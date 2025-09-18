Новини
Иван Юруков е първият "убит" в "Traitors: Игра на предатели" по bTV

18 Септември, 2025 07:13 1 072 5

„Намекнах на Дани Бачорски, че аз знам и последва това, което следва", коментира Юруков след елиминацията си

Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярният актьор Иван Юруков беше първият „убит" от предателите в новото риалити шоу „Traitors: Игра на предатели", пише bgdnes.bg.

„Намекнах на Дани Бачорски, че аз знам и последва това, което следва", коментира Юруков след елиминацията си.

Още в първите епизоди стана ясно, че предателите в играта са Георги Янев и Невена Бозукова, което постави интригата и напрежението в шоуто на ново ниво.

Още в първия епизод отпаднаха трима участници - Диляна Попова, Георги Коджабашев, Оля Малинова. Бачорски беше спасен – и то лично от Дияна, която избираше изпадащите от формата. Напрежението беше огромно, а в последната секунда тя реши да остави Бачорски в играта, който в последствие бе избран за "предател".


  • 1 БЛАТЕН АСЕЧКИ

    9 0 Отговор
    Тва па кво е ???!!?

    07:17 18.09.2025

  • 2 Невероятна простота

    13 0 Отговор
    Друг модел на вип брадър за невероятно самокомпрометиране и унижение на участващите "герои" пред милиони хора, за да се вземат няколко хилядарки излагайки личната си интелекгуална празнота и по-точно т.пота. Срам за публиката и за умната, и за неумната

    07:19 18.09.2025

  • 3 БЛАТЕН АСЕЧКИ

    4 0 Отговор
    Аз на моя 85 телевизор гледам само YouTube и Netflix. Дори не превключван на наще из род е

    07:24 18.09.2025

  • 4 Субар

    11 0 Отговор
    Чакаме деградацията на БТВ да стигне и до първия "изяден"...

    07:24 18.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.