Голямата сцена на Театър „София“ отваря след 4 години

След близо четири години ремонт Голямата сцена на Театър „София“ отваря врати за публика. Официалното откриване е с представлението „Не свиква с тъмното окото“, в което участва цялата трупа на театъра.

Премиерният спектакъл е режисиран от Маргарита Младенова. Сценограф е Ивайло Николов, а музиката е на Христо Намлиев. Билетите за първата вечер вече са разпродадени, докато за следващите представления на 15 и 28 ноември са останали ограничен брой места.

Запазен е оригиналният интериор

Ремонтът обхваща зрителната зала, фоайето и вътрешния двор. При обновяването е запазен оригиналният интериорен план, а пространствата са възстановени и реставрирани.

Във фоайето ще бъдат представени две изложби. Едната е посветена на настоящата актьорска трупа, а другата включва кадри от легендарни постановки на Театър „София“.

Обновената зала разполага с 297 места. Сценичната механизация е изработена от виенска компания, а осветлението и останалото оборудване са определени от директора Стефан Иванов като от световно ниво.

Допълнителен ремонт заради течове

В началото на годината се е наложила нова намеса заради течове в покрива. По думите на Стефан Иванов част от проблемите вече са отстранени, а останалите предстои да бъдат решени в кратки срокове.

„За културата не би трябвало да има ограничения в цената и бюджетът ѝ би трябвало да расте, а не да намалява“, коментира директорът на Театър „София“.

Към момента стойността на ремонта е оценена на около 18 милиона евро. С повторното отваряне на Голямата сцена театърът възстановява пълната си програма в обновената сграда.

Източници: btvnovinite.bg