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„Под прикритие“ се завърна с първи епизод след 10 години

„Под прикритие“ се завърна с първи епизод след 10 години

11 Октомври, 2026 10:36, обновена 11 Октомври, 2026 10:39 884 22

  • под прикритие-
  • шести сезон-
  • бнт-
  • български сериали-
  • виктор божинов

Шестият сезон започна по БНТ 1, а историята се развива в два времеви пласта. В поредицата се завръщат познати герои и се включват нови лица

„Под прикритие“ се завърна с първи епизод след 10 години - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Десет години след последния епизод „Под прикритие“ се завърна в телевизионния ефир. Първият епизод от шестия сезон беше излъчен по БНТ 1 на 10 октомври от 22:00 часа.

Новият сезон включва 12 епизода. Преди телевизионната премиера първата серия беше представена предпремиерно на 5 и 6 октомври в Зала 1 на НДК, където се събраха хиляди почитатели на криминалната поредица.

Познати герои и нови лица

В шестия сезон се завръщат Захари Бахаров като Иво Андонов, Мариан Вълев като Росен Гацов-Куката, Михаил Билалов като Петър Туджаров-Джаро и Кирил Ефремов като Тишо-Големия Близнак.

Към актьорския състав се присъединяват Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кърджилова, Веселин Калановски, Велина Георгиева и Климентина Фърцова. Режисьор е Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски.

Историята се връща към миналото

Разказът в новия сезон се движи между съвременна линия и събития от миналото, които показват как са се формирали отношенията между част от героите и как се е събрала групата около Джаро.

„Разказът се състои от два пласта – един абсолютно съвременен и един, който стои в миналото“, каза режисьорът Виктор Божинов пред БНТ.

Още в първия епизод зрителите се срещат и с нова сюжетна линия, свързана със семейство, което е част от престъпния свят. Според сценариста Ваня Николова сезонът не е просто връщане към старите истории, а продължение, съобразено с промените в света и в живота на героите.

„Под прикритие“ започва през 2011 г. като продукция на Българската национална телевизия и постепенно се превръща в един от най-разпознаваемите български сериали. Шестият сезон е реализиран в копродукция между БНТ и Falcon Wing Studio.

Вторият епизод е насрочен за 17 октомври от 22:00 часа по БНТ 1.

Източници: bntnews.bg, bnt.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    39 0 Отговор
    Каква е тая отвратителна боза?!
    И на кой истински българин му пука за тая зле копирана американска глупост???

    10:40 11.10.2026

  • 2 Абе

    35 1 Отговор
    Щом и тука се намърда Халваджията не ми го хвалете.

    10:46 11.10.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    33 0 Отговор
    Слаб и доста наивен първи епизод!

    Ако и другите са такива ще има мижав интерес!

    10:47 11.10.2026

  • 4 Щом частните ТВ канали

    20 1 Отговор
    Дават турски и индийски сериали
    БНТ само харчи парите на данъкоплатците за свои хора
    В България БНТ трябва да прави филми по произведения на български автори

    10:52 11.10.2026

  • 5 Новичок

    18 0 Отговор
    Г-н „Мастилени пръсти” вие гледахте ли го ???Едва ли сте си причинили такова нещо.Но защо ни го натрапвате на нас ??? За пари,най-вероятно.Пфу...

    10:57 11.10.2026

  • 6 Изветряла ракия

    25 0 Отговор
    Много глупав сюжет и слаба актьорска игра.

    11:03 11.10.2026

  • 7 убава работа ама арменска

    23 0 Отговор
    пълна боза с ХАЛВА.... все едно гледаш микс между чалга клип и маскирания певец... липсват само Рачков, Мария Игнатова, Иван и Андрей..., а и Михаела Маринова, за да е пълен арменския миш-маш.... Чудно тия от БНТ не са ли го гледали преди да го пуснат....

    11:11 11.10.2026

  • 8 Коко

    17 0 Отговор
    Пиша като фен на сериала.На сезон 6-ти оценка 2.50 по шестобалната.Пълно разочарование.

    11:13 11.10.2026

  • 9 Налудник

    12 0 Отговор
    Малко ни е престъпното ежедневие в реалния живот, та да го гледаме и по телевизора.

    11:14 11.10.2026

  • 10 Αлфа Bълкът

    10 0 Отговор
    Аз толкова го гледах като го даваха, но беше интересен в началото като сюжета се въртеше около главния герой изигран от Ивайло Захариев. Това са 5-6 епизода, после го разтеглиха сериала като локум, а можеше да приключи в 2 сезона.
    И снощи за 2мин гледах като Джаро и Куката отиват при Вергов.
    Това някаква ретроспекция ли трябваше да е? Защото, ако е ретроспекция, беше гротеска.
    Михаил Билалов приличаше на Йосиф Кобзон в последните му дни, а Куката на пропит 60г алкохолик.

    11:18 11.10.2026

  • 11 Банкя ентъртеймънт

    10 0 Отговор
    От 90та до сега не ви ли писна да гледате тоя сериал на живо?

    11:19 11.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Русенец

    12 0 Отговор
    Аман от копиране на холивудски екшъни!
    Днешните ни актьори играят престорено, дори конфузно.
    Диалозите изпъкват с цинизми.
    Филмите ни днес се снимат дигитално. Губи се кино ефектът. Приличат на запис от абитуриентски бал.
    Няма и помен от някогашната майсторска игра на великите ни имена в уникалното ни кино. Днешните са набедени за актьори. Жалка работа.

    11:27 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 РЗС

    7 0 Отговор
    Заглавието не е ли Под прикритие, аз не видях нищо свързано с това заглавие. предните сезони бяха свързани с това заглавие, първо беше дървото и после Бойко под прикритие, сега няма никой, освен тая русата да се излага, която май играеше себе си в ежедневието.

    11:42 11.10.2026

  • 16 БеГемот

    9 0 Отговор
    Уникална простотия..... много зле...актьорите будят смях и съжаление...

    11:47 11.10.2026

  • 17 Съжаление

    5 0 Отговор
    Доста слабичко. След 10 г пауза, трябваше много повече.

    11:51 11.10.2026

  • 18 Гост

    2 0 Отговор
    Ако бях тийнейджър и се чудех накъде да хвана, след първият епизод вече щях да съм сигурен, че искам да стана мафиот и мутра. Представиха готината част на мутренският живот, с колите, дворците, партитата. Дано натам се пооправят нещата...

    11:55 11.10.2026

  • 19 Родина

    3 0 Отговор
    На Халваджиян изобщо не му пука , какво
    мисли зрителят . Нали усвои едни пари . Той
    друго не може , освен да плагиатства и копира .
    Пълна халтура .

    11:56 11.10.2026

  • 20 НИЩО МУ НЯМА

    2 0 Отговор
    АМ ЧЕ НЕ Е ЛУТ ТОЗ ДЕТО ГО Е СНИМАЛ
    А ТЕЗ КЪДЕТО СА ГО ГЛЕ ДАЛИ...😀
    АПРОПО...НАЕМЕТЕ СИ АДВОКАТИ
    КАТО МР.БИЙН И МОРКОФСКИ
    ДА СЪДИ БЕНЕТЕТО ЗА
    НАРУШАВАНЕТО НА ПСХ.ВИ ЗДРАВЕ!☝

    Коментиран от #21

    11:59 11.10.2026

  • 21 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "НИЩО МУ НЯМА":

    ЛЕ ЛЕЕ
    Е СЕГА КАЗА ГОВОРИТЕЛЯ ПО НОВИНИ
    ЧЕ СНОЩИ СА ГО ГЛЕДАЛИ СИТ КОМА
    ПЕТ СТОТИН 000 (🗣)...😀😀😀

    12:02 11.10.2026

  • 22 Габровец

    1 0 Отговор
    Още като се разбра, че арменеца се е намърдал и тук и беше ясно че ще я боза. Язък, сериалчето си беше супер. Сега едни кървища ( доколкото знам има ограничение колко кръв да се показва, тия явно не го спазиха), чалга, простащини и зле копирани ниско разрядни американски екшъни в стил късен Ван Дам.
    Хубава работа, ама арменска...

    12:18 11.10.2026