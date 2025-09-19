Новини
Светлана Василева направи скандално признание (ВИДЕО)

Светлана Василева направи скандално признание (ВИДЕО)

19 Септември, 2025 09:15

Бившата Гущерова призна за най-нестандартното място, на което е правила секс

Светлана Василева направи скандално признание (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Светлана Василева направи изненадващо откровено признание за интимния си живот в подкаста на певицата и тв водеща Ива Атанасова, пише marica.bg.

На въпроса за най-нестандартното място, на което е правила секс, тя не скри, че изпитва известен срам, особено като майка на четири деца:
„Сега малко ме е срам, като имам 4 деца, но... киното и плажа.“


Разговорът премина към това кое я възбужда повече – химията или парите. „Била съм и с мъже, които нямат пари – значи химията. Зависи от настроението и от самия мъж“, откровено сподели тя.

Попитана какво предпочита – мъж с татуировки или с коремче, Светлана бе категорична: „И двете! Била съм и с двата типа“, добави, като между редовете загатна и за бившия си съпруг Христиан Гущеров.

Тя призна още, че с годините приоритетите ѝ са се променили – днес за нея е по-важно партньорът да я кара да се чувства сигурна и обичана, отколкото да отговаря на някакъв външен стереотип. Василева подчерта, че откровеността е нейният начин да провокира, но и да вдъхновява жените да не се срамуват от желанията си.


  • 1 Сарая

    45 0 Отговор
    Тая е блъскана повече от врата на автобус

    09:16 19.09.2025

  • 2 лоза

    21 0 Отговор
    Охххх,пак гущери!

    09:19 19.09.2025

  • 3 аБе,

    29 0 Отговор
    Никой не се интересува от тази и бройките и.

    09:23 19.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 456 до Факти

    24 0 Отговор
    Факти ,кекс ли рекламирате? Не ви ли е срам и деца ви четат. Това ли е поведение за подражание?

    Коментиран от #18

    09:25 19.09.2025

  • 6 Ааааааххххаааа

    20 0 Отговор
    Абе важното е да сме живи и здрави!!!! Най вероятно така е свършило интервюто.

    09:25 19.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Шавлива

    21 0 Отговор
    За кеф с всеки, за пари само със съпрузите!

    09:26 19.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    5 4 Отговор
    В киното и на плажа всеки е правил секс. Що полякини съм дарил с българско юнашко семе на плажа, не ви е работа. Онождал съм полякиня подпряна на улична лампа зад Златна ябълка.

    09:28 19.09.2025

  • 10 Питам се...

    11 0 Отговор
    Да не е в ухото или пък в носа....?

    09:30 19.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Светлана В. (допълнение)

    8 0 Отговор
    Важното е да има чувство за хумор! Парите не са толкова важни. Дали е милиардер или милионер - няма значение!

    09:41 19.09.2025

  • 13 123456

    3 1 Отговор
    а дали още роши котето ?

    09:54 19.09.2025

  • 14 Буха ха

    4 0 Отговор
    A защо не споменава мъжките клозети на куп заведения?

    10:09 19.09.2025

  • 15 456

    4 0 Отговор
    Пожелавам на госпожа Маринова щерка й или снаха й да имат поведението и нрава на Светлето ,щом я рекламират.

    10:23 19.09.2025

  • 16 Венче....

    0 0 Отговор
    ....ти си нали !!!

    10:30 19.09.2025

  • 17 Признавам

    2 0 Отговор
    Аз днес пък ср💩х

    10:31 19.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мъж

    2 0 Отговор
    Купища жени са правили секс на къде по интересни и вълнуващи места, но не бият тъпана!Знам от първо лице!

    10:40 19.09.2025