Ким Кардашиян предупреди Кание Уест: „Един ден можеш да останеш с нищо“

В документалния филм „In Whose Mind?“ се разкриват кадри на Кание Уест от последните шест години, сред които е и напрегнат разговор с бившата му съпруга Ким Кардашиян. През 2018 г. те провеждат сериозен и напрегнат телефонен разговор, обсъждайки как Кание се възприема от хората около себе си, пише E! News.

„Не мога да спя. Плаках цял ден,“ споделя Ким пред него. „Чувствам се като в лош сън, който няма край.“

Кание, известен с противоречивите си изяви в социалните мрежи и политически коментари, изглежда не взема присърце притесненията ѝ: „Не ме интересува музикалният бизнес. Не ме интересува работата. Аз съм в робски бизнес.“

Ким го предупреждава, че подобно отношение е опасно и че не е правилно да „изгаря мостове с компании“. „Един ден ще се събудиш и няма да имаш нищо,“ добавя тя.

Тази реплика ядосва Кание, който по-късно се разделя с нея през 2021 г.: „Не! Никога не ми казвай, че ще се събудя и няма да имам нищо. Никога не пускай това във Вселената.“

Разговорът между Ким и Кание, родители на четири деца: Норт (12 г.), Сейнт (9 г.), Чикаго (7 г.) и Псалм (6 г.), е само един от многото напрегнати моменти между тях заради поведението на рапъра.

В друг откъс от филма майката на Ким, Крис Дженър, води труден разговор с Кание за психичното му здраве. Рапърът, диагностициран с биполярно разстройство през 2016 г., споделя: „По-скоро бих бил мъртъв, отколкото да взимам лекарства.“

Крис подчертава ролята на семейството като подкрепа: „Не искам да не си перфектен. Обичам те и искам дъщеря ми да те обича така, както ти искаш да те обича.“

В крайна сметка Ким и Кание финализират развода си през 2022 г., след осем години брак.