Репортер разкри от какво заработва новата "Мис Силикон"

26 Октомври, 2025 08:47

"Тя е на 32 години. Казва, че работи в бизнеса с ресторанти в Испания. Мисля, че каза, че имала ресторанти, но не съм сигурен.", написа Борислав Борисов

От какво заработва новата Мис Силикон? 32-годишната Елизабет грабна титлата тази седмица. Тя е от Нови Искър, преместила се в София, но сега въртяла бизнес по ресторанти в Испания, пише marica.bg.

Звездният репортер Борислав Борисов обаче се усъмни какво точно върти Елизабет по чужбина. Той написа:

"Снощи се проведе конкурса Мис Силикон 2025. Това е победителката - Елизабет. Тя е на 32 години. Казва, че работи в бизнеса с ресторанти в Испания. Мисля, че каза, че имала ресторанти, но не съм сигурен.

Има по 525 кубика силикон и си го е сложила, защото не се харесвала без. Има няколко операции, като една от тях била BBL. Това до колкото разбрах е, че ти взимат мазнини от тялото и ти ги слагат в извивките на задната част от тялото. За да бъдело по-грациозно. На лицето също има ботокс в челото и някакви филъри си е слагала.

За желаещите… Няма си гадже. И не търси. Имала е няколко драматични връзки и сега се е отдала на живот. Отделно, ако я искате… Тя пътува между Испания и България… Ще трябва някак да направите компромис с това, че няма да я има доста често."


