Принц Уилям и Кейт Мидълтън в центъра на спорове около модно събитие

Принц Уилям и Кейт Мидълтън са сред най-обичаните членове на кралското семейство. Дори и те обаче понякога успяват да предизвикат гнева на някои англичани, пише Lifestyle.bg.

Жителите на една от най-луксозните улици в Лондон са сериозно притеснени от модно събитие, което ще се проведе в градината на принца и принцесата на Уелс в двореца Кенсингтън.

Модната къща Burberry планира да организира шоу на територията на Perks Field - част от частната градина на кралската двойка - по време на Седмицата на модата в Лондон този месец.

Асоциацията на местните жители и Висшият комисар на Индия са подали официални възражения до общината на Кенсингтън и Челси. Основните притеснения са свързани с очаквано увеличение на трафика, шумово замърсяване и отпадъци в района.

От Burberry заявяват, че са провели консултации с кралската администрация. Това няма да е първият път, когато марката използва Perks Field - през 2015 г. там дори беше изградено специално стъклено съоръжение за ревюто на британската марка.

Perks Field е използван и за кацане на хеликоптери, включително по време на пандемията, когато принц Уилям разреши използването на тревната площ за зареждане на въздушни линейки, припомнят от Hello.