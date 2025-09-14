Новини
Не могат да изгонят украински порноактьор от Русия заради войната

14 Септември, 2025 16:31

През петте си години в Русия мъжът не е получил разрешение за пребиваване в страната

Не могат да изгонят украински порноактьор от Русия заради войната - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Украинският порноактьор Руслан Т., който бе задържан в Санкт Петербург, не можа да бъде депортиран от Русия заради нарушаване на миграционните правила. Това съобщи „Внимание, новини“ в Telegram.

Както съобщиха приятели на 28-годишния украинец, на 26 август служители на патрулна и пощенска служба са го задържали, докато е пиел бира в двора на къщата си. При проверка на документите му се оказало, че мъжът няма документи, позволяващи му да пребивава в Русия. В момента той очаква по-нататъшни действия в центъра за задържане на чужденци в Красное село.

Руслан Т. дошъл от Харковска област в Санкт Петербург в началото на 2020 г. с цел кариера като порноактьор. През петте си години в Русия мъжът не е получил разрешение за пребиваване в страната, което е отложило посещението при миграционните власти. Депортирането му в Украйна е невъзможно поради военните действия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Порѝ , Руслане

    4 3 Отговор
    Порѝ тьотките .. 🤭😁

    16:41 14.09.2025

  • 2 Яшар

    4 4 Отговор
    Нищо не разбрах .туй маж с мъж ли е ..партньор ...да го пратят в мините в Якутия

    16:41 14.09.2025

  • 3 Мисирките твърдят че в

    8 4 Отговор
    Руската федерация животът е отвратителен. Защо този украински порно актьор вече пет години не е се върнал в прекрасната Украйна.

    Коментиран от #7, #9, #15

    16:46 14.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Митьo Пищовa

    3 5 Отговор
    Явно успешно кopми рyскините като рибa и питoня е 25 Сaнтa затова не го гoнят.

    Коментиран от #13

    16:48 14.09.2025

  • 7 Ми , що

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Мисирките твърдят че в":

    Що сички мужици са в Украйна , кой да ги пори , тьотките ?!

    16:49 14.09.2025

  • 8 Най-долната

    5 1 Отговор
    Професия.... Да си продаваш, духа и тялото за пари...Чистачите на тоалетни са по достойни от тях...

    Коментиран от #10

    16:51 14.09.2025

  • 9 Мисира ,

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мисирките твърдят че в":

    Украйна беше , Прекрасна... Благодарение на , знаеш - Кой ..

    16:51 14.09.2025

  • 10 Брачед,

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Най-долната":

    Срамна работа - нема , е па - нема .. Срамна е за руzнаците , чул ли си за рузки порноактьор ? 🤭😁

    Коментиран от #14

    16:55 14.09.2025

  • 11 пешо

    5 0 Отговор
    факти чупите тъпомера

    17:02 14.09.2025

  • 12 Тома

    4 0 Отговор
    Защо не писахте в центъра за задържане на чужденци има ли р.езаци че да е метнат

    17:05 14.09.2025

  • 13 толкова

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Митьo Пищовa":

    ОСВЕДОМЕН НЕ ТИ Е ЧИСТА СЪВЕСТТА-МИНАЛ СИ ПО ПЪТЯ

    17:09 14.09.2025

  • 14 Има

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Брачед,":

    Един дето го плющат с колана,ами руски ценности

    17:14 14.09.2025

  • 15 Ъъъъ

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мисирките твърдят че в":

    Санкт Петербург и масква не са цяла раша, копей! Много пъти ви се писа, не срванявайте стандарта на живот, по големите градове. И в африканските столици и големи градове са богати хората. Стандарта на живот, се сравнява по стандарта на живот по селата. Сравни едно руско село с едно немско и ще разбереш, за какво става въпрос.

    17:15 14.09.2025

  • 16 Е как

    2 1 Отговор
    Да го изгонят като мужиците не го пускат

    17:16 14.09.2025

  • 17 Да го депортират

    2 0 Отговор
    в Турция, оттам в Украйна и после на фронта...

    17:17 14.09.2025

  • 18 Серьога

    0 1 Отговор
    Аз най харесвам като Маша ма изплющи със страпоняня ,еййй така без водка

    17:18 14.09.2025

  • 19 Aми да си лупа в центъра

    0 0 Отговор
    Aми да си лупа в центъра за задържане на чужденци в Красное село.

    Името Руслан е азерско-кавказки вариант от тюкското Аслан - лъв. Означава червен лъв.

    17:21 14.09.2025