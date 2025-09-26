Новини
Дъщерята на Салма Хайек навърши пълнолетие

26 Септември, 2025 07:49 928 2

  • салма хайек-
  • дъщеря-
  • рожден ден-
  • пълнолетие

Дъщерята на Салма Хайек навърши пълнолетие - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Салма Хайек отпразнува 18-ия рожден ден на дъщеря си Валентина със специална публикация в социалните мрежи. Гордата майка сподели серия от снимки на момичето си както от миналото, така и от настоящето, пише Tialoto.bg.

59-годишната актриса показа на феновете как семейството е отпразнувало 18-ия рожден ден на Валентина, споделяйки в Instagram серия от снимки. В поредицата Хайек публикува няколко кадъра, включително един, на който позира заедно с порасналото си момиченце и съпруга си Франсоа-Анри Пино. Във видеата пък се вижда как Валентина е отпразнувала рождения си ден, като на едно от тях рожденичката танцува заедно с майка си.



Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
  • 1 Абе

    12 2 Отговор
    Коя и да треснеш няма да сбъркаш!

    07:55 26.09.2025

