Иван Юруков е първият "убит" в "Traitors: Игра на предатели" по bTV

Популярният актьор Иван Юруков беше първият „убит" от предателите в новото риалити шоу „Traitors: Игра на предатели", пише bgdnes.bg.
„Намекнах на Дани Бачорски, че аз знам и последва това, което следва", коментира Юруков след елиминацията си.
Още в първите епизоди стана ясно, че предателите в играта са Георги Янев и Невена Бозукова, което постави интригата и напрежението в шоуто на ново ниво.
Още в първия епизод отпаднаха трима участници - Диляна Попова, Георги Коджабашев, Оля Малинова. Бачорски беше спасен – и то лично от Дияна, която избираше изпадащите от формата. Напрежението беше огромно, а в последната секунда тя реши да остави Бачорски в играта, който в последствие бе избран за "предател".
