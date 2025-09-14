121-килограмова британка се заклещи в сватбената си рокля и реши да отслабне без операции

Британка, която тежала 121 килограма, отслабна, след като се заклещи в сватбената си рокля. Успяла да се освободи само с помощта на служител на салона, който трябвало да разкъса роклята.

През изданието What’s he Jam Кийра Алън от Бирмингам разказа, че през целия си живот имала проблеми, никога не е спортувала и мразела да ходи. Тя си поръчвала бърза храна всеки ден и можела да изяде голям пакет бисквити наведнъж, пише БГНЕС.

„Бях бясна, че живея толкова нездравословно. Коленете ме боляха на 25 години, не можех да стоя права повече от час, защото гърбът ми просто започваше да се разпада. Мразех да се гледам в огледалото, а пазаруването беше ад“, разказва жената.

През 2021 г. тя и приятелят ѝ щели да се женят. Жената отишла в сватбен салон, за да пробва рокли, и се заклещила в една от тях.

Двамата са заедно от близо десетилетие

Лекарите казали, че наднорменото тегло на британката е опасно за здравето ѝ и предложили да се направи операция за намаляване на корема.

Това толкова уплашило Алън, че тя решила да отслабне без операция или инжекции.

„Не ме интересуваше колко време ще отнеме, но реших да го направя сама. Беше трудно, но беше най-хубавото нещо, което някога съм правила“, споделя жената.

Тя се отказала от бързото хранене, започнала да брои калориите и бързо видяла резултата - само за първата седмица свалила 4 кг. През следващите три години Алън свалила още 38 кг, без да ходи на фитнес. След това започнала да води сина си на училище всеки ден.

През 2024 г. се записала на фитнес и разработила собствена тренировъчна програма. В резултат на това Алън успява да свали почти половината от теглото си - 59 кг.

„Чувствам се невероятно сега. Цял живот съм била дебела - от детската градина, честно казано, винаги съм била голямо момиче. Дори не мога да опиша радостта си. Много се гордея със себе си“, казва британката.

Тя също така отбеляза, че не е превърнала храната в свой враг и понякога яде нездравословни ястия, но винаги контролира размера на порциите.

Алън също така отбеляза, че броенето на калории, което ѝ е помогнало, може да не е подходящо за други хора и всеки трябва да намери свой собствен метод за отслабване.