Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Култура »
21 юни 1996 г. Умира Кирил Варийски

21 юни 1996 г. Умира Кирил Варийски

21 Юни, 2026 03:13 20 183 21

  • кирил варийски-
  • актьор

Актьорът е известен и със стиховете си

21 юни 1996 г. Умира Кирил Варийски - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 21 юни 1996 г. умира Кирил Варийски. В последните месеци от живота си той е отвратен от тогавашна България, превърнала се в „държавата на милионерите, кучетата и пенсионерите“. На 14 юни 1996 г., седмица преди края, Варийски пише автобиография от 15 реда, която завършва с изречението „В момента съм безработен“.

Актьорът е роден на 28 октомври 1954 г. в Пловдив.

Завършва Френската гимназия в родния си град, след която актьорско майсторство при проф. Сашо Стоянов във ВИТИЗ (1980).
Разпределен е в Родопския драматичен театър – Смолян.

След него работи в театъра на Пазарджик, а след това 4 години е в трупата на Сатиричния театър. Участва и в трупата на Народния театър „Иван Вазов“. Ролята с която става известен е във филма „Йо-хо-хо“ (1981), припомня plovdivtime.bg.

За нея получава наградата на филмовия фестивал в Москва и наградата на артистите в България (1983). Отличен с наградата на САБ за млад артист за ролята на Миша Зайцов в „Жестоки игри“ от Ал. Арбузов в Драматично-куклен театър „Константин Величков“ Пазарджик (1983), II Награда за актьорско майсторство на III Национален преглед на българската драма и театър за ролята на Славчо от „Максималистът“ (1984), III Награда за актьорско майсторство на Националния преглед на камерните постановки за „Животът макар и кратък“ на Станислав Стратиев, Враца (1986).

От 1989 г. е член на управителния съвет на Съюза на филмовите дейци. Има много участия в ежегодния фестивал на сатиричната и хумористична песен „Златния кос“. Участва в Златния Орфей с песента „Мъже“, заедно с Борко Чучков. Освен с актьорската си дейност, Кирил Варийски е известен и със стиховете си.

През 1995 г. е издадена стихосбирката му „Лора“ посветена на дъщеря му.

По-известни филми с негово участие са: „Йо-хо-хо (1981) – актьорът, черния пират, „24 часа дъжд“ (1982) - Марински, „БорисI“ (1985) – Курт, „Съдията“ (1986) – Околийският началник, „Бързо, акуратно, окончателно“ (1990) – Живко Петров Ташков, „Живот на колела“ (1992) - Мишо, сериалът „Жребият“ (1993) – Стефан Неделев, „Комитски времена“ (1994) – поп Сотир и др.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗАЩО ПО БНТ НЕ СЕ ПУСКАТ И ТЕЗИ

    48 1 Отговор
    ФИЛМИ.ВСЪЩНОСТ БЪЛГАРСКИ ФИЛМИ САМО ТРЯБВА ДА ИМА ПО БНТ.ИМАМЕ МНОГО А ВЪРТЯТ ЧУЖДОЕЗИЧНИ НОН СТОП

    Коментиран от #13

    05:18 21.06.2021

  • 2 Защото

    55 5 Отговор
    Защото нищо не се е променило от мутренското време. Нещо повече, 10 години ни управляваше мутра заедно с аверите си.

    Коментиран от #4

    05:30 21.06.2021

  • 3 Гост

    16 1 Отговор
    От какво е починал,само на 42 год.?

    Коментиран от #5

    05:39 21.06.2021

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Рад

    7 17 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    От много огнена вода.

    05:51 21.06.2021

  • 6 Vinagi

    25 1 Отговор
    Самоуби се, разочарован от пошлостта...

    06:12 21.06.2021

  • 7 Другия с коня

    10 46 Отговор
    Кирил Варийски умира от Инсулт.Аневризма на кръвоносен съд.Поколението от Чернобил,марширували под ядрения облак на манифестация в прослава на БКП,КПСС и Вечната Дружба!!!!!

    Коментиран от #8, #9

    06:34 21.06.2021

  • 8 Рад

    52 5 Отговор

    До коментар #7 от "Другия с коня":

    Чета и не мога да повярвам на глупостите които си написал ти и другите. От поколението, което марширува под дъжда тогава съм и аз, а също и дъщеря ми, която беше тогава 6 годишна, а знаеш ли още колко са като нас? Преди да пишете прочетете в Уикипедия на какво е бил почитател.?! А колко ли умряха вследствие на българо американската дружба вследствие на бомбандировките с обеднен уран в Югославия? Това защо не го пишеш или не ти изнася краварска подлого?

    08:26 21.06.2021

  • 9 пешо

    18 2 Отговор

    До коментар #7 от "Другия с коня":

    санитарите пак са те изпуснали!

    08:56 21.06.2021

  • 10 бушприт

    26 1 Отговор
    България и днес е такава: „държавата на милионерите, кучетата и пенсионерите“. Няма никаква промяна в положителна посока. На всичкото отгоре стана и "държава на европейските боклуци".

    09:08 21.06.2021

  • 11 2121

    8 4 Отговор
    Пиене.От това умира.

    Коментиран от #20

    12:21 21.06.2021

  • 12 Поклон

    18 0 Отговор
    Беше голям сладур ,и голям актьор,и добър човек.Обичах го.Поклон.

    16:09 21.06.2021

  • 13 Гост

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЗАЩО ПО БНТ НЕ СЕ ПУСКАТ И ТЕЗИ":

    Напълно подкрепям идеята. Аз много бих искал да пускат детските филми от соца. Търся и театрални адаптации по произведения в нета, но намирам много малко. Искам да гледам Боряна с Константин Кисимов, а го няма никъде. За старото българско кино ще се закова пред екрана, но НЕ - те ми налагат насила някакви турски сериали, от които спирам телевизора.

    19:43 21.06.2021

  • 14 гого

    14 0 Отговор
    Изключителен актьор.... жалко че почина толкова млад!

    11:22 22.06.2021

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 селим бей

    10 0 Отговор
    Имал съм удоволствието да го гледам на сцената.В реалния живот го се сблъсках с него два пъти.Първия,докато служех в поделението на СВ в Бояна често ходех до киноцентъра за да купувам кафета на мойте командири.Услужи ми с една табличка в барчето. Втория път,през 1995 се бях върнал за първи път след като емигрирах през 1991. Подминах го на "Иван Асен" и видно беше,че човека е в тотално неадекватно състояние в следствие на алкохол.Бе седнал буквално на тротоара.Не видях някой нито да му подаде ръка,нито да се спре при него.Когато пак се прибрах след 2-3 години(не помня точно) видях негов некролог недалеч от местото на което бе седнал.Един от плеадата великолепни наши актьори станали жертва на алкохола и безумната система.Да почива в мир!

    15:35 23.06.2021

  • 17 Ефеф

    1 0 Отговор
    Бързо, акуратно, окончателно

    19:28 24.06.2021

  • 18 Алкохола не прости

    5 1 Отговор
    На плеяда великолепни български актьори от старото поколение, че даже и от по нови времена, където вече имаме и наркотици, и актьорите са по скоро посредствени от колкото великолепни, R. I. P.

    20:20 26.06.2021

  • 19 оня с коня

    1 1 Отговор
    нали ти се пускат новини на турски език!

    какво повече искаш?

    има и банани

    яж и мълчи мършоо

    04:09 21.06.2026

  • 20 само питам

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "2121":

    откъде има пари да пие всяка вечер?

    нали бил безработен?

    04:34 21.06.2026

  • 21 живота може и без актьорчета

    1 8 Отговор
    защо не пишете за някой инженер или професор ами за тия посредствени хора

    някакво си актьорче

    04:35 21.06.2026