прочете ,ако все още останаха хора които могат да четат и разбират написаното

    09:37 19.06.2026

  • 2 Дзак

    0 0 Отговор
    Достатъчно ни е Мутрата от факти.бг!

    10:34 19.06.2026