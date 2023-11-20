Софийската света митрополия с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит организира духовен концерт, посветен на празника Въведение Богородично – Ден на православната християнска младеж и семейство.

В него ще участват представителният хор „Св. ап. Карп“ при Старозагорска света митрополия, с главен диригент Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан, както и мъжкият хор при катедралния столичен храм „Св. вмчца Неделя“, с главен диригент проф. протопсалт Мирослав Попсавов.

Концертът ще се проведе на 21 ноември 2023 г. (вторник) от 18:00 ч. в катедралния храм „Св. вмчца Неделя“. Входът е свободен.

Програмата включва:

Посрещане на архиереите - „Отче наш", Александър Дубенски, солист: Любомир Георгиев

„Тропар на Въведение Богородично“ - обиход, глас 4

II. Беседа за празника от свещеник Никола Чочев

III. Мъжки хор пр и катедралния храм „Св. Неделя“ София с

главен диригент проф. протопсалт Мирослав Попсавов

1. „103 псалом“ - Николай Кедров - син

2. „Блажен муж“ - Василий Фатеев

3. „Херувимска песен“ No 7 - Дмитрий Бортнянски

4. „Господи, услыши молитву мою“ - Марко Тайчевич, обработка:

Мирослав Попсавов

5. „Се что добро“ - Михаил Иполитов, Иванов, обработка: Мирослав Попсавов

6. „Достойно есть“ - Николай Черепнин

7. „Преславная днесь“ - Степан Дегтярьов, обработка: Мирослав Попсавов

IV. Представителен смесен хор „Св. ап. Карп“ при Старозагорската

света митрополия с главен диригент Старозагорски митрополит Киприан

1. „Во царствии Твоем“ - Добри Христов, солист: Пролет Пенчева

2. „Достойно есть“ - архимандрит Роман (Подлубняк)

3. „Под Твою милость“ - Павел Чесноков

4. „Хвалите имя Господне“ - Добри Христов, солист: Теодор Петков

5. „Богородице Дево, радуйся“ - Сергей Рахманинов

6. „Тело Христово“ - ставрофорен иконом Кирил Попов

7. „Да возрадуется душа твоя“ - Милий Балакирев

8. „Святый Боже“ - Георгий Свиридов

9. „Совет превечный“ - Павел Чесноков, солист: Станислава Марчева

V. Съвместно изпълнение на мъжкия хор при катедралния храм „Св. Неделя“ и Представителния смесен хор „Св. ап. Карп“ при Старозагорската света митрополия

1. „Странное Рождество видевше“ - Георгий Свиридов

2. „Всенародна възхвала на преп. Йоан Рилски“ - текст: Тихомир Павлов, музика: ставрофорен иконом Кирил Попов

3. „Многолетствие“ - Дмитрий Бортнянски, солист: протодякон Иван Петков

Заключително слово от Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп - викарий на Софийския митрополит

„Химн на православната християнска младеж“ - текст: прот. проф. Иван Гошев, хармонизация: Петър Динев

Водещ: дякон Юлиян Периклиев



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