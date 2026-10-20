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Мюзикълът „Коса“ се завръща в Зала 1 на НДК

Мюзикълът „Коса“ се завръща в Зала 1 на НДК

20 Октомври, 2026 11:17 450 2

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  • константин добройков

Постановката на Опера Пловдив ще бъде представена на 21 октомври от 19:00 часа

Мюзикълът „Коса“ се завръща в Зала 1 на НДК - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мюзикълът „Коса“ се завръща в Зала 1 на НДК на 21 октомври. Спектакълът на Опера Пловдив започва в 19:00 часа и ще бъде представен в София за втори път след премиерата си през 2025 г.

Постановката е режисирана от Веселка Кунчева, диригент е Константин Добройков, а творческият екип включва още художничката Мариета Голомехова и хореографа Явор Кунчев. Четиримата работят заедно и по спектакъла „Исус Христос Суперзвезда“.

Постановка за свободата и избора

Новият прочит на „Коса“ се отдалечава от познатата филмова версия и търси корените на мюзикъла чрез съвременна сценография, ансамблово изпълнение и различен сценичен език. В спектакъла няма традиционно разделение между главни и второстепенни роли, а изпълнителите пеят почти непрекъснато.

„Нашият спектакъл е малко по-различен – не е това, което хората знаят от филма“, казва диригентът Константин Добройков. По думите му така се изгражда усещането за общност и за поколение, което търси своя глас.

Темите са свързани с войната, свободата, любовта, расизма, властта и човешкия избор. Режисьорът Веселка Кунчева определя „Коса“ като „акт на непокорство“ и спектакъл, който не предлага утеха, а задава въпроси.

На сцената излизат 14 солисти

В постановката участват Никеца, Елена Сиракова, Едит Унджиян, Цвети Пеняшки, Майкъл Флеминг, Йоан Попов, Гергана Цакова, Калина Костова, Гергина Пейкова, Габриела Стамова, Елин Стоянова, Михаела Гончева и Тодор Борисов. Към тях се присъединяват хорът, балетът и оркестърът на Опера Пловдив.

„Специално „Коса“ направи премиерата си миналата година и се доказа като много силен проект“, посочва директорът и диригент на Опера Пловдив Диан Чобанов. Той определя режисурата на Веселка Кунчева като силно въздействаща и акцентира върху антивоенното послание на спектакъла.

Билети се продават чрез мрежата на Eventim, билетния център на НДК и Grabo. Представлението е насрочено за 21 октомври от 19:00 часа в Зала 1 на НДК.

Източник: actualno.com


София / България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 друго време, други идеали

    0 0 Отговор
    Опитват се да напълнят празните глави на съвременните младежи с хипи простотия..

    12:17 20.10.2026