Гневна феминистка удари в челюстта порно звездата Бони Блу по време на новия й секс маратон ВИДЕО

Жена нападна скандалната порнозвезда Бони Блу в британския град Шефилд, пише Daily Star.

Инцидентът е станал в клуб, където Блу ​​се срещала с фенове като част от поредния секс маратон. Около 1:00 ч. сутринта жена се приближила до порно модела и я ударила в лицето.

„Видях жената да говори с приятелката си, докато стоеше до Бони Блу. След това се обърна към Бони, после обратно към приятелката си и накрая удари Бони право в челюстта“, каза очевидец.

Друг свидетел твърди, че агресивната британка е обвинила порно звездата в „подкопаване на феминизма“ преди нападението. Бони Блу се обадила на охраната, което довело до сбиване.

Подстрекателят на боя в крайна сметка е задържан, но по-късно освободен. Полицията заяви, че никой от участниците не е пострадал. Агресивната жена е заснета затворена в полицейска кола.

В момента Бони Блу, която стана известна с това, че спа с хиляда мъже за 12 часа, е домакин на нов секс маратон. Тя пътува до университетски градове в Обединеното кралство, заснемайки порно приключенията си със студенти.