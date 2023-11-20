Софийската света митрополия с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит организира духовен концерт, посветен на празника Въведение Богородично – Ден на православната християнска младеж и семейство.
В него ще участват представителният хор „Св. ап. Карп“ при Старозагорска света митрополия, с главен диригент Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан, както и мъжкият хор при катедралния столичен храм „Св. вмчца Неделя“, с главен диригент проф. протопсалт Мирослав Попсавов.
Концертът ще се проведе на 21 ноември 2023 г. (вторник) от 18:00 ч. в катедралния храм „Св. вмчца Неделя“. Входът е свободен.
Програмата включва:
Посрещане на архиереите - „Отче наш", Александър Дубенски, солист: Любомир Георгиев
„Тропар на Въведение Богородично“ - обиход, глас 4
II. Беседа за празника от свещеник Никола Чочев
III. Мъжки хор пр и катедралния храм „Св. Неделя“ София с
главен диригент проф. протопсалт Мирослав Попсавов
1. „103 псалом“ - Николай Кедров - син
2. „Блажен муж“ - Василий Фатеев
3. „Херувимска песен“ No 7 - Дмитрий Бортнянски
4. „Господи, услыши молитву мою“ - Марко Тайчевич, обработка:
Мирослав Попсавов
5. „Се что добро“ - Михаил Иполитов, Иванов, обработка: Мирослав Попсавов
6. „Достойно есть“ - Николай Черепнин
7. „Преславная днесь“ - Степан Дегтярьов, обработка: Мирослав Попсавов
IV. Представителен смесен хор „Св. ап. Карп“ при Старозагорската
света митрополия с главен диригент Старозагорски митрополит Киприан
1. „Во царствии Твоем“ - Добри Христов, солист: Пролет Пенчева
2. „Достойно есть“ - архимандрит Роман (Подлубняк)
3. „Под Твою милость“ - Павел Чесноков
4. „Хвалите имя Господне“ - Добри Христов, солист: Теодор Петков
5. „Богородице Дево, радуйся“ - Сергей Рахманинов
6. „Тело Христово“ - ставрофорен иконом Кирил Попов
7. „Да возрадуется душа твоя“ - Милий Балакирев
8. „Святый Боже“ - Георгий Свиридов
9. „Совет превечный“ - Павел Чесноков, солист: Станислава Марчева
V. Съвместно изпълнение на мъжкия хор при катедралния храм „Св. Неделя“ и Представителния смесен хор „Св. ап. Карп“ при Старозагорската света митрополия
1. „Странное Рождество видевше“ - Георгий Свиридов
2. „Всенародна възхвала на преп. Йоан Рилски“ - текст: Тихомир Павлов, музика: ставрофорен иконом Кирил Попов
3. „Многолетствие“ - Дмитрий Бортнянски, солист: протодякон Иван Петков
Заключително слово от Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп - викарий на Софийския митрополит
„Химн на православната християнска младеж“ - текст: прот. проф. Иван Гошев, хармонизация: Петър Динев
Водещ: дякон Юлиян Периклиев
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1 Кара Ибрахим
21:34 20.11.2023
2 Помак
21:35 20.11.2023
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22:20 20.11.2023