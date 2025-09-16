Ваня Щерева се пусна в провокативно ВИДЕО за новата си песен

Ваня Щерева се завърна на музикалната сцена с нов проект, озаглавен „6 без 10“, който дебютира точно в 17:50 ч. – символично препращайки към заглавието, пише marica.bg.

Без предварителен шум и гръмки анонси, песента успя за часове да се изкачи до номер 15 в хайп класацията, а самата изпълнителка призна, че това напълно я е изненадало.

„Това е първата ми песен, за която нямах никакви очаквания, затова съм силно изненадана, че толкова много се хареса на хората“, написа Щерева в социалните мрежи. „Явно 'без очаквания' е правилната рецепта“, допълни тя с характерната си самоирония.

Изпълнителката не пропусна да благодари на целия си екип и призова феновете да подкрепят видеото в YouTube канала ѝ – vanyasht. „С видеото ви каня на разходка из моето лято – благодаря за чудните моменти, които изживяхме заедно“, сподели тя.

Клипът към „6 без 10“ съчетава провокация и летни емоции – Ваня Щерева се появява в черно боди, заснета в атмосферата на Azure Yacht Festival. До нея застават популярни имена като Александра Петканова, Йоанна Йокко и Диана Добрева, което допълнително допринася за заряда на видеото.

Проектът е нова крачка в артистичното присъствие на Ваня Щерева, която продължава да изненадва с нестандартен подход и автентично присъствие – както в музиката, така и извън нея.