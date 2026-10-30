Световният спектакъл „Снежанка на лед“ пристига в София през 2027 година (ВИДЕО)

Една от най-впечатляващите съвременни продукции върху лед, гледана от милиони зрители по света, ще гостува в Зала 1 на НДК от 14 до 17 януари 2027 г.

„Снежанка на лед“ е мащабна постановка на международната трупа „The International Ice Stars“, която превръща класическата приказка в театрално преживяване върху истински лед. Продукцията съчетава грацията на класическия балет, безупречната ледена техника и уникални сценични ефекти, като размива границите между висшето сценично изкуство и екстремната акробатика.

Познатата история за Снежанка, Злата кралица, вълшебното огледало и отровната ябълка ще оживее с оригинална хореография, авторска музика и озвучаване на български език. Приказният свят ще бъде пресъздаден чрез движенията на фигуристите, а български актьор ще влезе в ролята на разказвач, който ще преведе публиката през приключенията на героите.

За гостуването в София сцената на Зала 1 на НДК ще бъде преобразена в истинска ледена пързалка. Върху нея артистите ще демонстрират виртуозна техника, вихрени пируети и сложни акробатични изпълнения от най-висок световен клас. Зад привидната лекота на всяко движение стоят години професионална подготовка, изключителна физическа издръжливост и прецизна координация между изпълнителите. Техническата сложност на фигурното пързаляне се превръща в неразделна част от художественото въздействие на постановката.

В ролята на Снежанка българската публика ще види олимпийската фигуристка Анастасия Голубева. Към нея се присъединяват световните и младежки олимпийски шампиони Аполинария Панфилова и Дмитрий Рилов.

Звездният състав се допълва от трикратния шампион на Германия и олимпиец Йоти Полизоакис, победителката в британското телевизионно шоу „Dancing on Ice“ Моли Ланаган и шесткратната шампионка на Сърбия Антонина Дубинина.

„The International Ice Stars“ обединява артисти, доказали своето майсторство на международната спортна сцена, които пренасят състезателния си опит в света на театъра. Този подход позволява на публиката да наблюдава изпълнения, характерни за големите първенства по фигурно пързаляне, но вплетени в цялостна драматургична история. В спектаклите на трупата водеща е не само техническата трудност, но и способността на артистите да изграждат образи и да предават емоции чрез движенията си.

След като печели признанието на публиката с разпродадени представления в престижни театри и грандиозни успехи от Европа до Латинска Америка, тази изключителна продукция идва у нас като най-очакваното и мащабно зимно сценично събитие. Изявите на трупата привличат международна публика със своята зрелищност, оригиналния подход към класическите произведения и високото качество на изпълнението. Гостуването в София ще даде възможност на българските зрители да се докоснат до този необичаен формат, в който спортът и театърът споделят една сцена.

„Снежанка на лед“ е спектакъл за цялото семейство.

За най-малките зрители той предлага среща с любимите приказни герои, а за възрастните – възможност да преоткрият познатата история чрез изкуството на едни от най-добрите фигуристи в света. Едно представление, което събира различни поколения около магията на приказката и красотата на изпълненията върху лед.

Не пропускайте този грандиозен спектакъл!

Потопете се в ледената приказка!

„Снежанка на лед“ ще се играе от 14 до 17 януари 2027 г. в Зала 1 на НДК, София. За децата е предвидена отстъпка от 10 евро в избрани категории.

Оля Ал-Ахмед