„Жената пита ChatGPT“ с премиера в Сатиричния театър

Сатиричният театър „Алеко Константинов“ представя новия спектакъл „Жената пита ChatGPT“. Премиерата е на 10 октомври от 20:00 часа на сцена „COMEDY BAR Happy Сатира“.

Автор и режисьор на постановката е Къци Вапцаров, за когото спектакълът е дебют. В екипа са още сценографът Даниела Николчова, композиторът Асен Вапцаров, драматургът Михаил Тазев и помощник-режисьорът Александра Иванова.

Мъжът, жената и куклата робот

Историята поставя един мъж в необичайна ситуация, в която трябва да избира между своята жена и кукла робот. Комедийният сюжет преминава през поредица от ситуации и обрати, а в действието се включва и персонажът ChatGPT.

В ролите са Теодор Елмазов като Мъжа, Ванина Кондова като Жената, Елина Огнянова като Куклата и Георги Спасов като ChatGPT.

„Това със сигурност е спектакъл, който не сте гледали!“

Така Къци Вапцаров описва постановката и отправя покана към публиката да я види. В интервю за БНР той разказва повече за замисъла на спектакъла и обяснява защо в заглавието жената се обръща към ChatGPT, а не към мъжа.

Новото заглавие допълва афиша на Сатиричния театър с комедия, в която традиционният любовен триъгълник е разширен с кукла робот и изкуствен интелект. Премиерното представление е насрочено за 10 октомври на сцената „COMEDY BAR Happy Сатира“.

Източници: bnrnews.bg