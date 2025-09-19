Новини
Гневна феминистка удари в челюстта порно звездата Бони Блу по време на новия й секс маратон ВИДЕО

Гневна феминистка удари в челюстта порно звездата Бони Блу по време на новия й секс маратон ВИДЕО

19 Септември, 2025 21:38

Инцидентът е станал в клуб, където мъжемелачката посрещала студенти мераклии

Гневна феминистка удари в челюстта порно звездата Бони Блу по време на новия й секс маратон ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жена нападна скандалната порнозвезда Бони Блу в британския град Шефилд, пише Daily Star.

Инцидентът е станал в клуб, където Блу ​​се срещала с фенове като част от поредния секс маратон. Около 1:00 ч. сутринта жена се приближила до порно модела и я ударила в лицето.

„Видях жената да говори с приятелката си, докато стоеше до Бони Блу. След това се обърна към Бони, после обратно към приятелката си и накрая удари Бони право в челюстта“, каза очевидец.

Друг свидетел твърди, че агресивната британка е обвинила порно звездата в „подкопаване на феминизма“ преди нападението. Бони Блу се обадила на охраната, което довело до сбиване.

Подстрекателят на боя в крайна сметка е задържан, но по-късно освободен. Полицията заяви, че никой от участниците не е пострадал. Агресивната жена е заснета затворена в полицейска кола.

В момента Бони Блу, която стана известна с това, че спа с хиляда мъже за 12 часа, е домакин на нов секс маратон. Тя пътува до университетски градове в Обединеното кралство, заснемайки порно приключенията си със студенти.


  • 1 родител

    4 0 Отговор
    Ама тази с попският ръкав трябва и зъбите и да избият !!

    21:51 19.09.2025

  • 2 Цъцъ

    7 3 Отговор
    Как завиждат самооо😂

    21:56 19.09.2025

  • 3 Уау!

    4 0 Отговор
    Счупила ли и е изкуствените зъби?

    22:05 19.09.2025

  • 4 Пич

    6 2 Отговор
    Женската завист преминава в злоба...

    22:15 19.09.2025

  • 5 Посредствена

    5 0 Отговор
    Тази Бони велика порно актриса изобщо не я намирам за секси или за красавици, една обикновенна жена ,която е решила да си изкарва парите със секс. В порноизндустрията има къде къде по перверзни изкусителки от нея. Може би за това е решила да компенсира тази посредственост с разни маратони,за да привлича вниманието бърху себе си, по друг начин няма как да стане

    22:22 19.09.2025