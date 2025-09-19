Дъщерята на Джъд Лоу излезе по цици на светско събитие в Лондон

Дъщерята на британския актьор Джуд Лоу, Айрис Лоу, извади едната си гърда по време на Седмицата на модата в Лондон, облечена в предизвикателен тоалет, пише „Дейли Мейл“.
24-годишната актриса беше снимана да напуска ресторант „Чилтърн Файърхаус“. Тя се появи пред камерите в черна мини рокля с прозрачни панели на гърдите. Младата дама бе захвърлила сутиена, разкривайки голите си гърди през плата.
Моделът бе обул златисти токчета, очите ѝ бяха подчертани с черен молив, а устните бяха в гланц с телесен цвят.
1 Беге мот
20:00 19.09.2025
3 Когато
20:01 19.09.2025
4 Буха ха
20:03 19.09.2025
5 Милчо Къртача
Защо са ни дрехи ?
Коментиран от #8
20:04 19.09.2025
6 ООрана държава
20:05 19.09.2025
7 Помак
20:05 19.09.2025
8 Мхм
До коментар #5 от "Милчо Къртача":Точно така, ще ходим по макари
Коментиран от #10
20:06 19.09.2025
9 Майна
Понеже европейците няма да имаме и пари за гащи..
20:07 19.09.2025
10 Милчо Къртача
До коментар #8 от "Мхм":Връщаме се в началото ,първобитните хора !Ще правим икономия ,няма да даваш пари за дрехи с листа и кожи .
20:08 19.09.2025