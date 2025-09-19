Новини
19 Септември, 2025 14:28 1 064 10

„С много уважение и дълбока грижа един към друг, Моника Белучи и Тим Бъртън решиха да поемат по различни пътища“, се казва в съвместното им изявление

Една от най-интересните светски двойки се разпадна - Моника Белучи и Тим Бъртън се разделиха - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Италианската красавица Моника Белучи и холивудският режисьор Тим Бъртън прекратиха връзката си, съобщава БГНЕС.

„С много уважение и дълбока грижа един към друг, Моника Белучи и Тим Бъртън решиха да поемат по различни пътища“, се казва в съвместното им изявление.

Сексиконата потвърди любовните си отношения с Бъртън през 2023 г., а той я избра за роля в миналогодишната комедийна хорър продукция „Beetlejuice Beetlejuice“.

Бъртън и Белучи се срещат за първи път на червения килим в Кан през 2006 г. , но по това време и двамата са с други партньори.

Двамата се събират отново през октомври 2022 г. на Фестивала на киното „Люмиер“ в Лион, където Белучи връчва на Бъртън награда за цялостен принос в киното.

„През целия си живот никога не съм изпитвал толкова любов, колкото тази вечер“, отсече Бъртън на събитието.

Дебютът им като двойка на червения килимтава датира от октомври 2023 г. на Римския филмов фестивал в Италия. Бъртън е там, за да подкрепи Белучи при премиерата на нейния филм „Maria Callas: Lettere e Memorie“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казуар

    5 0 Отговор
    Как силно се е влюбила в този човек на снимката да разкаже.

    14:39 19.09.2025

  • 2 Бай Ганьо

    3 0 Отговор
    Нещо ново това е ежедневие в тези среди

    14:44 19.09.2025

  • 3 Винсент Касел

    2 0 Отговор
    Не и върви с мъжете на тази хубава жена и това е. Иначе има хубава цица !

    Коментиран от #10

    15:04 19.09.2025

  • 4 123456

    0 0 Отговор
    време е за свежи краставички

    15:11 19.09.2025

  • 5 майстор

    1 0 Отговор
    червения килимтава .....Килим,а не килимтава,килимът не е тава!

    15:15 19.09.2025

  • 6 Жайме

    3 0 Отговор
    Моника Белучи е една от най-красивите жени на планетата.

    15:17 19.09.2025

  • 7 Мюмюн

    1 0 Отговор
    какво значи килимтава?

    15:17 19.09.2025

  • 8 Льоссдс

    1 0 Отговор
    баба и дядо няма се виждат. и?

    15:19 19.09.2025

  • 9 истина ти казвам

    1 0 Отговор
    Преместих го!

    15:19 19.09.2025

  • 10 Ти да видиш

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Винсент Касел":

    Сигурно е много добричка! За тва не може да завърти един човек покрай себе си!

    15:20 19.09.2025