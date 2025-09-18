Иван Юруков е първият "убит" в "Traitors: Игра на предатели" по bTV

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Фокусът е върху ежедневните задачи и здравето. Денят може да донесе напрежение, ако претоварите себе си или другите с критика. Вечерта ще Ви донесе повече лекота и радост в дребните неща.

Водолей (21.01 - 19.02) Днес партньорствата ще излязат на преден план. Общуването може да е затруднено, но денят ще Ви даде възможност за повече близост. Вечерта ще почувствате подкрепа и хармония, ако сте отворени към компромис.

Козирог (23.12 - 20.01) Фокусът ще бъде върху доверие и споделени ресурси. Възможно е напрежение, ако възникнат разногласия за ценности или отговорности. Вечерта ще намерите спокойствие чрез искрено споделяне.

Стрелец (23.11 - 22.12) Денят ще Ви подтикне към нови идеи и желание за учене. Възможни са препятствия или критика, които да Ви изпитат. Вечерта ще донесе вдъхновение и чувство за радост в общуването.

Скорпион (24.10 - 22.11) Днес вниманието ще бъде върху работата и отговорностите. Общуването с авторитети или колеги може да бъде по-тежко. Вечерта ще усетите повече хармония, ако подходите с дипломатичност и топлина.

Везни (24.09 - 23.10) Фокусът ще бъде върху приятелства и колективни ангажименти. Възможни са недоразумения, но хармонията може да бъде възстановена чрез добронамереност. Вечерта ще Ви донесе чувство за подкрепа и съпричастност.

Дева (24.08 - 23.09) Днес е подходящо да забавите темпото и да се съсредоточите върху вътрешния си свят. Възможни са критични думи или усещане за дистанция в общуването. Вечерта ще намерите успокоение чрез нежни и искрени жестове.

Лъв (24.07 - 23.08) Луната е във Вашия знак и ще Ви направи емоционално активни. Денят може да донесе напрежение в общуването, но ще имате силата да се изразите. Вечерта ще Ви донесе топлина и подкрепа от хората, които цените.

Рак (22.06 - 23.07) Фокусът е върху материални въпроси и сигурност. Денят може да донесе напрежение, ако се съмнявате в чужда подкрепа. Вечерта ще усетите повече хармония, ако се доверите на практичните решения.

Близнаци (22.05 - 21.06) Ще бъдете ангажирани с разговори и задачи. Възможно е да се сблъскате с недоразумения или критични думи. Вечерта ще почувствате повече лекота, ако се отворите към топли и искрени разговори.

Телец (21.04 - 21.05) Фокусът е върху дома и личния живот. Възможни са различия в мненията с близки хора, които ще изискват търпение. Денят е подходящ да внесете хармония чрез малки жестове на обич.