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Концерт, посветен на празника Въведение Богородично – Ден на православната християнска младеж и семейство

20 Ноември, 2023 21:30 354 3

Концерт, посветен на празника Въведение Богородично – Ден на православната християнска младеж и семейство

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Концертът ще се проведе на 21 ноември 2023 г. (вторник) от 18:00 ч. в катедралния храм „Св. вмчца Неделя“. Входът е свободен

Концерт, посветен на празника Въведение Богородично – Ден на православната християнска младеж и семейство - 1
Снимка: mitropolia-sofia.org
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

Софийската света митрополия с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит организира духовен концерт, посветен на празника Въведение Богородично – Ден на православната християнска младеж и семейство.

В него ще участват представителният хор „Св. ап. Карп“ при Старозагорска света митрополия, с главен диригент Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан, както и мъжкият хор при катедралния столичен храм „Св. вмчца Неделя“, с главен диригент проф. протопсалт Мирослав Попсавов.

Концертът ще се проведе на 21 ноември 2023 г. (вторник) от 18:00 ч. в катедралния храм „Св. вмчца Неделя“. Входът е свободен.

Програмата включва:

Посрещане на архиереите - „Отче наш", Александър Дубенски, солист: Любомир Георгиев

„Тропар на Въведение Богородично“ - обиход, глас 4

II. Беседа за празника от свещеник Никола Чочев

III. Мъжки хор пр и катедралния храм „Св. Неделя“ София с
главен диригент проф. протопсалт Мирослав Попсавов

1. „103 псалом“ - Николай Кедров - син
2. „Блажен муж“ - Василий Фатеев
3. „Херувимска песен“ No 7 - Дмитрий Бортнянски
4. „Господи, услыши молитву мою“ - Марко Тайчевич, обработка:
Мирослав Попсавов
5. „Се что добро“ - Михаил Иполитов, Иванов, обработка: Мирослав Попсавов
6. „Достойно есть“ - Николай Черепнин
7. „Преславная днесь“ - Степан Дегтярьов, обработка: Мирослав Попсавов

IV. Представителен смесен хор „Св. ап. Карп“ при Старозагорската
света митрополия с главен диригент Старозагорски митрополит Киприан
1. „Во царствии Твоем“ - Добри Христов, солист: Пролет Пенчева
2. „Достойно есть“ - архимандрит Роман (Подлубняк)
3. „Под Твою милость“ - Павел Чесноков
4. „Хвалите имя Господне“ - Добри Христов, солист: Теодор Петков
5. „Богородице Дево, радуйся“ - Сергей Рахманинов
6. „Тело Христово“ - ставрофорен иконом Кирил Попов
7. „Да возрадуется душа твоя“ - Милий Балакирев
8. „Святый Боже“ - Георгий Свиридов
9. „Совет превечный“ - Павел Чесноков, солист: Станислава Марчева

V. Съвместно изпълнение на мъжкия хор при катедралния храм „Св. Неделя“ и Представителния смесен хор „Св. ап. Карп“ при Старозагорската света митрополия

1. „Странное Рождество видевше“ - Георгий Свиридов
2. „Всенародна възхвала на преп. Йоан Рилски“ - текст: Тихомир Павлов, музика: ставрофорен иконом Кирил Попов
3. „Многолетствие“ - Дмитрий Бортнянски, солист: протодякон Иван Петков

Заключително слово от Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп - викарий на Софийския митрополит

„Химн на православната християнска младеж“ - текст: прот. проф. Иван Гошев, хармонизация: Петър Динев

Водещ: дякон Юлиян Периклиев


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София / България
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  • 1 Кара Ибрахим

    4 0 Отговор
    Слава на Господ ! Да се Свети Името Му ,да бъде Волята Му !

    21:34 20.11.2023

  • 2 Помак

    1 0 Отговор
    Пламен миряноф пак ли ще разваля хубавата работа ..щот са вре на най хубавите песнопения и ос-ра всичко и хората не ходят!

    21:35 20.11.2023

  • 3 Поправка

    0 0 Отговор
    Този ден е само ден на православното християнско семейство, а на всички истински християнски семейства - било то православни, католици или протестанти

    22:20 20.11.2023