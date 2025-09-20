Каква беше последната роля на Робърт Редфорд, шест месеца преди да почине?

Робърт Редфорд несъмнено е един от великаните в Холивуд и е заслужил мястото си в историята на бранша с всичко, което е направил както на екрана, така и извън него, пише Lifetsyle.bg.

Той е починал в дома си в Прово, Юта, на 89-годишна възраст. И макар да е роден в Санта Моника, Калифорния, Редфорд е дълбоко свързан с природата.

Ето защо през последните 60 години неговият дом е именно Юта, където е изградил и дома си. Още през 1961 г. Робърт Редфорд закупува земя в Прово, защото е останал удивен от природата на щата. Той просто е разбрал, че животът в Юта за него е много по-добра опция от този в Лос Анджелис.

Последната роля на Робърт Редфорд

Актьорът има десетки роли зад гърба си, но съвсем резонно с напредването на възрастта разреди чувствително работния си график.

Може би повечето хора си мислят, че последната му поява на екран е в "Отмъстителите: Краят" (2019 г.), но това всъщност не е така. Последната му роля идва едва шест месеца преди смъртта му.

Редфорд има малка поява в детективския сериал Dark Winds. Заедно със създателя на Game of Thrones Джордж Р. Р. Мартин, Робърт Редфорд се включва в една сцена от премиерния епизод на трети сезон.

В нея Редфорд и Мартин играят престъпници, които играят шах, докато са зад решетките. Всъщност е трябвало двамата да направят появата си още във втори сезон на Dark Winds, но тогава Мартин е отказал.