Бременната Риана с нежна туту рокля в стила на Кари Брадшоу (СНИМКА)

14 Септември, 2025 12:07 543 2

Певицата се превърна в истинска кралица на стила за бременни жени

Бременната Риана с нежна туту рокля в стила на Кари Брадшоу (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Барбадоската красавица показва сладкото си бременно коремче, а визиите, които избира, са все по-женствени и елегантни. На 9 септември Риана бе забелязана на разходка в Лос Анджелис, облечена с туту рокля и спортен панталон, пише tialoto.bg.

Такъв аутфит, съчетаващ красотата на модна икона с удобството на спортното облекло, може да си позволи само жена като Риана.

View this post on Instagram

A post shared by Page Six (@pagesix)


37-годишната бременна дива беше снимана по време на посещение в магазин International Silks & Woolens в Лос Анджелис.

С всяко свое излизане Риана предефинира света на модата за бременни.

Любимият на Риана, A$AP Rocky, който бе сред домакините на тазгодишната Met Gala, сподели пред Associated Press, че „е невероятно чувство“ да очакваш бебе отново с Риана.

„Време е да покажем на хората какво сме подготвили. И се радвам, че всички са щастливи за нас, защото ние определено сме щастливи.“, откровен бе щастливият татко.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Идън

    0 0 Отговор
    Туту е част от тоалета на балерините- може да е късо и набрано около кръста или дълго- но винаги от ефирен плат.

    12:28 14.09.2025

  • 2 мда

    0 0 Отговор
    А някои ту-ту са ефирни на най-горния етаж...

    12:42 14.09.2025