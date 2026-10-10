„Жената пита ChatGPT“ с премиера в Сатиричния театър

Сатиричният театър „Алеко Константинов“ представя новия спектакъл „Жената пита ChatGPT“. Премиерата е на 10 октомври от 20:00 часа на сцена „COMEDY BAR Happy Сатира“.
Автор и режисьор на постановката е Къци Вапцаров, за когото спектакълът е дебют. В екипа са още сценографът Даниела Николчова, композиторът Асен Вапцаров, драматургът Михаил Тазев и помощник-режисьорът Александра Иванова.
Мъжът, жената и куклата робот
Историята поставя един мъж в необичайна ситуация, в която трябва да избира между своята жена и кукла робот. Комедийният сюжет преминава през поредица от ситуации и обрати, а в действието се включва и персонажът ChatGPT.
В ролите са Теодор Елмазов като Мъжа, Ванина Кондова като Жената, Елина Огнянова като Куклата и Георги Спасов като ChatGPT.„Това със сигурност е спектакъл, който не сте гледали!“
Така Къци Вапцаров описва постановката и отправя покана към публиката да я види. В интервю за БНР той разказва повече за замисъла на спектакъла и обяснява защо в заглавието жената се обръща към ChatGPT, а не към мъжа.
Новото заглавие допълва афиша на Сатиричния театър с комедия, в която традиционният любовен триъгълник е разширен с кукла робот и изкуствен интелект. Премиерното представление е насрочено за 10 октомври на сцената „COMEDY BAR Happy Сатира“.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #5
10:51 10.10.2026
2 Исторически парк
10:57 10.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ааааа
10:58 10.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 тиририрам
11:02 10.10.2026
8 Пич
Е това са младоците с Чата!
Мисъл - не тече!!!
11:06 10.10.2026