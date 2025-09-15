Новини
Дъщерята на Никол Кидман прикова погледите с дръзка визия в Ню Йорк (ВИДЕО)

15 Септември, 2025 11:13 854 7

  • сънди роуз-
  • никол кидман-
  • дъщеря-
  • ню йорк-
  • дръзка визия

С този впечатляващ аутфит Сънди Роуз предизвика бурни коментари в социалните мрежи

Дъщерята на Никол Кидман прикова погледите с дръзка визия в Ню Йорк (ВИДЕО) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сънди Роуз Кидман-Ърбан, дъщерята на прочутата актриса Никол Кидман, се появи на улиците на Ню Йорк в изключително смел и модерен тоалет, който не остана незабелязан от обективите на папараците. По време на престижната Седмица на модата в Ню Йорк 17-годишната наследница на холивудската звезда демонстрира безупречен стил и самочувствие.

Сънди заложи на черни елегантни панталони, съчетани с къса прозрачна блуза в същия тъмен нюанс, която разкриваше част от нейната индивидуалност и младежки дух. Младата модна икона избра да не носи сутиен, като допълни визията си с малка стилна чанта, модерни слънчеви очила и сандали на висок ток, които подчертаваха изисканата ѝ осанка.

View this post on Instagram

A post shared by Mickey Blank 🗽 (@mickmicknyc)


С този впечатляващ аутфит Сънди Роуз не само привлече вниманието на модните критици, но и предизвика бурни коментари в социалните мрежи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цъцъ

    6 0 Отговор
    Много смешно ходи, като Ферми Трухильо от "Новите съседи" 🤣

    11:15 15.09.2025

  • 2 Пич

    7 0 Отговор
    Ако трябваше да я нарисувам като животно щеше да е риба ! Много и е сплескана физиономията отстрани !

    11:17 15.09.2025

  • 3 Преценка

    8 0 Отговор
    Грозновато момиче. С родители като Никол Кидман и Кийт Ърбън, известна актриса и известен музикант тя няма с какво да се похвали и визията и е без всякакво значение.

    11:18 15.09.2025

  • 4 Рахман

    9 0 Отговор
    Ужасно смешна, въобразена и безсмислена девойка.
    Пъчи се като пуяк. Посредствено грозна.

    Коментиран от #6

    11:20 15.09.2025

  • 5 Резонен въпрос

    6 1 Отговор
    Нима е за някого важно как е облечено момичето само защото има известни родители?

    11:21 15.09.2025

  • 6 Живот като песен

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Рахман":

    Има за какво да се пъчи, ще наследи милиони долари като му дойде времето.

    11:24 15.09.2025

  • 7 Гледай ся

    2 0 Отговор
    Майка и е прекрасна жена, баща и е хубавец…двамата са артистични и талантливи хора. Чест и почитания. Ако е поне красива и елегантна като тях, може би щеше да струва статията. За съжаление е пълна безмислица.

    11:30 15.09.2025