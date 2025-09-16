Новини
Дженифър Лопес е неузнаваема, взеха я за Гуен Стефани (СНИМКА)

16 Септември, 2025 15:51 1 511 4

  • дженифър лопес-
  • гуен стефани-
  • целувката на жената-паяк-
  • филм

В този образ тя участва във филма „Целувката на жената-паяк“

Дженифър Лопес е неузнаваема, взеха я за Гуен Стефани (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса и певица Дженифър Лопес е неузнаваема в новия си образ и вся смут сред почитателите си. Звездата качи снимка в профила ѝ си Instagram и предизвика реакцията на изумените си абонати.

На снимката 56-годишната Лопес се появява в бежов халат и с превръзка на главата. Тя бе оформила русите си къдрици във висок текстуриран кок, сложила червено червило и избелила кожата си. В този образ тя участва във филма „Целувката на жената-паяк“.

Феновете отбелязаха, че Лопес прилича на американската певица Гуен Стефани.



  • 1 волан

    9 3 Отговор
    Много е красива Джени! Тази й версия е шест.

    15:56 16.09.2025

  • 2 същата

    9 1 Отговор
    това е гуен стефани, просто с двоен дирник

    Коментиран от #4

    15:59 16.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мееен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "същата":

    изкара ми 5 минути смях с глас. Еваларката за лафа!

    16:40 16.09.2025