Дъщерята на Никол Кидман прикова погледите с дръзка визия в Ню Йорк (ВИДЕО)

Сънди Роуз Кидман-Ърбан, дъщерята на прочутата актриса Никол Кидман, се появи на улиците на Ню Йорк в изключително смел и модерен тоалет, който не остана незабелязан от обективите на папараците. По време на престижната Седмица на модата в Ню Йорк 17-годишната наследница на холивудската звезда демонстрира безупречен стил и самочувствие.
Сънди заложи на черни елегантни панталони, съчетани с къса прозрачна блуза в същия тъмен нюанс, която разкриваше част от нейната индивидуалност и младежки дух. Младата модна икона избра да не носи сутиен, като допълни визията си с малка стилна чанта, модерни слънчеви очила и сандали на висок ток, които подчертаваха изисканата ѝ осанка.
С този впечатляващ аутфит Сънди Роуз не само привлече вниманието на модните критици, но и предизвика бурни коментари в социалните мрежи.
1 Цъцъ
11:15 15.09.2025
2 Пич
11:17 15.09.2025
3 Преценка
11:18 15.09.2025
4 Рахман
Пъчи се като пуяк. Посредствено грозна.
Коментиран от #6
11:20 15.09.2025
5 Резонен въпрос
11:21 15.09.2025
6 Живот като песен
До коментар #4 от "Рахман":Има за какво да се пъчи, ще наследи милиони долари като му дойде времето.
11:24 15.09.2025
7 Гледай ся
11:30 15.09.2025