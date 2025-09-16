Ваня Щерева се пусна в провокативно ВИДЕО за новата си песен

Ваня Щерева се завърна на музикалната сцена с нов проект, озаглавен „6 без 10“, който дебютира точно в 17:50 ч. – символично препращайки към заглавието, пише marica.bg.
Без предварителен шум и гръмки анонси, песента успя за часове да се изкачи до номер 15 в хайп класацията, а самата изпълнителка призна, че това напълно я е изненадало.
„Това е първата ми песен, за която нямах никакви очаквания, затова съм силно изненадана, че толкова много се хареса на хората“, написа Щерева в социалните мрежи. „Явно 'без очаквания' е правилната рецепта“, допълни тя с характерната си самоирония.
Изпълнителката не пропусна да благодари на целия си екип и призова феновете да подкрепят видеото в YouTube канала ѝ – vanyasht. „С видеото ви каня на разходка из моето лято – благодаря за чудните моменти, които изживяхме заедно“, сподели тя.
Клипът към „6 без 10“ съчетава провокация и летни емоции – Ваня Щерева се появява в черно боди, заснета в атмосферата на Azure Yacht Festival. До нея застават популярни имена като Александра Петканова, Йоанна Йокко и Диана Добрева, което допълнително допринася за заряда на видеото.
Проектът е нова крачка в артистичното присъствие на Ваня Щерева, която продължава да изненадва с нестандартен подход и автентично присъствие – както в музиката, така и извън нея.
1 Обаче
16:24 16.09.2025
2 Сатана Z
16:28 16.09.2025
3 Еми
16:33 16.09.2025
4 Миризлив пор
16:33 16.09.2025
5 Порно
16:34 16.09.2025
6 Интелектуална немощ
Пълна боза ...
И вместо интимното бельо "черното боди" - да беше се съблякла направо гола
може и да направи впечатление
Пълна интелектуална немощ в днешните бг песни - няма хитове,
нито текстове, нито мелодия остават в паметта на слушателите,
така че да запомнят и да си ги пеят.
За разлика от естрадата ни - до 1997 г. със стотици хитови песни
и мелодии и изпълнители и рок състави.
16:35 16.09.2025
7 Трол
Коментиран от #10
16:35 16.09.2025
8 а ти венке кога ще
16:37 16.09.2025
9 Батето
16:38 16.09.2025
10 целта са кифлите в клипа
До коментар #7 от "Трол":да бъдат зяпани от лапнишарани
16:39 16.09.2025
11 Винкело
16:44 16.09.2025