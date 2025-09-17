Новини
Деси Стоянова се завръща в bTV

17 Септември, 2025 13:12

Тя ще води подкаст, който ще се казва: "Трейлъра: Маските падат"

Деси Стоянова се завръща в bTV - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Голяма светска бомба гръмна в премиерата на трейлъра на новото риалити по bTV, което започна снощи - "Трейтърс". Събитието се проведе в мол "Парадайс", като на него присъстваха всички бъдещи участници. Там стана ясно, че водещата Деси Стоянова се завръща ударно на екран, пише blitz.bg. Тя ще води подкаст, който ще се казва: "Трейлъра: Маските падат".

“Нямам търпение да видя какво ще предложи това предаване. Сигурна съм че зрителите и дори самите участници има много да се изненадват. Въпросите за доверието и предателството са много същностни въпроси за всеки един човек. Дори когато всичко е игра, решенията, които взимаш, оставят следа в теб", каза Стоянова.

“Радвам се, че ще мога да говоря с участниците какво са преживяли, какво им се е случило, кои са хората които са ги предали", завърши тя.

Деси Стоянова беше част от екипа на bTV в продължение на общо 17 години. От 2002 до 2007 г. тя е репортер в нюзрума на медията, където се занимава предимно с политическа журналистика. Създава и документални филми, отличени с престижни награди. През февруари 2012-та става водеща на "Преди обед" и така 12 години.

След напускането на "Преди обед" Деси Стоянова се отдаде на обучения по медийни и презентационни умения. Тя организираше курсове под наслов "Бъди гласът, който се отличава".

Стоянова се посвети изцяло на бизнес начинанието, което развива от години – курсове за комуникация и поведение пред камера, насочени към бизнесмени, магистрати и политици.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    5 0 Отговор
    Колко интересно!

    13:16 17.09.2025

  • 2 гост

    6 0 Отговор
    курсове....тънка поста,виж,,, БТВ е друга бозата...

    13:20 17.09.2025

  • 3 Порно

    9 1 Отговор
    Огладня и клекна, прие да работи не това което иска, а което и дават. Глада по страшен от тока

    13:45 17.09.2025

  • 4 ШЕФА

    6 2 Отговор
    Ще повърна и от баналната водеща и от бозата която рекламират. Това вече не се търпи,заливат простолюдието и селяндурите с пасквили от сутрин до вечер,а те горките нищожества се радват !

    13:46 17.09.2025

  • 5 Перо

    3 1 Отговор
    Пак до тая ли опряха? Беше уволнена като соросистки слугинаж!

    Коментиран от #6

    13:53 17.09.2025

  • 6 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Перо":

    Хубави неща има каката

    14:04 17.09.2025

  • 7 Да напуснеш

    3 1 Отговор
    Преди обед и се върнеш да нищиш тъпотии в някакъв подкаст????!!!Вероятно става дума за пари!!!

    14:05 17.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ДългоИме

    1 0 Отговор
    Даааа, май "бизнесът" не храни, и хоп ....,от ново "бек то bTV"! Кой я излъга, че става за "даскал" по комуникации?

    14:13 17.09.2025