Дъщерята на Салма Хайек навърши пълнолетие

Салма Хайек отпразнува 18-ия рожден ден на дъщеря си Валентина със специална публикация в социалните мрежи. Гордата майка сподели серия от снимки на момичето си както от миналото, така и от настоящето, пише Tialoto.bg.
59-годишната актриса показа на феновете как семейството е отпразнувало 18-ия рожден ден на Валентина, споделяйки в Instagram серия от снимки. В поредицата Хайек публикува няколко кадъра, включително един, на който позира заедно с порасналото си момиченце и съпруга си Франсоа-Анри Пино. Във видеата пък се вижда как Валентина е отпразнувала рождения си ден, като на едно от тях рожденичката танцува заедно с майка си.
