Емили отряза бургазлията Валентин в "Ергенът: Любов в рая"

16 Септември, 2025 09:17 751 7

„Ние просто не сме един за друг, аз съм категорична“, заяви Емили

Емили отряза бургазлията Валентин в "Ергенът: Любов в рая" - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Ергенът: Любов в рая" загуби една от своите първи двойки, след като Емили заряза Валентин. След задълбочения разговор на старозагорката и бургазлията, тя остана категорична: "Раят за него и за мен приключва! Той продължава сам."

Крайната реакция на Емили беше насърчена от темите за разговор, които бързо се разпалиха края басейна. Част от опорните точки на разговора им бяха: колко деца искат да имат, живота в Германия на помощи и порно филмите, от които могат да изкарват пари заедно, пише ladyzone.bg

Всички тези планове за бъдещето не понесоха добре на участничката и тя се отдели, за да помисли.

След като се върна, тя призна на Валентин, че иска да приключат техните взаимоотношения. Двамата бързо стигнаха до консенсус, въпреки разминаването в мненията им по-рано. Те взаимно решиха да продължат да търсят любовта в рая, но поотделно.

„Ние просто не сме един за друг, аз съм категорична“, заяви Емили след разговора им.

Оказа се, че всичко това е било част от стратегията на Валентин, която очевидно е проработила.


Бързо след раздялата му с Емили, той призна на Лили Естер за симпатиите си към нея. Тя остана изненадана от развоя на събитията. Валентин ѝ разкри, че би искал да я опознае повече, защото предишните му отношения са се "изчерпали".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Космонавтката

    1 0 Отговор
    Лукс пари скъпи неща 🤣🤭🤣🤭

    09:19 16.09.2025

  • 2 волан

    2 1 Отговор
    Тая ли сладурчинка си беше опнала сладкото дупе на снимките?

    09:21 16.09.2025

  • 3 ъгъл

    2 0 Отговор
    За лукс и пари требе батко-банкоматко.

    09:22 16.09.2025

  • 4 Бля бля🤮

    2 0 Отговор
    Като се сетят селския бек и леката пръчка, че един без друг са аут от предаването пак, ще се съберат за да дават челен пример на младото поколение под благия поглед и ръководство на Радка Тушева!

    09:28 16.09.2025

  • 6 Пич

    3 0 Отговор
    Е нема бате.....и в профил , и в анфас - не ми се аве от нея !!! Крокодила и откъм опашката да го снимат , пак си е крокодил ! Ама половинминутниците в секса не подбират !

    09:30 16.09.2025

  • 7 гост

    3 0 Отговор
    Така наречените "Национални телевизии" ни заливат с ПРОСТОТИЯ ДО ШИЯ и активно работят за тоталното ОПРОСТАЧВАНЕ на народонаселението, колкото и малко да е останало в България!

    09:40 16.09.2025