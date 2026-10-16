Тоше Проески: гласът, който Балканите не забравиха

На 5 октомври 2007 г. стадионът в Скопие е пълен до последното място. Тоше Проески пее пред десетки хиляди души, а концертът е посветен на образованието и подобряването на условията в училищата. Това е последната му голяма среща с публиката. Единадесет дни по-късно той загива при автомобилна катастрофа край Нова Градишка в Хърватия.

Тоше Проески е роден на 25 януари 1981 г. в Прилеп, но израства в Крушево. Първите му сериозни стъпки на сцената са през 1997 г., а две години по-късно излиза дебютният му албум „Някъде в нощта“. Песни като „Тайно моя“, „Во коси да ти спијам“, „Остани до край“ и „Пусни ме“ бързо го превръщат в едно от най-популярните имена в македонската музика.

От фестивалната сцена до „Евровизия“

Проески не остава популярен само в родината си. Той пее на македонски, сръбски, хърватски, босненски, словенски и английски език, а песните му намират публика в почти всички държави от бивша Югославия. През 2003 г. заминава за Ню Йорк, където се обучава при вокалния педагог Уилям Райли, работил с Лучано Павароти.

Година по-късно представя Македония на конкурса „Евровизия“ в Истанбул с песента „Life“. Класира се на 14-о място, но участието му го прави разпознаваем и извън Балканите. Албумът „Ден за нас“ затвърждава успеха му, а следващите му проекти го насочват към по-широка международна кариера.

Певец с кауза

За Проески музиката не е само сцена и аплодисменти. Той е посланик на добра воля на УНИЦЕФ за региона, записва песента „За овој свет“ за каузите на организацията и получава хуманитарната награда „Майка Тереза“. Благотворителните концерти заемат специално място в живота му.

„Всички концерти са ми скъпи, но благотворителните ми значат много, защото оставят траен резултат“, казва Проески в последното си интервю за телевизия Канал 5, цитирано от „ОхридПрес“.

Точно такъв е и последният му концерт в Скопие на 5 октомври 2007 г. Събраните средства са предназначени за подобряване на училищната среда. На сцената той изпява песни от албума „Игри без граници“, както и най-популярните си балади и дуети. Публиката му отговаря в един глас.

„Ве сакам сите“

Рано сутринта на 16 октомври 2007 г. Тоше Проески загива при катастрофа на автомагистралата между Загреб и Липовац, близо до Нова Градишка. Той е на 26 години. Вестта предизвиква траур в Македония и силна реакция в целия регион.

Проески е погребан с държавни почести в Крушево и посмъртно е обявен за почетен гражданин на Македония. В Скопие националната арена носи неговото име, а мемориалният дом в Крушево пази историята на кратката му, но наситена кариера.

Най-разпознаваемият му поздрав към публиката остава „Ве сакам сите“ – „Обичам ви всички“. В тези три думи се събират и сценичният му образ, и причината песните му да продължават да звучат: Проески не пееше само за себе си, а за хората пред него.

Източници: bnr.bg, dariknews.bg, ohridpress.com.mk