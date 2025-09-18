Димитър Рачков празнува рожден ден, любимата му с много емоционален поздрав (ВИДЕО)

Рожден ден днес празнува Димитър Рачков. Той е роден е на 18 септември 1972 г. в Бургас. По този повод неговата настояща приятелка Виктория Кузманова го поздрави по следния начин:
"Честит рожден ден на най-всеотдайния, неуморим и целеустремен човек, който познавам. Ти не си само моят партньор в живота, но си и моят най-добър приятел, моята подкрепа, моят разум…!
Ще ти пожелая здраве, щастие и любов, защото трите вървят неотлъчно заедно! В повечето случаи, когато си здрав, си щастлив. Когато си щастлив, значи си влюбен. Когато си влюбен, си здрав. Обичам те."
17:21 18.09.2025
17:25 18.09.2025
17:29 18.09.2025