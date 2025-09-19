Светлана Василева направи скандално признание (ВИДЕО)

Светлана Василева направи изненадващо откровено признание за интимния си живот в подкаста на певицата и тв водеща Ива Атанасова, пише marica.bg.
На въпроса за най-нестандартното място, на което е правила секс, тя не скри, че изпитва известен срам, особено като майка на четири деца:
„Сега малко ме е срам, като имам 4 деца, но... киното и плажа.“
Разговорът премина към това кое я възбужда повече – химията или парите. „Била съм и с мъже, които нямат пари – значи химията. Зависи от настроението и от самия мъж“, откровено сподели тя.
Попитана какво предпочита – мъж с татуировки или с коремче, Светлана бе категорична: „И двете! Била съм и с двата типа“, добави, като между редовете загатна и за бившия си съпруг Христиан Гущеров.
Тя призна още, че с годините приоритетите ѝ са се променили – днес за нея е по-важно партньорът да я кара да се чувства сигурна и обичана, отколкото да отговаря на някакъв външен стереотип. Василева подчерта, че откровеността е нейният начин да провокира, но и да вдъхновява жените да не се срамуват от желанията си.
