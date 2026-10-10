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„Жената пита ChatGPT“ с премиера в Сатиричния театър

„Жената пита ChatGPT“ с премиера в Сатиричния театър

10 Октомври, 2026 10:45 435 8

  • жената пита chatgpt-
  • сатиричен театър-
  • къци вапцаров-
  • театрална премиера-
  • софия

Новият спектакъл на Къци Вапцаров събира на сцената жена, мъж, кукла робот и ChatGPT. Премиерата е на 10 октомври в „COMEDY BAR Happy Сатира“

„Жената пита ChatGPT“ с премиера в Сатиричния театър - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Сатиричният театър „Алеко Константинов“ представя новия спектакъл „Жената пита ChatGPT“. Премиерата е на 10 октомври от 20:00 часа на сцена „COMEDY BAR Happy Сатира“.

Автор и режисьор на постановката е Къци Вапцаров, за когото спектакълът е дебют. В екипа са още сценографът Даниела Николчова, композиторът Асен Вапцаров, драматургът Михаил Тазев и помощник-режисьорът Александра Иванова.

Мъжът, жената и куклата робот

Историята поставя един мъж в необичайна ситуация, в която трябва да избира между своята жена и кукла робот. Комедийният сюжет преминава през поредица от ситуации и обрати, а в действието се включва и персонажът ChatGPT.

В ролите са Теодор Елмазов като Мъжа, Ванина Кондова като Жената, Елина Огнянова като Куклата и Георги Спасов като ChatGPT.

„Това със сигурност е спектакъл, който не сте гледали!“

Така Къци Вапцаров описва постановката и отправя покана към публиката да я види. В интервю за БНР той разказва повече за замисъла на спектакъла и обяснява защо в заглавието жената се обръща към ChatGPT, а не към мъжа.

Новото заглавие допълва афиша на Сатиричния театър с комедия, в която традиционният любовен триъгълник е разширен с кукла робот и изкуствен интелект. Премиерното представление е насрочено за 10 октомври на сцената „COMEDY BAR Happy Сатира“.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Питах Чат Джи пи ти за костите на цар Самуил и каза че са на маймуна.

    Коментиран от #3, #5

    10:51 10.10.2026

  • 2 Исторически парк

    1 0 Отговор
    2 часа с вицовете на къци

    10:57 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ааааа

    2 0 Отговор
    Питах ИИ и той каза, че щом Къци е там да не ходя, защото ще си дам парите залудо за голляма тъъпня.

    10:58 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 тиририрам

    0 1 Отговор
    Мъжете не питат ChatGPT, те обменят "знания" помежду си и затова са толкова "умни"...

    11:02 10.10.2026

  • 8 Пич

    0 0 Отговор
    Да не ме чуе Гулъбо, пу пу, но правя страхотна ракия! И сега......чул един младок, и ме пита как да си направи хубава ракия. Идва на другия ден и казва - ама питах Чата, и той ми каза еди що си. Викам - колко ракия е сварил Чата бе? Прави каквото искаш! Срещам го отново, и разправя - това направих, онова направих, както каза Чата! Викам - я да си го преведем - същото, което аз ти казах! Оня като стопли, се опули повече от Кокорчо!
    Е това са младоците с Чата!
    Мисъл - не тече!!!

    11:06 10.10.2026