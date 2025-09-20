Матю Макконъхи отказал хонорар за 14.5 милиона долара, за да бъде възприеман по-сериозно

Холивудската звезда Матю Макконъхи разкри, че веднъж е отказал хонорар от 14.5 милиона долара, за да бъде възприеман по-сериозно като актьор, предава Lifestyle.bg.

В подкаста The Diary of a CEO 55-годишният актьор си спомни как в средата на 2000-те е решил да сложи край на ролите в романтични комедии и да се оттегли в ранчото си в Тексас заедно със съпругата си Камила Алвеш. В продължение на месеци не получавал никакви предложения, докато не му била предложена роля в екшън-комедия.

"Първо бяха осем милиона. Казах: "Не, благодаря, това е същото, което вече не искам да правя". После 10 милиона. Отново отказах. После 12 милиона – пак "не". Дойде и оферта за 14.5 милиона долара. Прочетох сценария втори път, но въпреки че беше по-забавно написан, това пак беше същото, което вече бях решил да оставя зад гърба си. И пак казах "не"", разказа той.

Макконъхи вярва, че този отказ е изпратил ясен сигнал към Холивуд: "О, той не се шегува. Не е просто временно оттегляне – има план. Той не е за продан."

Това решение му отваря врати към напълно нови роли – в продукции като "Адвокатът с Линкълна" (2011), "Убиецът Джо", "Мъд", "Клубът на купувачите от Далас" (който му носи „Оскар“), "Професия: Стриптийзьор", "Истински детектив" и "Интерстелар", разказва People.

"Ако не бях направил паузата и не бях отказал тези филми, щях ли да получа тези възможности? Не. Никога," признава актьорът.

Така започва периодът, в който звездата от "Как да разкараш гаджето за 10 дни" и "Сватбеният агент" се превърна в един от най-търсените драматични актьори на своето поколение.