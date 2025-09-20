Новини
Неделчо от „Ергенът: Живот в рая“ за Емили: „С нея не поддържаме контакт извън предаването“

20 Септември, 2025 18:06 576 4

Младият диджей сподели подробности за живота и кариерата си.

Неделчо от „Ергенът: Живот в рая“ за Емили: „С нея не поддържаме контакт извън предаването“ - 1
Снимкa: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Емили не е мой тип“, сподели Неделчо Киров от „Ергенът: Живот в рая“ пред „България Днес“ и добави: „С нея не поддържаме контакт извън предаването“, пише HotArena.

Той обясни, че първоначално се е ориентирал към Емили, защото тя проявила интерес и го поканила на среща: „Аз харесвам русокоси жени, но проблемът не беше в това - с нея нямахме общи теми за разговор. Не съм дошъл да играем мълчанка“, заяви Неди, както е прякорът на Неделчо.

Въпреки краткия си престой в риалитито, младият диджей остава сред най-колоритните и забавни образи на сезона. Само на 21 години, Неделчо вече развива собствен бизнес за търговия с автомобили и от малък открива страстта си към музиката, ставайки диджей.

Неди има песен с Диона и Наси - „Давам газ“, и призна, че следващият изпълнител, с когото мечтае да направи дует, е Коцето. В клипа на първото му авторско парче „Динамит“ се снима брадърката Беба Янева. С нея, както и с Джан Микеле и Габи от „Ергенът 2“, Неделчо се запознава в Пловдив.

„Останах близък с Джани и Габи, понеже сме приятели от години, но с всички се разбирах и никой от участниците не ми е вкарал излишно напрежение. С Краси също сме приятели“, категоричен е младежът. Той допълни, че ако Красимир и Шермин не бяха се харесали, със сигурност щял да се насочи към блондинката, защото е умна, красива и забавна. „Изобщо не ме притесняват изискванията ѝ“, сподели карловецът с усмивка.

Неди разкри, че в момента в живота му няма любов, но това не му пречи да получава внимание: „На ден ми пишат по 10 жени. Хората ме разпознават и искат да се снимат с мен“, каза най-младият участник във формата.

Той влезе в риалитито не само за да намери сродна душа, но и за да популяризира диджейската си кариера. „Бих участвал и в друго риалити“, добави Неделчо.

„Съжалявам единствено, че не успях да се доизкажа на последната ми среща с Емили. Исках да ѝ обясня, че искам да останем само познати и да запазим добрия тон помежду си, но тя се ядоса и не ме изслуша. Мислеше, че я каня на разговор, за да получа роза на церемонията, а това не е вярно“, завърши Неделчо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тия що се

    3 0 Отговор
    мислят за много важни като участват в някакви глyпaви предавания за също толкоз глyпави хора?

    18:02 20.09.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Като студент думках предимно кандидат журналистки и студентки от юридическия факултет на СУ. На морето сеех българско юнашко семе във всичко което е чужденка. Но чак до такова падение да се сношавам с такива като ергенските, Бога ми, не съм достигал.

    Коментиран от #3

    18:20 20.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Журналистките и магистратките бяха класа. Сега и двата факултета много западнаха. Особено журналистиката. Докараха се до там, че големият български държавник, Бойко Борисов да ги нарича мисирки.

    18:24 20.09.2025

  • 4 Недоделчо

    0 0 Отговор
    Тоя защо мисли, че му вярваме за това, че не е искал роза от Емилито?!

    18:34 20.09.2025