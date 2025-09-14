Не могат да изгонят украински порноактьор от Русия заради войната

Украинският порноактьор Руслан Т., който бе задържан в Санкт Петербург, не можа да бъде депортиран от Русия заради нарушаване на миграционните правила. Това съобщи „Внимание, новини“ в Telegram.

Както съобщиха приятели на 28-годишния украинец, на 26 август служители на патрулна и пощенска служба са го задържали, докато е пиел бира в двора на къщата си. При проверка на документите му се оказало, че мъжът няма документи, позволяващи му да пребивава в Русия. В момента той очаква по-нататъшни действия в центъра за задържане на чужденци в Красное село.

Руслан Т. дошъл от Харковска област в Санкт Петербург в началото на 2020 г. с цел кариера като порноактьор. През петте си години в Русия мъжът не е получил разрешение за пребиваване в страната, което е отложило посещението при миграционните власти. Депортирането му в Украйна е невъзможно поради военните действия.