Стюардесата Николета извоюва място във Войната на племената на „Игри на волята“ ВИДЕО

21 Септември, 2025 05:59, обновена 21 Септември, 2025 05:04 270 0

Екстремните приключения в Дивия север продължават следващата седмица с битка за територия

Стюардесата Николета извоюва място във Войната на племената на „Игри на волята“ ВИДЕО - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев

Впечатляваща победа в кастинг битката постигна стюардесата Николета Кръстева снощи в “Игри на волята”, предаде dariknews.bg.

Тя си спечели заслужено място в племето на Завоевателите след като поведе убедително и не остави шанс на своите опонентки до самия край.

Сблъсъкът между трите Амазонки изправи пред тях многокомпонентно трасе, което изпита тяхната сила, издръжливост, точност и умения в плуването. Проблем с един от компонентите в битката забави амбициозната Гизем значително и ѝ отреди второто място днес. Фитнес инструкторката Сабрина не съумя да се справи убедително с трасето и се раздели с мечтата за участие в предаването.

Веднага след края на съревнованието победителката се присъедини към новите си съплеменници в Стопанството, където бе посрещната топло от Теодора и Мирослав. Междувременно завършилата втора Гизем се срещна с изгнаниците на Блатото.

Екстремните приключения в Дивия север продължават следващата седмица с битка за територия, в която победа на всяка цена ще търсят бедстващите Лечители, а отношенията между д-р Коеджикова и зъболекарят Лъчезар ще станат повод за сериозен трус в женската коалиция на Брега на отчаянието.


