Тиквата - есенният суперплод с изненадващи ползи за здравето

21 Септември, 2025 12:50

Как тези оранжеви красоти укрепват зрението, имунитета и настроението

Тиквата - есенният суперплод с изненадващи ползи за здравето - 1
Снимкa: Shutterstock
Тиквите често се свързват с есенните и Хелоуински декорации, но те са много повече от сезонна наслада. Богати на хранителни вещества, те предлагат множество ползи за здравето, от подобряване на зрението до подпомагане на контрола на теглото, пише Ladyzone.bg.

Хранителни стойности на тиквата

Една чаша сварена тиква (245 г) съдържа:

  • Калории: 49

  • Мазнини: 0,2 г

  • Протеини: 2 г

  • Въглехидрати: 12 г

  • Фибри: 3 г

  • Витамин А: 78% от ПДП

  • Витамин С: 13% от ПДП

  • Калий: 12% от ПДП

  • Мед: 25% от ПДП

  • Манган: 9% от ПДП

  • Рибофлавин: 15% от ПДП

  • Витамин Е: 13% от ПДП

  • Желязо: 8% от ПДП

Малки количества магнезий, фосфор, цинк, фолат и витамини от група В също са налични.

Забележка: Тиквата е 94% вода и е богата на бета-каротин, който тялото превръща във витамин А. Тиквените семки също са хранителни и полезни.

Ползи за здравето

Подпомага зрението

Витамин А е ключов за здраво зрение, предпазва от нощна слепота и намалява риска от макулна дегенерация, свързана с възрастта.

Повишава имунитета

Витамин С укрепва имунната система чрез подпомагане на производството на бели кръвни клетки и антитела, които защитават тялото от инфекции.

Контрол на теглото

Нискокалоричната тиква с високо съдържание на фибри подпомага чувството за ситост и намалява общия прием на калории.

Здрава и сияйна кожа

Антиоксидантите в тиквата защитават кожата от оксидативни увреждания и подпомагат младежкия тен.

Подобрява храносмилането

Фибрите подпомагат редовното изхождане и предотвратяват запек, като поддържат здравето на храносмилателната система.

Повдига настроението и качеството на съня

Тиквените семки са източник на триптофан, аминокиселина, която подпомага производството на серотонин - невротрансмитер, регулиращ настроението и съня.


