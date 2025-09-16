Новини
Бионсе с впечатляваща визия на благотворителното събитие на Джей Зи (СНИМКИ)

16 Септември, 2025 14:20 615 1

Снимки от събитието, споделени в официалния ѝ Instagram профил, предизвикаха бурни реакции и възхищение сред последователите ѝ

Снимкa: Shutterstock
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската мегазвезда Бионсе впечатли фенове и медии, след като се появи с изключително стилна и дръзка визия на благотворителния гала концерт, организиран от съпруга ѝ – рапърът Джей Зи (Шон Картър).

Снимки от събитието, споделени в официалния ѝ Instagram профил, предизвикаха бурни реакции и възхищение сред последователите ѝ. На 44 години, Бионсе демонстрира безупречен моден усет, избирайки елегантна кафява рокля със средна дължина и впечатляващо дълбоко деколте, което подчертаваше нейната изваяна фигура. Върху роклята певицата бе преметнала стилно вълнено палто, което перфектно допълваше цялостната ѝ визия. Завършек на бляскавия ѝ външен вид бяха пищните къдрици, които придаваха още повече обем и женственост на прическата ѝ.

Гала вечерта, посветена на благородна кауза, събра редица знаменитости и подчерта още веднъж силната връзка между музиката, модата и благотворителността. Бионсе и Джей Зи не само впечатлиха с присъствието си, но и с ангажираността си към важни социални инициативи.


  • 1 црррр

    Има си голям з8а9д1н4и7к жената и това си е.

