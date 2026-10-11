„Под прикритие“ се завърна с първи епизод след 10 години

Десет години след последния епизод „Под прикритие“ се завърна в телевизионния ефир. Първият епизод от шестия сезон беше излъчен по БНТ 1 на 10 октомври от 22:00 часа.
Новият сезон включва 12 епизода. Преди телевизионната премиера първата серия беше представена предпремиерно на 5 и 6 октомври в Зала 1 на НДК, където се събраха хиляди почитатели на криминалната поредица.
Познати герои и нови лица
В шестия сезон се завръщат Захари Бахаров като Иво Андонов, Мариан Вълев като Росен Гацов-Куката, Михаил Билалов като Петър Туджаров-Джаро и Кирил Ефремов като Тишо-Големия Близнак.
Към актьорския състав се присъединяват Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова, Веселин Калановски, Велина Георгиева и Климентина Фърцова. Режисьор е Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски.
Историята се връща към миналото
Разказът в новия сезон се движи между съвременна линия и събития от миналото, които показват как са се формирали отношенията между част от героите и как се е събрала групата около Джаро.„Разказът се състои от два пласта – един абсолютно съвременен и един, който стои в миналото“, каза режисьорът Виктор Божинов пред БНТ.
Още в първия епизод зрителите се срещат и с нова сюжетна линия, свързана със семейство, което е част от престъпния свят. Според сценариста Ваня Николова сезонът не е просто връщане към старите истории, а продължение, съобразено с промените в света и в живота на героите.
„Под прикритие“ започва през 2011 г. като продукция на Българската национална телевизия и постепенно се превръща в един от най-разпознаваемите български сериали. Шестият сезон е реализиран в копродукция между БНТ и Falcon Wing Studio.
Вторият епизод е насрочен за 17 октомври от 22:00 часа по БНТ 1.
Източници: bntnews.bg, bnt.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мнение
И на кой истински българин му пука за тая зле копирана американска глупост???
10:40 11.10.2026
2 Абе
10:46 11.10.2026
3 az СВО Победа 81
Ако и другите са такива ще има мижав интерес!
10:47 11.10.2026
4 Щом частните ТВ канали
БНТ само харчи парите на данъкоплатците за свои хора
В България БНТ трябва да прави филми по произведения на български автори
10:52 11.10.2026
5 Новичок
10:57 11.10.2026
6 Изветряла ракия
11:03 11.10.2026
7 убава работа ама арменска
11:11 11.10.2026
8 Коко
11:13 11.10.2026
9 Налудник
11:14 11.10.2026
10 Αлфа Bълкът
И снощи за 2мин гледах като Джаро и Куката отиват при Вергов.
Това някаква ретроспекция ли трябваше да е? Защото, ако е ретроспекция, беше гротеска.
Михаил Билалов приличаше на Йосиф Кобзон в последните му дни, а Куката на пропит 60г алкохолик.
11:18 11.10.2026
11 Банкя ентъртеймънт
11:19 11.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Русенец
Днешните ни актьори играят престорено, дори конфузно.
Диалозите изпъкват с цинизми.
Филмите ни днес се снимат дигитално. Губи се кино ефектът. Приличат на запис от абитуриентски бал.
Няма и помен от някогашната майсторска игра на великите ни имена в уникалното ни кино. Днешните са набедени за актьори. Жалка работа.
11:27 11.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 РЗС
11:42 11.10.2026
16 БеГемот
11:47 11.10.2026
17 Съжаление
11:51 11.10.2026
18 Гост
11:55 11.10.2026
19 Родина
мисли зрителят . Нали усвои едни пари . Той
друго не може , освен да плагиатства и копира .
Пълна халтура .
11:56 11.10.2026
20 НИЩО МУ НЯМА
А ТЕЗ КЪДЕТО СА ГО ГЛЕ ДАЛИ...😀
АПРОПО...НАЕМЕТЕ СИ АДВОКАТИ
КАТО МР.БИЙН И МОРКОФСКИ
ДА СЪДИ БЕНЕТЕТО ЗА
НАРУШАВАНЕТО НА ПСХ.ВИ ЗДРАВЕ!☝
Коментиран от #21
11:59 11.10.2026
21 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #20 от "НИЩО МУ НЯМА":ЛЕ ЛЕЕ
Е СЕГА КАЗА ГОВОРИТЕЛЯ ПО НОВИНИ
ЧЕ СНОЩИ СА ГО ГЛЕДАЛИ СИТ КОМА
ПЕТ СТОТИН 000 (🗣)...😀😀😀
12:02 11.10.2026
22 Габровец
Хубава работа, ама арменска...
12:18 11.10.2026