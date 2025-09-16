Рецепта на деня: Тарт със смокини и крема сирене

Необходими продукти:
За основата:
- брашно - 200 г;
- масло (студено) - 100 г;
- захар - 2 с.л.;
- жълтък - 1 бр.;
- студена вода - 2 - 3 с.л.;
- щипка сол.
За плънката:
- крема сирене - 200 г или маскарпоне;
- рикота - 100 г;
- мед - 2 с.л.;
- яйце - 1 бр.;
- ванилия - няколко капки.
За гарниране:
- пресни смокини - 6 - 7 бр.;
- орехи - 50 г;
- мента - за украса;
- мед - за завършек.
Начин на приготвяне:
Брашното се смесва със сол и захар, прибавя се студеното масло и се стрива на трохи. Добавят се жълтъкът и студената вода до получаване на гладко тесто. Завива се във фолио и се оставя в хладилник за 30 минути.
Тестото се разточва и се поставя във форма за тарт като се оформя и борд отстрани. Надупчва се с вилица и се пече на 180°C за 10 минути.
През това време се разбъркват крема сиренето, рикотата, яйцето, медът и ванилията до хомогенна смес. Сместа се изсипва върху полуизпечената основа.
Смокините се нарязват на половинки или шайби и се подреждат отгоре. Поръсват се с едро нарязани орехи. Смокиновият тарт се пече още 20-25 минути на 180°C, докато стане златист.
Поднася се леко охладен, полят с мед и украсен с мащерка или мента, пише gotvach.bg.
