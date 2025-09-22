Енджи Касабие започва собствено предаване в Sky News Arabia (ВИДЕО)

Световноизвестната диетоложка д-р Енджи Касабие сподели за ново постижение в кариерата си – тя ще има собствено авторско предаване в ефира на Sky News Arabia, един от най-гледаните и влиятелни телевизионни канали в арабския свят.

Популярна със своите програми за здравословно хранене и спечелила доверието на холивудски звезди като Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм и Робърт Де Ниро чрез хранителните си режими, както и редица индийски актьори, д-р Касабие вече се изявява в ново амплоа – телевизионен водещ.

Новото предаване ще бъде посветено на теми, свързани със здравето, храненето и хармоничния начин на живот. Д-р Касабие споделя, че планира да кани и български гости, за да представи родината си пред милионната аудитория на Sky News Arabia.

Родена в Бейрут, но свързала живота си с България, Енджи Касабие владее няколко езика и е добре позната със своята активност в социалните мрежи, където вдъхновява стотици хиляди последователи.

„Д-р Енджи Касабие е истинска гордост за България. Sky News Arabia ѝ повери авторско предаване – признание, което поставя страната ни на световната карта“, коментира продуцентът Атанас Лазаров.