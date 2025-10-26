Репортер разкри от какво заработва новата "Мис Силикон"

От какво заработва новата Мис Силикон? 32-годишната Елизабет грабна титлата тази седмица. Тя е от Нови Искър, преместила се в София, но сега въртяла бизнес по ресторанти в Испания, пише marica.bg.
Звездният репортер Борислав Борисов обаче се усъмни какво точно върти Елизабет по чужбина. Той написа:
"Снощи се проведе конкурса Мис Силикон 2025. Това е победителката - Елизабет. Тя е на 32 години. Казва, че работи в бизнеса с ресторанти в Испания. Мисля, че каза, че имала ресторанти, но не съм сигурен.
Има по 525 кубика силикон и си го е сложила, защото не се харесвала без. Има няколко операции, като една от тях била BBL. Това до колкото разбрах е, че ти взимат мазнини от тялото и ти ги слагат в извивките на задната част от тялото. За да бъдело по-грациозно. На лицето също има ботокс в челото и някакви филъри си е слагала.
За желаещите… Няма си гадже. И не търси. Имала е няколко драматични връзки и сега се е отдала на живот. Отделно, ако я искате… Тя пътува между Испания и България… Ще трябва някак да направите компромис с това, че няма да я има доста често."
1 Българин
Коментиран от #18, #19
08:50 26.10.2025
2 оспри
08:50 26.10.2025
3 Виж
Коментиран от #17
08:50 26.10.2025
4 бай Бай
Лакомница е!
08:50 26.10.2025
5 в кратце
08:51 26.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:52 26.10.2025
8 БАНКАИСНКИА УМРЕЛ
08:52 26.10.2025
9 Мъж
08:53 26.10.2025
10 Буха ха
08:55 26.10.2025
11 ннннннннн
08:55 26.10.2025
12 хи хи
08:57 26.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мда-даааааа
08:58 26.10.2025
15 е от Нови Искър, преместила се в София
преместила в полски тръмбеш
талантливата силиконка
да си изкарва хляба женицата
09:03 26.10.2025
16 писарке за вас ли става дума в цъкалното
09:06 26.10.2025
17 Тази
До коментар #3 от "Виж":е на магистралата м/у Испания и България.
09:06 26.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сила
До коментар #1 от "Българин":С адамова ябълка ...
09:12 26.10.2025
20 Пенка
09:15 26.10.2025
21 ххххх
09:16 26.10.2025