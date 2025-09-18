Убили с кухненски нож във врата руснака Вадим Круглов на фестивала Burning Man

Американската полиция разкри подробности за смъртта на руснака на фестивала Burning Man, съобщи SFGate.
Според източника, на 17 септември разследващите са съобщили, че Вадим Круглов, който посещавал пустинята Блек Рок за първи път, е бил намушкан във врата с кухненски нож.
По-рано беше съобщено, че 37-годишният родом от Омск е посетил Burning Man и изчезнал мистериозно от палатковия лагер на 24 август при неясни обстоятелства. На 30 август Круглов бе намерен да лежи в локва кръв.
