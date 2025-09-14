Бременната Риана с нежна туту рокля в стила на Кари Брадшоу (СНИМКА)

Барбадоската красавица показва сладкото си бременно коремче, а визиите, които избира, са все по-женствени и елегантни. На 9 септември Риана бе забелязана на разходка в Лос Анджелис, облечена с туту рокля и спортен панталон, пише tialoto.bg.

Такъв аутфит, съчетаващ красотата на модна икона с удобството на спортното облекло, може да си позволи само жена като Риана.

37-годишната бременна дива беше снимана по време на посещение в магазин International Silks & Woolens в Лос Анджелис.

С всяко свое излизане Риана предефинира света на модата за бременни.

Любимият на Риана, A$AP Rocky, който бе сред домакините на тазгодишната Met Gala, сподели пред Associated Press, че „е невероятно чувство“ да очакваш бебе отново с Риана.

„Време е да покажем на хората какво сме подготвили. И се радвам, че всички са щастливи за нас, защото ние определено сме щастливи.“, откровен бе щастливият татко.