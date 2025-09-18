Новини
Димитър Рачков празнува рожден ден, любимата му с много емоционален поздрав (ВИДЕО)

18 Септември, 2025 17:16 533 3

  • димитър рачков-
  • виктория кузманова-
  • рожден ден-
  • поздрав

"Ти не си само моят партньор в живота, но си и моят най-добър приятел, моята подкрепа, моят разум…!", написа Виктория

Димитър Рачков празнува рожден ден, любимата му с много емоционален поздрав (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Рожден ден днес празнува Димитър Рачков. Той е роден е на 18 септември 1972 г. в Бургас. По този повод неговата настояща приятелка Виктория Кузманова го поздрави по следния начин:

"Честит рожден ден на най-всеотдайния, неуморим и целеустремен човек, който познавам. Ти не си само моят партньор в живота, но си и моят най-добър приятел, моята подкрепа, моят разум…!

Ще ти пожелая здраве, щастие и любов, защото трите вървят неотлъчно заедно! В повечето случаи, когато си здрав, си щастлив. Когато си щастлив, значи си влюбен. Когато си влюбен, си здрав. Обичам те."



  • 1 Горкият

    1 0 Отговор
    Клоун кой ли не го използва ама като е глупав

    17:21 18.09.2025

  • 2 Свита

    3 0 Отговор
    Ние душата на Рачков! Притеснен е, че за рождения му ден Виктория може да му бръкне в гащите, а там нищо.

    17:25 18.09.2025

  • 3 хРачков

    0 0 Отговор
    Наздраве,баджанак!

    17:29 18.09.2025