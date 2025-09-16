Новини
Ваня Щерева се пусна в провокативно ВИДЕО за новата си песен

16 Септември, 2025 16:19

Песента успя за часове да се изкачи до номер 15 в хайп класацията

Ваня Щерева се пусна в провокативно ВИДЕО за новата си песен - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ваня Щерева се завърна на музикалната сцена с нов проект, озаглавен „6 без 10“, който дебютира точно в 17:50 ч. – символично препращайки към заглавието, пише marica.bg.

Без предварителен шум и гръмки анонси, песента успя за часове да се изкачи до номер 15 в хайп класацията, а самата изпълнителка призна, че това напълно я е изненадало.

„Това е първата ми песен, за която нямах никакви очаквания, затова съм силно изненадана, че толкова много се хареса на хората“, написа Щерева в социалните мрежи. „Явно 'без очаквания' е правилната рецепта“, допълни тя с характерната си самоирония.

Изпълнителката не пропусна да благодари на целия си екип и призова феновете да подкрепят видеото в YouTube канала ѝ – vanyasht. „С видеото ви каня на разходка из моето лято – благодаря за чудните моменти, които изживяхме заедно“, сподели тя.

Клипът към „6 без 10“ съчетава провокация и летни емоции – Ваня Щерева се появява в черно боди, заснета в атмосферата на Azure Yacht Festival. До нея застават популярни имена като Александра Петканова, Йоанна Йокко и Диана Добрева, което допълнително допринася за заряда на видеото.

Проектът е нова крачка в артистичното присъствие на Ваня Щерева, която продължава да изненадва с нестандартен подход и автентично присъствие – както в музиката, така и извън нея.


  • 1 Обаче

    5 0 Отговор
    не биваше !

    16:24 16.09.2025

  • 2 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Пре е Бах се ,че кликнах на линка

    16:28 16.09.2025

  • 3 Еми

    3 0 Отговор
    Като нямат глас се мъчат да впечатлят със събличане !

    16:33 16.09.2025

  • 4 Миризлив пор

    3 0 Отговор
    Баба Ваня е добре да се спре с голотиите, вече не сме 90 те години, тогава наистина хващаше окото.

    16:33 16.09.2025

  • 5 Порно

    2 0 Отговор
    Одърте, бабето, кво да прайш, живот

    16:34 16.09.2025

  • 6 Интелектуална немощ

    3 0 Отговор
    Пълна интелектуална немощ - къде са професионалистите композитори поети аранжори?
    Пълна боза ...
    И вместо интимното бельо "черното боди" - да беше се съблякла направо гола
    може и да направи впечатление
    Пълна интелектуална немощ в днешните бг песни - няма хитове,
    нито текстове, нито мелодия остават в паметта на слушателите,
    така че да запомнят и да си ги пеят.
    За разлика от естрадата ни - до 1997 г. със стотици хитови песни
    и мелодии и изпълнители и рок състави.

    16:35 16.09.2025

  • 7 Трол

    2 0 Отговор
    Песента е само за параван, целта са участниците в клипа.

    Коментиран от #10

    16:35 16.09.2025

  • 8 а ти венке кога ще

    1 0 Отговор
    се пуснеш в провокативно ВИДЕО за новата си цъканица

    16:37 16.09.2025

  • 9 Батето

    0 0 Отговор
    Нищо запомнящо се. В Плейбой аки се пусне с тая обиколка ще избие рибата, вместо с тая песен.

    16:38 16.09.2025

  • 10 целта са кифлите в клипа

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    да бъдат зяпани от лапнишарани

    16:39 16.09.2025

  • 11 Винкело

    1 0 Отговор
    И каква е тази "хайп класация", че даже Интелекта ми вика "Бе я си гледай работата"...

    16:44 16.09.2025