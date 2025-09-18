Новини
Убили с кухненски нож във врата руснака Вадим Круглов на фестивала Burning Man

18 Септември, 2025 17:39

На 30 август Круглов бе намерен да лежи в локва кръв

Убили с кухненски нож във врата руснака Вадим Круглов на фестивала Burning Man - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската полиция разкри подробности за смъртта на руснака на фестивала Burning Man, съобщи SFGate.

Според източника, на 17 септември разследващите са съобщили, че Вадим Круглов, който посещавал пустинята Блек Рок за първи път, е бил намушкан във врата с кухненски нож.

По-рано беше съобщено, че 37-годишният родом от Омск е посетил Burning Man и изчезнал мистериозно от палатковия лагер на 24 август при неясни обстоятелства. На 30 август Круглов бе намерен да лежи в локва кръв.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    Бай Дончо да не бави укропам, а да ги натоварва на корабите и директно на порт Варна.

    17:46 18.09.2025

  • 2 Българин

    Може някой окраинец да го е убил.Не може сам да се е наръгал 13 пъти в гърба.

    17:50 18.09.2025