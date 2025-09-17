Голяма светска бомба гръмна в премиерата на трейлъра на новото риалити по bTV, което започна снощи - "Трейтърс". Събитието се проведе в мол "Парадайс", като на него присъстваха всички бъдещи участници. Там стана ясно, че водещата Деси Стоянова се завръща ударно на екран, пише blitz.bg. Тя ще води подкаст, който ще се казва: "Трейлъра: Маските падат".
“Нямам търпение да видя какво ще предложи това предаване. Сигурна съм че зрителите и дори самите участници има много да се изненадват. Въпросите за доверието и предателството са много същностни въпроси за всеки един човек. Дори когато всичко е игра, решенията, които взимаш, оставят следа в теб", каза Стоянова.
“Радвам се, че ще мога да говоря с участниците какво са преживяли, какво им се е случило, кои са хората които са ги предали", завърши тя.
Деси Стоянова беше част от екипа на bTV в продължение на общо 17 години. От 2002 до 2007 г. тя е репортер в нюзрума на медията, където се занимава предимно с политическа журналистика. Създава и документални филми, отличени с престижни награди. През февруари 2012-та става водеща на "Преди обед" и така 12 години.
След напускането на "Преди обед" Деси Стоянова се отдаде на обучения по медийни и презентационни умения. Тя организираше курсове под наслов "Бъди гласът, който се отличава".
Стоянова се посвети изцяло на бизнес начинанието, което развива от години – курсове за комуникация и поведение пред камера, насочени към бизнесмени, магистрати и политици.
Деси Стоянова се завръща в bTV
Тя ще води подкаст, който ще се казва: "Трейлъра: Маските падат"
