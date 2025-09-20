Новини
Любопитно »
Ким Кардашиян предупреди Кание Уест: „Един ден можеш да останеш с нищо“

Ким Кардашиян предупреди Кание Уест: „Един ден можеш да останеш с нищо“

20 Септември, 2025 17:26 831 1

  • ким кардашиян-
  • кание уест

Неизлъчван телефонен разговор разкрива напрежението между бившата двойка и притесненията на Ким за кариерата му

Ким Кардашиян предупреди Кание Уест: „Един ден можеш да останеш с нищо“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В документалния филм „In Whose Mind?“ се разкриват кадри на Кание Уест от последните шест години, сред които е и напрегнат разговор с бившата му съпруга Ким Кардашиян. През 2018 г. те провеждат сериозен и напрегнат телефонен разговор, обсъждайки как Кание се възприема от хората около себе си, пише E! News.

„Не мога да спя. Плаках цял ден,“ споделя Ким пред него. „Чувствам се като в лош сън, който няма край.“

Кание, известен с противоречивите си изяви в социалните мрежи и политически коментари, изглежда не взема присърце притесненията ѝ: „Не ме интересува музикалният бизнес. Не ме интересува работата. Аз съм в робски бизнес.“

Ким го предупреждава, че подобно отношение е опасно и че не е правилно да „изгаря мостове с компании“. „Един ден ще се събудиш и няма да имаш нищо,“ добавя тя.

Тази реплика ядосва Кание, който по-късно се разделя с нея през 2021 г.: „Не! Никога не ми казвай, че ще се събудя и няма да имам нищо. Никога не пускай това във Вселената.“

Разговорът между Ким и Кание, родители на четири деца: Норт (12 г.), Сейнт (9 г.), Чикаго (7 г.) и Псалм (6 г.), е само един от многото напрегнати моменти между тях заради поведението на рапъра.

В друг откъс от филма майката на Ким, Крис Дженър, води труден разговор с Кание за психичното му здраве. Рапърът, диагностициран с биполярно разстройство през 2016 г., споделя: „По-скоро бих бил мъртъв, отколкото да взимам лекарства.“

Крис подчертава ролята на семейството като подкрепа: „Не искам да не си перфектен. Обичам те и искам дъщеря ми да те обича така, както ти искаш да те обича.“

В крайна сметка Ким и Кание финализират развода си през 2022 г., след осем години брак.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Когато

    1 0 Отговор
    Любовта свърши, винаги оставаш с " нищо"!

    17:29 20.09.2025