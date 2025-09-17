Гигантски астероид приближава земята

Астероид 2025 FA22 ще прелети покрай Земята приблизително в 10:00 ч. българско време на 18 септември. Двете небесни тела ще се доближат на разстояние малко по-голямо от диаметъра на лунната орбита, съобщиха от Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания и Института по слънчево-земна физика на Сибирския клон на Руската академия на науките.
„За 2025 г. това вероятно е най-големият астероид, преминал покрай планетата на разстояние по-малко от милион километра“, се посочва в публикацията.
Астероидът, приближаващ се към планетата, е с диаметър 166 метра и дължина 290 метра. 2025 FA22 е приблизително хиляда пъти по-масивен от метеорита от Челябинск. Вероятността за сблъсък между Земята и 2025 FA22 се оценява на приблизително 0,01 процента.
1 Последния Софиянец
15:35 17.09.2025
2 надарена кака
Коментиран от #8
15:37 17.09.2025
3 Пич
15:39 17.09.2025
6 Астеро
15:41 17.09.2025
7 Новонаселец
15:41 17.09.2025
8 Аз с
До коментар #2 от "надарена кака":Такъв замах ше ти ги събуя, че като литнат ше подгонят астероида!
15:42 17.09.2025
10 Камикадзе
15:49 17.09.2025