Принц Уилям и Кейт Мидълтън в центъра на спорове около модно събитие

21 Септември, 2025 15:55 524 2

Жителите на Лондонската улица Perks Field недоволстват от планираното ревю на Burberry в двореца Кенсингтън

Принц Уилям и Кейт Мидълтън в центъра на спорове около модно събитие - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Принц Уилям и Кейт Мидълтън са сред най-обичаните членове на кралското семейство. Дори и те обаче понякога успяват да предизвикат гнева на някои англичани, пише Lifestyle.bg.

Жителите на една от най-луксозните улици в Лондон са сериозно притеснени от модно събитие, което ще се проведе в градината на принца и принцесата на Уелс в двореца Кенсингтън.

Модната къща Burberry планира да организира шоу на територията на Perks Field - част от частната градина на кралската двойка - по време на Седмицата на модата в Лондон този месец.

Асоциацията на местните жители и Висшият комисар на Индия са подали официални възражения до общината на Кенсингтън и Челси. Основните притеснения са свързани с очаквано увеличение на трафика, шумово замърсяване и отпадъци в района.

От Burberry заявяват, че са провели консултации с кралската администрация. Това няма да е първият път, когато марката използва Perks Field - през 2015 г. там дори беше изградено специално стъклено съоръжение за ревюто на британската марка.

Perks Field е използван и за кацане на хеликоптери, включително по време на пандемията, когато принц Уилям разреши използването на тревната площ за зареждане на въздушни линейки, припомнят от Hello.


  • 1 кастроли

    2 1 Отговор
    Те си знаят,какво правят,имотът си е техен. Да са живи и здрави!

    15:58 21.09.2025

  • 2 Там и тук

    1 0 Отговор
    Е, направили са възражение, защото тяхната улица е една от най-луксозните в Лондон. Значи там не живеят случайни хора и не искат дори само за няколко часа да има "шумово замърсяване" и "увеличение на трафика". Опитай се у нас да кажеш нещо на строителни работници, които изсипват някакви материали на тротоара и докато трае ремонтът, който правят, принуждават всички, включително и майките с бебешки колички, да слизат на уличното платно и да се надбягват с автомобилите. Само не мога да разбера защо Висшият комисар на Индия се тика в шамарите, след като става въпрос за улица в сърцето на Лондон?

    16:12 21.09.2025