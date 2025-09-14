Не могат да изгонят украински порноактьор от Русия заради войната

Украинският порноактьор Руслан Т., който бе задържан в Санкт Петербург, не можа да бъде депортиран от Русия заради нарушаване на миграционните правила. Това съобщи „Внимание, новини“ в Telegram.
Както съобщиха приятели на 28-годишния украинец, на 26 август служители на патрулна и пощенска служба са го задържали, докато е пиел бира в двора на къщата си. При проверка на документите му се оказало, че мъжът няма документи, позволяващи му да пребивава в Русия. В момента той очаква по-нататъшни действия в центъра за задържане на чужденци в Красное село.
Руслан Т. дошъл от Харковска област в Санкт Петербург в началото на 2020 г. с цел кариера като порноактьор. През петте си години в Русия мъжът не е получил разрешение за пребиваване в страната, което е отложило посещението при миграционните власти. Депортирането му в Украйна е невъзможно поради военните действия.
1 Порѝ , Руслане
16:41 14.09.2025
2 Яшар
16:41 14.09.2025
3 Мисирките твърдят че в
Коментиран от #7, #9, #15
16:46 14.09.2025
6 Митьo Пищовa
Коментиран от #13
16:48 14.09.2025
7 Ми , що
До коментар #3 от "Мисирките твърдят че в":Що сички мужици са в Украйна , кой да ги пори , тьотките ?!
16:49 14.09.2025
8 Най-долната
Коментиран от #10
16:51 14.09.2025
9 Мисира ,
До коментар #3 от "Мисирките твърдят че в":Украйна беше , Прекрасна... Благодарение на , знаеш - Кой ..
16:51 14.09.2025
10 Брачед,
До коментар #8 от "Най-долната":Срамна работа - нема , е па - нема .. Срамна е за руzнаците , чул ли си за рузки порноактьор ? 🤭😁
Коментиран от #14
16:55 14.09.2025
11 пешо
17:02 14.09.2025
12 Тома
17:05 14.09.2025
13 толкова
До коментар #6 от "Митьo Пищовa":ОСВЕДОМЕН НЕ ТИ Е ЧИСТА СЪВЕСТТА-МИНАЛ СИ ПО ПЪТЯ
17:09 14.09.2025
14 Има
До коментар #10 от "Брачед,":Един дето го плющат с колана,ами руски ценности
17:14 14.09.2025
15 Ъъъъ
До коментар #3 от "Мисирките твърдят че в":Санкт Петербург и масква не са цяла раша, копей! Много пъти ви се писа, не срванявайте стандарта на живот, по големите градове. И в африканските столици и големи градове са богати хората. Стандарта на живот, се сравнява по стандарта на живот по селата. Сравни едно руско село с едно немско и ще разбереш, за какво става въпрос.
17:15 14.09.2025
16 Е как
17:16 14.09.2025
17 Да го депортират
17:17 14.09.2025
18 Серьога
17:18 14.09.2025
19 Aми да си лупа в центъра
Името Руслан е азерско-кавказки вариант от тюкското Аслан - лъв. Означава червен лъв.
17:21 14.09.2025