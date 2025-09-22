Енджи Касабие започва собствено предаване в Sky News Arabia (ВИДЕО)

Световноизвестната диетоложка д-р Енджи Касабие сподели за ново постижение в кариерата си – тя ще има собствено авторско предаване в ефира на Sky News Arabia, един от най-гледаните и влиятелни телевизионни канали в арабския свят.
Популярна със своите програми за здравословно хранене и спечелила доверието на холивудски звезди като Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм и Робърт Де Ниро чрез хранителните си режими, както и редица индийски актьори, д-р Касабие вече се изявява в ново амплоа – телевизионен водещ.
Новото предаване ще бъде посветено на теми, свързани със здравето, храненето и хармоничния начин на живот. Д-р Касабие споделя, че планира да кани и български гости, за да представи родината си пред милионната аудитория на Sky News Arabia.
Родена в Бейрут, но свързала живота си с България, Енджи Касабие владее няколко езика и е добре позната със своята активност в социалните мрежи, където вдъхновява стотици хиляди последователи.
„Д-р Енджи Касабие е истинска гордост за България. Sky News Arabia ѝ повери авторско предаване – признание, което поставя страната ни на световната карта“, коментира продуцентът Атанас Лазаров.
1 Пич
13:21 22.09.2025
2 Сеуянина с колулото
13:22 22.09.2025
3 глоги
13:27 22.09.2025
4 Тъно
13:34 22.09.2025
5 Ути
Коментиран от #7
13:35 22.09.2025
6 дедо Флашко
13:36 22.09.2025
7 Чи Къ
До коментар #5 от "Ути":сОтзад
13:36 22.09.2025