Рецепта на деня: Тарт със смокини и крема сирене

Необходими продукти:

За основата:

брашно - 200 г;

масло (студено) - 100 г;

захар - 2 с.л.;

жълтък - 1 бр.;

студена вода - 2 - 3 с.л.;

щипка сол.

За плънката:

крема сирене - 200 г или маскарпоне;

рикота - 100 г;

мед - 2 с.л.;

яйце - 1 бр.;

ванилия - няколко капки.

За гарниране:

пресни смокини - 6 - 7 бр.;

орехи - 50 г;

мента - за украса;

мед - за завършек.

Начин на приготвяне:

Брашното се смесва със сол и захар, прибавя се студеното масло и се стрива на трохи. Добавят се жълтъкът и студената вода до получаване на гладко тесто. Завива се във фолио и се оставя в хладилник за 30 минути.

Тестото се разточва и се поставя във форма за тарт като се оформя и борд отстрани. Надупчва се с вилица и се пече на 180°C за 10 минути.

През това време се разбъркват крема сиренето, рикотата, яйцето, медът и ванилията до хомогенна смес. Сместа се изсипва върху полуизпечената основа.

Смокините се нарязват на половинки или шайби и се подреждат отгоре. Поръсват се с едро нарязани орехи. Смокиновият тарт се пече още 20-25 минути на 180°C, докато стане златист.

Поднася се леко охладен, полят с мед и украсен с мащерка или мента, пише gotvach.bg.