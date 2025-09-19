Новини
19 Септември, 2025 19:49, обновена 19 Септември, 2025 19:58 521 10

  • джъд лоу-
  • айрис лоу-
  • седмица на модата-
  • лондон

Айрис се включи в Седмицата на модата

Дъщерята на Джъд Лоу излезе по цици на светско събитие в Лондон - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дъщерята на британския актьор Джуд Лоу, Айрис Лоу, извади едната си гърда по време на Седмицата на модата в Лондон, облечена в предизвикателен тоалет, пише „Дейли Мейл“.

24-годишната актриса беше снимана да напуска ресторант „Чилтърн Файърхаус“. Тя се появи пред камерите в черна мини рокля с прозрачни панели на гърдите. Младата дама бе захвърлила сутиена, разкривайки голите си гърди през плата.

Моделът бе обул златисти токчета, очите ѝ бяха подчертани с черен молив, а устните бяха в гланц с телесен цвят.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Беге мот

    1 1 Отговор
    Това цици бе?

    20:00 19.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Когато

    2 0 Отговор
    Обичаш една, другите и голи да се разхождат са невидими.

    20:01 19.09.2025

  • 4 Буха ха

    4 1 Отговор
    Венелина Маринова няма цици, но компенсира като духа на Милен и накрая гълта

    20:03 19.09.2025

  • 5 Милчо Къртача

    3 0 Отговор
    Ами остава и мъжете да тръгнат без гащи .
    Защо са ни дрехи ?

    Коментиран от #8

    20:04 19.09.2025

  • 6 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Къде са тия сиси?

    20:05 19.09.2025

  • 7 Помак

    2 0 Отговор
    Бат Милене ..каде ште ковем тас даска ...):

    20:05 19.09.2025

  • 8 Мхм

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Милчо Къртача":

    Точно така, ще ходим по макари

    Коментиран от #10

    20:06 19.09.2025

  • 9 Майна

    2 0 Отговор
    Искат да ви покажат новото модерно
    Понеже европейците няма да имаме и пари за гащи..

    20:07 19.09.2025

  • 10 Милчо Къртача

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мхм":

    Връщаме се в началото ,първобитните хора !Ще правим икономия ,няма да даваш пари за дрехи с листа и кожи .

    20:08 19.09.2025