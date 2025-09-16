Новини
Рецепта на деня: Тарт със смокини и крема сирене

Френска елегантност в чинията

Рецепта на деня: Тарт със смокини и крема сирене - 1
Снимкa: Shutterstock
Необходими продукти:

За основата:

  • брашно - 200 г;
  • масло (студено) - 100 г;
  • захар - 2 с.л.;
  • жълтък - 1 бр.;
  • студена вода - 2 - 3 с.л.;
  • щипка сол.

За плънката:

  • крема сирене - 200 г или маскарпоне;
  • рикота - 100 г;
  • мед - 2 с.л.;
  • яйце - 1 бр.;
  • ванилия - няколко капки.

За гарниране:

  • пресни смокини - 6 - 7 бр.;
  • орехи - 50 г;
  • мента - за украса;
  • мед - за завършек.

Начин на приготвяне:

Брашното се смесва със сол и захар, прибавя се студеното масло и се стрива на трохи. Добавят се жълтъкът и студената вода до получаване на гладко тесто. Завива се във фолио и се оставя в хладилник за 30 минути.

Тестото се разточва и се поставя във форма за тарт като се оформя и борд отстрани. Надупчва се с вилица и се пече на 180°C за 10 минути.

През това време се разбъркват крема сиренето, рикотата, яйцето, медът и ванилията до хомогенна смес. Сместа се изсипва върху полуизпечената основа.

Смокините се нарязват на половинки или шайби и се подреждат отгоре. Поръсват се с едро нарязани орехи. Смокиновият тарт се пече още 20-25 минути на 180°C, докато стане златист.

Поднася се леко охладен, полят с мед и украсен с мащерка или мента, пише gotvach.bg.


