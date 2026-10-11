„Под прикритие“ се завърна с първи епизод след 10 години

Десет години след последния епизод „Под прикритие“ се завърна в телевизионния ефир. Първият епизод от шестия сезон беше излъчен по БНТ 1 на 10 октомври от 22:00 часа.

Новият сезон включва 12 епизода. Преди телевизионната премиера първата серия беше представена предпремиерно на 5 и 6 октомври в Зала 1 на НДК, където се събраха хиляди почитатели на криминалната поредица.

Познати герои и нови лица

В шестия сезон се завръщат Захари Бахаров като Иво Андонов, Мариан Вълев като Росен Гацов-Куката, Михаил Билалов като Петър Туджаров-Джаро и Кирил Ефремов като Тишо-Големия Близнак.

Към актьорския състав се присъединяват Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова, Веселин Калановски, Велина Георгиева и Климентина Фърцова. Режисьор е Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски.

Историята се връща към миналото

Разказът в новия сезон се движи между съвременна линия и събития от миналото, които показват как са се формирали отношенията между част от героите и как се е събрала групата около Джаро.

„Разказът се състои от два пласта – един абсолютно съвременен и един, който стои в миналото“, каза режисьорът Виктор Божинов пред БНТ.

Още в първия епизод зрителите се срещат и с нова сюжетна линия, свързана със семейство, което е част от престъпния свят. Според сценариста Ваня Николова сезонът не е просто връщане към старите истории, а продължение, съобразено с промените в света и в живота на героите.

„Под прикритие“ започва през 2011 г. като продукция на Българската национална телевизия и постепенно се превръща в един от най-разпознаваемите български сериали. Шестият сезон е реализиран в копродукция между БНТ и Falcon Wing Studio.

Вторият епизод е насрочен за 17 октомври от 22:00 часа по БНТ 1.

Източници: bntnews.bg, bnt.bg