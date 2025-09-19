Новини
Кралицата на попа се завръща - Мадона с нов албум през 2026 г.

19 Септември, 2025

"Очаквам с нетърпение към бъдещето - да правя музика, да правя неочакваното.", заяви Мадона

Кралицата на попа се завръща - Мадона с нов албум през 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мадона обяви излизането на нов денс албум – първият ѝ студиен албум след Madame X от 2019 г. За предстоящия проект Мадона се е събрала отново с Warner Records близо две десетилетия след като напусна лейбъла. Warner Records е мястото, където Мадона започва своята блестяща музикална кариера, включваща албуми като Like a Virgin от 1984 г., Like a Prayer от 1989 г. и Ray of Light от 1998 г., пише Harper's Bazaar, цитиран от plovdiv24.bg.

"От това да съм била затруднен артист в Ню Йорк до подписването на договор за издаване само на три сингъла, по онова време изглеждаше, че светът ми никога няма да бъде същият и всъщност това не можеше да бъде по-вярно. От самото начало Warner Records е истински партньор с мен“, каза Мадона в прессъобщение.

"Щастлива съм, че сме отново заедно и очаквам с нетърпение към бъдещето - да правя музика, да правя неочакваното, докато може би провокирам няколко необходими разговора.“

View this post on Instagram

A post shared by Madonna (@madonna)




Проектът е планиран за пускане през 2026 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Здрасти

    3 3 Отговор
    Аре няма нужда..

    07:54 19.09.2025

  • 2 Сзо

    0 1 Отговор
    Баба Донка пак ще се мъчи.

    08:10 19.09.2025

  • 3 Разбирач

    1 0 Отговор
    А кралицата на патриарха къде е? Дайте да я видим

    Коментиран от #5

    08:47 19.09.2025

  • 4 Попадия

    0 0 Отговор
    На кой поп е кралица? Не беше ли католичка?

    08:59 19.09.2025

  • 5 Не много сигурно, но

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Разбирач":

    Мис вселена би трябвало да е.

    09:00 19.09.2025

  • 6 Баба Кина

    0 0 Отговор
    Тъз дето я бива само на плейбек и да се чекне като разгонена вуду- магесница?

    09:09 19.09.2025

  • 7 Време е за пенсия

    0 0 Отговор
    Баба ви Донка може много да провокира и по-малко да пее, но провокациите с времето излизат от модела на приетите, а с пеенето си трудно ще впечатли нови фенове.

    09:14 19.09.2025