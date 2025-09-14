Анелия призна пред Мон Дьо за раздялата със Захаринов: Не бях готова да стана майка

Попфолк певицата Анелия споделя пред пред водещия Мариян Станков - Мон Дьо, че не е могла да бъде до Ивон в тежък момент.



"Аз искам живота ми да е лекота. Цената е много висока. Личният ми живот не е този, който ми се искало да е. Безсънни нощи, много работа, много сила и характер."



"Не бях до детето си. Знаеш ли какво ми каза? "Мамо, аз ще помоля баба ми да дойде в стаята след операцията, така ще се чувствам по-добре. За една майка това е много мъчно, но аз я разбирам, защото не съм била до моето прекрасно малко момиченце".



"Поднасям тези извинения, въпреки че аз не съм шофирала. Тогава съм спала в автомобила. Но го правя като популярна личност и съм длъжна да дам добрия пример", казва Анелия за катастрофата, в която попадна.

Фолкпевицата коментира и предишната си връзка с Любомир Захаринов, пише burgas24.bg.



"Три години любов. Обещания за сватба. Пръстен, който уж трябваше да я направи съпруга. И после - тишина. Край, който я остави сама да събере парчетата от себе си. Катастрофа, която за миг всичко можеше да свърши. Тялото ѝ оцеля, но какво остана от душата ѝ?, казва Мон Дьо в анонса за предаването, което ще се излъчи утре, неделя.



Любовта между тях е приключила, след като тя заявява, че не е готова да стане майка.



"Любомир е добър човек. Не бях готова да стана майка. Просто се страхувах. Любовта ни беше хубава и той е човек, който е ценен, както бащата на детето ми", споделя Анелия.



Мон Дьо я попита дали между тях са застанали парите, трети човек или славата.



"Може би не мога да простя на пошлостта. Луната ми говори. Това съм сега аз, какво да ти кажа. Не съм съвършена, не съм перфектна", отговори му Анелия.



"От камък да бях, пак нямаше да издържа", казва Мон Дьо в анонса.