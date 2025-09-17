Новини
Гигантски астероид приближава земята

Гигантски астероид приближава земята

17 Септември, 2025 15:35 659 10

Астероидът, приближаващ се към планетата, е с диаметър 166 метра и дължина 290 метра

Гигантски астероид приближава земята - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Астероид 2025 FA22 ще прелети покрай Земята приблизително в 10:00 ч. българско време на 18 септември. Двете небесни тела ще се доближат на разстояние малко по-голямо от диаметъра на лунната орбита, съобщиха от Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания и Института по слънчево-земна физика на Сибирския клон на Руската академия на науките.

„За 2025 г. това вероятно е най-големият астероид, преминал покрай планетата на разстояние по-малко от милион километра“, се посочва в публикацията.

Астероидът, приближаващ се към планетата, е с диаметър 166 метра и дължина 290 метра. 2025 FA22 е приблизително хиляда пъти по-масивен от метеорита от Челябинск. Вероятността за сблъсък между Земята и 2025 FA22 се оценява на приблизително 0,01 процента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Яжте, пийте и си носете новите дрехи.

    15:35 17.09.2025

  • 2 надарена кака

    1 3 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #8

    15:37 17.09.2025

  • 3 Пич

    3 0 Отговор
    Аа , това е мъничкото НЛО от кораба майка който вече прелете...

    15:39 17.09.2025

  • 6 Астеро

    4 0 Отговор
    Бааааси простия астероид. Такава голяма цел, а той да я прпусне със стотици хиляди километри!

    15:41 17.09.2025

  • 7 Новонаселец

    4 0 Отговор
    таман подписах 50години да изплащам едностаен в надежда и то тъй кат стани

    15:41 17.09.2025

  • 8 Аз с

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "надарена кака":

    Такъв замах ше ти ги събуя, че като литнат ше подгонят астероида!

    15:42 17.09.2025

  • 10 Камикадзе

    1 0 Отговор
    О, Боже! Отивам да се взривя в НС! Аллах а.к.б.а.р или С нами бог! (по избор)

    15:49 17.09.2025