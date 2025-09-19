Гневна феминистка удари в челюстта порно звездата Бони Блу по време на новия й секс маратон ВИДЕО

Жена нападна скандалната порнозвезда Бони Блу в британския град Шефилд, пише Daily Star.
Инцидентът е станал в клуб, където Блу се срещала с фенове като част от поредния секс маратон. Около 1:00 ч. сутринта жена се приближила до порно модела и я ударила в лицето.
„Видях жената да говори с приятелката си, докато стоеше до Бони Блу. След това се обърна към Бони, после обратно към приятелката си и накрая удари Бони право в челюстта“, каза очевидец.
Друг свидетел твърди, че агресивната британка е обвинила порно звездата в „подкопаване на феминизма“ преди нападението. Бони Блу се обадила на охраната, което довело до сбиване.
Подстрекателят на боя в крайна сметка е задържан, но по-късно освободен. Полицията заяви, че никой от участниците не е пострадал. Агресивната жена е заснета затворена в полицейска кола.
В момента Бони Блу, която стана известна с това, че спа с хиляда мъже за 12 часа, е домакин на нов секс маратон. Тя пътува до университетски градове в Обединеното кралство, заснемайки порно приключенията си със студенти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 родител
21:51 19.09.2025
2 Цъцъ
21:56 19.09.2025
3 Уау!
22:05 19.09.2025
4 Пич
22:15 19.09.2025
5 Посредствена
22:22 19.09.2025