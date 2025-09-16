Дженифър Лопес е неузнаваема, взеха я за Гуен Стефани (СНИМКА)

Американската актриса и певица Дженифър Лопес е неузнаваема в новия си образ и вся смут сред почитателите си. Звездата качи снимка в профила ѝ си Instagram и предизвика реакцията на изумените си абонати.
На снимката 56-годишната Лопес се появява в бежов халат и с превръзка на главата. Тя бе оформила русите си къдрици във висок текстуриран кок, сложила червено червило и избелила кожата си. В този образ тя участва във филма „Целувката на жената-паяк“.
Феновете отбелязаха, че Лопес прилича на американската певица Гуен Стефани.
1 волан
15:56 16.09.2025
2 същата
Коментиран от #4
15:59 16.09.2025
4 Мееен
До коментар #2 от "същата":изкара ми 5 минути смях с глас. Еваларката за лафа!
16:40 16.09.2025